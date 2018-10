Imagini scandaloase la spitalul din Călăraşi. Un bătrân pleacă târându-se în genunchi sub privirile brancardierului Imaginile au fost filmate de un taximetrist din oras. Medicul de garda de la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Calarași sustine ca batranul era beat. "Pacientul iși smulge branula și pleaca, parasește camera de garda fara aviz. Ulterior, noi am trimis pe cineva jos inca o data sa il roage pe domnul pacient sa se reintoarca. Nu a vrut, a continuat aceeași atitudine fața de noi. Pacientul a fost adus de Ambulanța fiind sub influența bauturilor alcoolice", a spus medicul de garda, potrivit Romania TV. Taximetristul care a filmat totul sustine insa ca batranul nu era… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

