Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep a fost eliminata de la Wuhan (China). Liderul clasamentului WTA a pierdut in primul meci din Asia in fata sportivei Dominika Cibulkova (Slovacia; 31 WTA), scor 0-6; 5-7. Invingatoare fara probleme in meciul din turul al doilea al turneului de la Wuhan, 6-0, 7-5 cu Simona Halep, Dominica…

- Inainte de a lua in mana racheta, liderul mondial a luat parte la petrecerea jucatoarelor de la Wuhan. Romanca s-a imbracat intr-o rochie creatie a lui Alexander McQueen si a atras toate privirile celor prezenti, dar si ale oamenilor responsabili cu paginile magazinelor online de imbracaminte. Imediat…

- Simona Halep (26 de ani, 1 WTA) va debuta la Wuhan marti, 25 septembrie, in jurul orei 16:00, intr-o partida in care o va intalni pe Dominica Cibulkova (Slovacia, 30 WTA), invingatoarea Monicai Niculescu in primul tur al turneului chinez.

- Simona Halep (26 de ani, 1 WTA) va debuta la Wuhan marti, 25 septembrie, in jurul orei 16:00, intr-o partida in care o va intalni pe Dominica Cibulkova (Slovacia, 30 WTA), invingatoarea Monicai Niculescu in primul tur al turneului chinez.

- Liderul ierarhiei feminine, Simona Halep, va debuta marti la Wuhan, in jurul orei 16:00, intr-o partida in care va da piept cu Dominica Cibulkova (Slovacia, 30 WTA), invingatoarea Monicai Niculescu in primul tur al competitiei...

- Simona Halep (26 de ani, 1 WTA) va debuta la Wuhan marti, 25 septembrie, in jurul orei 16:00, intr-o partida in care o va intalni pe Dominica Cibulkova (Slovacia, 30 WTA), invingatoarea Monicai Niculescu in primul tur al turneului chinez, scrie mediafax.ro.Chinuita de dureri la spate in timpul…

- Simona Halep (26 de ani, 1 WTA) va debuta la Wuhan marti, 25 septembrie, in jurul orei 16:00, intr-o partida in care o va intalni pe Dominica Cibulkova (Slovacia, 30 WTA), invingatoarea Monicai Niculescu in primul tur al turneului chinez.

- Simona Halep (26 de ani, 1 WTA) va debuta la Wuhan marti, in jurul orei 16:00, intr-o partida in care o va intalni pe Dominica Cibulkova (Slovacia, 30 WTA), invingatoarea Monicai Niculescu in primul tur al turneului chinez.