Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce Alexandra suna disperata la 112, in incercarea de a se salva, Gheorghe Dinca plecase de acasa cu gandul sa arunce bijuteriile fetei. Criminalul din Caracal a fost surprins in imagini in timp ce scapa de probele care l-ar fi putut incrimina. La acel moment Alexandra era in viața.

- Imagini bomba care pot da peste cap intreaga ancheta. Imagini cu Gheorghe Dinca, din ziua in care Alexandra a sunat la 112, imagini pe care nici Politia nu le-a vazut! Probe care nu au mai aparut nicaieri, cu cel acuzat ca le-a omorat pe Alexandra si pe Luiza. In exclusivitate, la "Acces Direct" apare…

- Apar noi informații despre ultimele clipe din viața Alexandrei, tanara ucisa de Gheorghe Dinca. Mai exact, potrivit unui raport publicat de MAI tanara de 15 ani ar vorbit de cinci ori cu un dispecer al serviciului 112, ea oferind detalii prețioase despre locul in care se afla.

- Politia, procurorii si criminalul sunt pe terasele Dunarii, unde sunt si mai multe canale de irigatii, dar si ostroave. Acolo ar putea fi aruncat cadavrul primei fete ucise, Luiza. Gheorghe Dinca a fost adus, luni dupa-amiaza, dupa audieri, pentru a fi efectuata reconstituirea. Barbatul si-a recunoscut…

- Alexandru Bogdan, avocatul lui Gheorghe Dinca, a declarat, duminica, ca victimele au fost alese de criminal "la intamplare". Duminica, Gheorghe Dinca și-a recunoscut faptele in timp ce era acasa impreuna cu anchetatorii, in timpul de noi percheziții. Avocatul fostului mecanic auto din Caracal a declarat…

- Suspectul principal din Caracal, Gheorghe Dinca, si-a recunoscut, in urma cu putin timp, ambele crime, atat in cazul Alexandrei, cat si al Luizei... The post Criminalul din Caracal a povestit cum le-a ucis pe Alexandra și Luiza appeared first on Renasterea banateana .

- Suspectul principal din Caracal, Gheorghe Dinca, si-a recunoscut, in urma cu putin timp, ambele crime, atat in cazul Alexandrei, cat si al Luizei, a declarat avocatul din oficiu al barbatului, pentru MEDIAFAX.

- O vecina din Caracal a lui Gheorghe Dinca, suspectul in cazul disparitiei Alexandrei, a sunat la 112 de doua ori, la ora 3, apoi la 5 dimineata in noaptea de 24 spre 25 iulie ca sa raporteze o activitate suspecta in fata portii acestuia. Femeia a sunat cu cateva ore inainte ca fata disparuta, Alexandra…