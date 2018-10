Imagini Panica la Baia Borsa. Incendiu puternic izbucnit pe strada Minerilor.foto

Stiri pe aceeasi tema

- Panica in Baia Mare. Un AUTOTURISM a luat FOC cu cateva minute in urma! Un mesaj transmis de Inspectoratul pentru Situații de Urgența ”Gheorghe Pop de Basești” al județului Maramureș cu cateva minute in urma, anunța un incendiu declanșat la un autoturism pe strada Granicerilor, nr.106 din Baia Mare.…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența ” Gheorghe Pop de Basești” Maramureș demareaza activitatea de selecție a candidaților in instituțiile de invațamant ale Ministerului Afacerilor Interne. Pentru nevoile Inspectoratului General pentru Situații de Urgența vor fi scoase la consurs 300 de locuri,…

- Cu ocazia implinii a 170 de ani de la Batalia din Dealul Spirii, conducerea Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Gheorghe Pop de Basești” al județului Maramureș, a inițiat vineri 7 septembrie Cupa 13 Septembrie ediția 2018 la minifotbal. La competiția derulata pe terenul sintetic din incinta…

- Lipsa acuta de sange cu care se confrunta judetul Maramures nu i-a lasat indiferenti nici pe pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența ” Gheorghe Pop de Basești” Maramureș. Acestia s-au prezentat in aceasta dimineața la Centrul de Transfuzie Sanguina Maramureș pentru a dona sange.…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ”Gheorghe Pop de Basesti” al judetului Maramures, anuntat ca la Viseu de Jos, a izbucnit un incendiu la o casa. Un echipaj de pompieri a pornit spre locul faptei și incearca stingerea flacarilor. Vom reveni cu detalii! The post Sesizare: O casa arde de cateva…

- Cu cateva minute in urma, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ”Gheorghe Pop de Basesti” al judetului Maramures a anuntat ca la Viseu de Jos, pe strada Iuliu Maniu nr.1488, a izbucnit un incendiu la o casa. Potrivit primelor informatii furnizate de ISU Maramures, prin apelul unic de urgenta 112,…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ”Gheorghe Pop de Basesti” al judetului Maramures a anuntat ca la Viseu de Sus, pe strada Libertatii nr.10, a izbucnit un incendiu la un panou electric. Din informatiile noastre incendiul a izbucnit la filiala bancii BCR din localitate si a fost lichidat. Vom…

- Moment festiv pentru cadrele Inspectoratului pentru Situații de Urgența “Gheorghe Pop de Basești” al județului Maramureș. Patru ofițeri și 4 subofițeri de la reședința inspectoratului, care au indeplinit conditiile, au fost inaintați in gradul urmator, la termen, intr-o ceremonie desfașurata astazi,…