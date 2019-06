Stiri pe aceeasi tema

- Familia Baitoi, echipa care a venit tocmai din Chișinau, a reușit sa fie “sarea in bucate” in ciuda lipsei de experința din bucatarie, iar premiul de 10.000 de Euro pe care l-au adjudecat ii va ajuta, ca pe viitor, sa iși deschida o mica afacere in domeniul gastronomic. Ce a insemnat experiența Chefi…

- Finala sezonului special Chefi la cuțite a fost de poveste, iar spectacolul asigurat de cele mai talentate familii și de cei trei chefi a clasat emisiunea in topul preferințelor romanilor. Cel mai iubit show...

- Cea de-a doua confruntare pe echipe din sezonul special Chefi la cuțite a stralucit in culoarea galben, caci familia Baițoi, bucatarii lui chef Florin Dumitrescu, au reușit sa se califice in finala celui mai iubit show culinar.

- In cea de-a șasea ediție a sezonului special „Chefi la cuțite”, dedicat familiilor, echipa lui Florin Dumitrescu a obținut victoria, urmand sa ajunga in marea finala. Celelalte doua echipe ale acestui episod vor pleca acasa.

- Dezvaluiri incendiare din celebrul show "Chefi la cutite"! Catalin Scarlatescu, Florin Dumitrescu, Sorin Bontea si prezentatoarea emisiunii s-au dezlantuit! Ce a declansat razboiul in sezonul dedicat familiilor?!

- Familia Baitoi, venita tocmai din Chișinau, ii pune in mare incurcatura pe jurații Chefi la Cuțite cu un preparat rusesc. ”Stai așa, ca nu-i așa. Nu ințeleg cu ce sa incep...”, a spus chef Florin Dumitrescu, vizibil surprins de mancarea din farfurie. Asta e o mancare ruseasca 100%"

- Primavara vine cu surprize pentru telespectatorii celui mai iubit show culinar, ”Chefi la cuțite”, difuzat de Antena 1. Zilele acestea, jurații Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu s-au reunit pe platourile de filmare pentru un sezon cu totul și cu totul special – ”Familii la cuțite”.