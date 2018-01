Stiri pe aceeasi tema

- Indemnizația unica acordata la nașterea copilului a fost majorata cu 345 lei și va constitui 5645 lei. Majorarea a fost aprobata in cadrul ședinței de astazi a Cabinetului de miniștri. Indemnizația se va achita pentru copiii nascuți incepind cu 1 ianuarie curent. In acest sens, in Bugetul de stat pentru…

- Centrul Social Multifuncțional pentru Persoane cu Nevoi Speciale Vinerea, condus de economistul Silviu Samoilescu, a fost gazda profesorilor de la clasele primare ale școlilor gimnaziale din Orașul Cugir, in cadrul atelierului de lucru cu tema: „Furia la copii – aspecte psihocomportamentale”, evenimet…

- Sunt din nou probleme in paradisul Madalinei Ghenea si a lui Matei Stratan. Cei doi au avut un motiv de cearta serios si, furioasa peste limite, actrita a scris repede un mesaj ingrijorator pe o retea de socializare. Dandu-si seama ca acea marturisire nu i-ar face bine, vedeta a sters imediat postarea.…

- Codul Fiscal care a intrat in vigoare la 1 ianuarie 2018, prevede un impozit pe venituri de 10%, atat in cazul persoanelor fizice, cat si in cazul persoanelor juridice. In intelesul impozitului pe venit, urmatoarele venituri nu sunt impozabile: a) ajutoarele, indemnizatiile si alte forme de sprijin…

- Un grup de mame, care ar fi avut de suferit în urma interacțiunii cu sistemul medical din Republica Moldova, au depus astazi o declarație la mai multe instituții ale statului prin care au prezentat mai multe revendicari, transmite MOLDPRES. La declarație au fost atașate istoriile…

- Locuitorul raionului Telenesti, al carui fiu ar fi tras dintr-o arma de vinatoare intr-un minor, va comparea pe banca acuzatilor pentru pastrarea neglijenta a armelor de foc si munitiilor. Procuratura raionului Telenesti a finalizat urmarirea penala si a trimis cauza penala de invinuire a acestuia…

- Direcția de Sanatate Publica Suceava a demarat o ancheta epidemiologica, dupa ce rezultatele analizelor serologice au confirmat rujeola in cazul baietelului de doi ani din Mitocu Dragomirnei, care a murit joi seara, la Spitalul Județean Suceava. In total, de la inceputul anului, in județ au fost inregistrate…

- Indemnizatiile pentru cresterea copilului platite in luna noiembrie 2017 au insumat 284,75 milioane lei, suma medie care a ajuns la un beneficiar fiind de circa 1.712 lei, conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS). In noiembrie, au beneficiat de acest…

- Scene revoltatoare au fost surprinse la spitalul din Baicoi, județul Prahova. Medicul de garda a fost filmat in timp ce rupe fișa medicala a unei paciente, dupa ce a refuzat internarea acesteia, relateaza ochiulclujean.ro . Incidentul a avut loc in weekend, cand o femeie in varsta de 87 de ani a chemat…

- Cristi Mitrea, fostul iubit al prezentatoarei de eleviziune Andreea Mantea, este schimbat fața de momentul in care forma un cuplu cu bruneta. In urma cu cațiva ani, prezentatoarea de televiziune Andreea Mantea iși gasea alesul la emisiunea „Burlacița”, a carui protagonista a fost la postul de televiziune…

- Nici Andreea Mantea nu l-ar mai recunoaste! Asa arata Cristi Mitrea acum! I-a sucit mintile uneia dintre cele mai frumoase femei din Romania! A facut-o in vazul tuturor, in timpul emisiunii „Burlacita”. Atunci s-a infiripat iubirea intre Cristian Mitrea si burlacita Andreea Mantea. Multi dintre telespectatori…

- Ministerul Sanatatii, Muncii si Protectiei Sociale (MSMPS) anunta ca s-a autosesizat si a initiat o ancheta interna pe marginea cazului relatat de catre pacienta internata la Institutul Mamei si Copilului, care afirma ca a avortat singura in toaleta. Ancheta independenta vizeaza examinarea asistentei…

- Un copil de doar cinci luni a fost operat dupa ce medicii au depistat ca micutul il purta in burta pe fratele geaman. Parintii au ajuns cu bebelusul la Institutul Mamei si a Copilului din Capitala, deoarece doctorii aveau suspiciuni ca micutul are o tumoare in abdomen.

