Stiri pe aceeasi tema

- Un biciclist din judetul Arad a fost filmat transportand pe portbagajul de la bicicleta o bomba de aviatie cu o greutate de 50 de kg. Ulterior, bomba a fost gasita abandonata pe marginea drumului si distrusa controlat.

- Vietnamul este o placa turnanta a contrabandei cu fauna salbatica estimata la miliarde de dolari.Pretioasa incarcatura disimulata in mulaje de ghips a trezit suspiciunile politiei si a dus joi la descoperirea a 125 de kilograme de coarne de rinocer pe aeroportul international Noi Bai din…

- Biserica Ortodoxa Romana il sarbatoreste sambata pe Sfantul Ilie Tesviteanul, celebrat drept facator de minuni si aducator de ploi in perioada de seceta. Sfantul Ilie a venit pe lume cu peste 800 de ani i. Hr., in tinutul Tesvi din Galaad, intr-o familie de preoti, intr-o perioada in care…

- Te intrebi cum fac unele femei sa slabeasca zeci de kilograme intr-un timp destul de scurt. Rusoaicele sunt faimoase pentru felul in care reușesc sa scape de greutatea in exces, iar secretul lor a fost dezvaluit. Combinațiile de alimente reprezinta trucul pe care il folosesc in dieta care a cucerit…

- Tot raul spre bine pentru controversat Matteo Politi, supranumit "medicul cu opt clase". Chiar daca problemele cu legea persista si nu are voie sa paraseasca Ilfovul, implicit Romania, iar toate conturile ii sunt blocate, se pare ca are parte si de lucruri pozitive.