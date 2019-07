Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea VIDEO CUTREMURATOR: Baiat batut fara mila de alți copii. Mama victimei: Fiul meu a fost agresat, umilit și lovit cu salbaticie Luni seara, un baiat a fost batut cu salbaticie de alți copii, pe strada. S-a intamplat in localitatea Cugir, iar imaginile au fost postate de mama victimei. Culmea,…

- Incendiu teribil, vineri dupa-amiaza, la Manastirea Ramet, cea mai veche constructie ortodoxa din Transilvania. Incendiul s-a produs la cladirile in care locuiesc calugaritele, potrivit Alba 24.

- Imagini de o cruzime rara au fost surprinse pe un camp din municipiul Baia Mare. Mai multi tineri au fost filmati in timp ce chinuie un cal, punandu-l sa traga un stalp de beton. Si pentru ca animalul nu putea sa traga, acestia l-au lovit cu salbaticie.

- Un tanar de 17 ani din Cugir a fost retinut si s-a ales cu dosar penal pentru talharie calificata, dupa ce politistii au descoperit ca i-a agresat pe doi localnici si le-a furat banii si telefonul mobil din casa. Polițiștii din Cugir au continuat investigațiile in ceea ce privește o infracțiune de lovire…

- La data de 9 iunie 2019, in jurul orei 20.50, in urma unui apel prin 112, polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Vințu de Jos au intervenit, pe raza localitații Berghin, unde era semnalata o fapta de agresiune. Din primele cercetari efectuate de polițiști a rezultat ca un tanar, in varsta de 19 ani, din…

- Grindina a facut prapad in Zalau, marți dupa-amiaza, bucațile de gheața cazute din cer fiind de dimensiunea unei mingi de golf. Mai multe acoperișuri au fost avariate și parbrizele mașinilor au fost sparte in urma unei caderi de grindina in județul Salaj, care s-a aflat sub avertizare Cod roșu, emisa…

- Fotografii cu un politist care a asistat nepasator la incalcarea legislatiei rutiere dar si la un furt de flori de pe domeniul public au starnit reactii, dupa ce imaginile au fost postate pe Facebook. In poze se poate observa cum o baimareanca a oprit in sensul giratoriu, de unde a furat lalele, sub…

- Cinci dintre taximetriștii din Galați, care l-au batut cu salbaticie pe tanarul de 19 ani, in urma cu cateva zile, sunt cercetați penal n stare de libertate. Imagini și detalii cu un puternic impact emoțional.