- Avocatul Bogdan Barbuceanu le cere parintilor lui Ionut Anghel suma de 120.000 de euro, pentru perioada in care i-a reprezentat in instanta. "In baza acelui contract eu am asistat intreaga familiesi pe bunic. I-am asistat pe tot parcursul urmaririi penale. Suma care trebuia obtinuta este mult mai…

- Cu rabdarea caracteristica, parintii trebuie sa le spuna inca o data copiilor ce au de facut in ceea ce priveste bunele maniere atunci cand mergeti in vizita, cand aveti musafiri sau cand primesc cadouri. Cum invatam copiii despre bunele maniere la primirea cadourilorInca de pe…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretul pentru promulgarea Legii privind aprobarea OUG nr. 55/2017 pentru modificarea si completarea OUG nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor. Prin actul normativ se stabileste un plafon maxim al cuantumului…

- Potrivit legislației, cel puțin 15 zile libere vor avea romanii in anul 2018, insumand sarbatorile legale și religioase: 1 si 2 ianuarie, 24 ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Romane, 6 (incepand din 2018 va fi zi libera și Vinerea Mare), 8 si 9 aprilie – Sfintele Paști, 1 Mai – Ziua Muncii, 27 si…

- Daca acum 20 de ani copiii inca ii mai cereau Mosului cate o masinuta, papusica sau ursulet, astazi micutii au pretentii la care in urma cu doua decenii nici parintii lor nu sperau. Tabletele, telefoanele si jocurile video sunt in topul preferintele copiilor inca de la varste mici.

- Un echipaj al Serviciului de Ambulanta din Botosani a fost impiedicat de parinti sa preia, in noaptea de luni spre marti, un copil de 12 ani, in coma alcoolica dupa ce tatal ii daduse sa bea la un bar din localitate. Copilului i s-a facut rau si a fost nevoie de interventia politistilor.

- Politistii din Bistrita-Nasaud s-au autosesizat in cazul copilului terorizat si amenintat cu un bat de un barbat costumat in Mos Craciun si a deschis un dosar penal pentru rele tratamente aplicate minorului. Mama micutului spune ca a vrut doar sa-l sperie putin, dar sustine ca nu l-a maltratat. Reprezentantii…

- Peste 90 de studenti ai Universitatii „1 Decembrie 1918” Alba Iulia au participat la o dezbatere privind prevenirea violentei in familie. Tinerii au fost informati cu privire la prevederile legale si masurile de autoprotectie, in cazul unor conflicte intrafamiliale. Azi, 7 decembrie, in amfiteatrul…

- Fundatia World Vision România a lansat raportul de cercetare "De ce lovim copiii?", primul raport care cuprinde o caracterizare a principalelor 7 tipologii de parinti din România care probeaza o atitudine violenta fata de proprii copii, precum si motivele invocate cel mai frecvent…

- Zile de coșmar au fost traite de o mama intr-un spital pentru copii din capitala. O cititoare a portalului de știri NOI.md a expediat redacției poze din Secția de pneumologie a Centrului Mamei și Copilului din Chișinau, unde a stat timp de o saptamina cu copilul, diagnosticat cu pneumonie bilaterala.…

- Patru copii au fost gasiti fara supraveghere, pe strazile Capitalei, doar in ultimele zile. Acestia au varste intre doi si sapte ani. Trei au fost gasiti noaptea trecuta, iar cel de-al patrulea se afla la Institutul Mamei și Copilului de sambata.

- Comisarul european pentru sanatate, lituanianul Vytenis Andriukaitis, a subliniat joi "responsabilitatea morala" a oponenților vaccinarii, pe care i-a invitat "sa faca turul cimitirelor europene" și sa-i "viziteze pe copiii afectați de poliomielita", relateaza AFP. "Aceste mișcari antivaccinare nu știu…

- Asociatia de ajutorare a copiilor si tinerilor dotati, talentati si din sistemul de protectie a copilului aflat in dificultate „EUROACTIV”, Societatea pentru Egalitate de Gen SEG, Asociația Plai Strabun, Asociația Alecs Group, in parteneriat cu Consiliul Județean Suceava, Primaria Mun. Suceava, Directia…

- Un barbat din Statele Unite a avut parte de un moment extrem de stanjenitor, intr-un bar de noapte. Kyle Yeomans si amicul sau, Joshua Hillian, erau intr-un club de striptease din Myrtle Beach cand s-a petrecut intamplarea.

- Aproximativ 240 de milioane de lei vor fi alocate suplimentar bugetelor locale din 36 de județe in vederea susținerii sistemului de protecție a copilului, a centrelor pentru persoane cu handicap grav și pentru plata asistenților maternali, potrivit unei hotarari adoptate astazi de

- O secție de endocrinologie a fost inaugurata astazi la Institutul Mamei și Copilului din capitala. Astfel, copii bolnavi de diabet zaharat vor beneficia de servicii de tratament moderne, grație lucrarilor de renovare realizate cu suportul Guvernului Romaniei, transmite MOLDPRES.

- Noi detalii in cazul omorul minorului de 7 ani din satul Verejeni, raionul Telenești. Potrivit poliției, dupa ce la impușcat in umar, suspectul in varsta de 14 ani la dus pe minor sa ii spele rana la fantana, insa din greșeala l-a scapat in gol.

- A doua rectificare bugetara din acest an a fost adoptata ieri de Guvern, avand in vedere datele ce argumenteaza posibilitatea unei creșteri economice de 6,1% fața de 5,6% cat s-a estimat la elaborarea primei rectificari bugetare și de 5,2%, estimare avuta in vedere la elaborarea bugetului pe anul…

- In 2010, Andrei Tarus, solistul trupei Carlas Dreams, s-a casatorit cu Nelea Motricala, o afacerista de succes din Republica Moldova și au impreuna un copil. Din pacate, scandalurile repetate dintre cei doi au dus intr-un final la divorț, acordat prin instanța

- Un studiu publicat in 2011 in Marea Britanie a scos la iveala ca un numar important de nou-nascuti (prematuri sau nascuti la termen) au inregistrat dezechilibre semnificative ale saturatiei oxigenului in sange dupa ce au stat intr-un scaunel auto tip scoica timp de 20 minute. Din pacate in…

- Viata de familie a boierilor pare sa se fi pliat perfect pe influentele vremii in care au trait. Daca in secolul al XVII-lea, tinerele fete erau practic tinute captive pana la maritis, odata ce a patruns influenta occidentala viata de familie a boierilor a fost caracterizata de libertate totala.

- Medicii au declarant, luni, pentru News.ro, ca plamanii, ficatul si rinichii copilului au fost grav afectate in urma impactului. Creierul copilului a cedat dupa operatie, iar medicii nu au mai putut face nimic pentru a-l salva. Duminica, baiatul si fratele lui geaman se aflau acasa, sub supravegherea…

- Ți s-a intamplat sa-ți propui mereu sa pui niște bani deoparte, macar puțini, ca sa ai cum sa te descurci cand mai apar neprevazutele? Și in momentul in care ramai fara resurse și-apare o situație din asta sa-ți dai seama ca n-ai apucat sa economisești chiar nimic, din nou? E și povestea mea de ceva…

- Striga disperata dupa ajutor și vrea sa scape din pumnii și palmele soțului. Mama Gabriela are o fetița de cațiva anișor, iar impreuna trec prin clipe cumplite, cand tatal ei consuma alcool și devine violent.

- Concursul „Romania’s EU Council Presidency Logo Competition“, organizat de Ministerul Educației Naționale și Ministerul Afacerilor Externe, in vederea stabilirii conceptului logo-ului oficial al Președinției Consiliului Uniunii Europene, pe care Romania și-o va asuma timp de șase luni, incepand cu…

- Potrivit deciziei de azi a executivului, indemnizația minima de creștere a copilului se va majora, de la 1 ianuarie 2018, la 1.250 de lei, fața de 1.233 de lei, cat este in prezent, potrivit unei Ordonanțe de urgența adoptata astazi de Guvern. Read More...

- Indemnizația minima de creștere a copilului se va majora, de la 1 ianuarie 2018, la 1.250 de lei, fața de 1.233 de lei, cat este in prezent, potrivit unei ordonanțe de urgența adoptate miercuri de Guvern. "Pentru asigurarea acestei majorari, indemnizația de creștere a copilului…

- Indemnizatia minima de crestere a copilului se va majora, de la 1 ianuarie 2018, la 1.250 de lei, fata de 1.233 de lei, cat este in prezent, potrivit unei Ordonante de urgenta adoptata miercuri de Guvern. Potrivit Ordonantei de urgenta, incepand cu 1 iulie 2018, va creste pensia minima de la 520 de…

- Mama are de cele mai multe ori prioritate fața de tatal copilului atunci cand vine vorba de creșterea unui copil, dar știați ca tatal joaca un rol psihologic la fel de important in creșterea copilului? Ultimele cercetari subliniaza faptul ca rol

- O statistica a Agenției Județene pentru Plați și Inspecție Sociala Ialomița arata ca peste 200 de barbați din Ialomița au ales sa intre in concediu de creștere a copilului. Aceștia incaseaza indemnizații de peste 300 mii de lei pe luna. Copiii, lasați in grija taților Potrivit legii, orice persoana…

- V-ați uitat vreodata la dovleci interesanți, sculptați de Halloween și v-ați intrebat cum puteți crea propriul vostru model? Va roaga copilul sa-l ajuțați sa iși decoreze unul? Este destul de simplu. Tot ce trebuie sa faceți este sa urmați indicațiile de mai jos. Pentru ca suntem cu toții incepatori,…

- Povestea lui Roberto Malaele, puștiul care a jucat pentru seniorii Viitorului la numai 14 ani, 6 luni și 26 de zile. Miercuri, mijlocașul Roberto Malaele a intrat in istoria fotbalului romanesc de la prima apariție intr-un meci oficial, CSM Școlar Reșița - Viitorul 2-4. ...