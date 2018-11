Stiri pe aceeasi tema

- Primele imagini de la locul dublei crime din Buftea au fost surprinse la puțin dupa comiterea tragediei. Autorul crimelor a fost impușcat de patru ori de unul din polițiști, pe care a incercat sa-l atace, și a murit ulterior. Dubla crima din Buftea a avut loc intr-un bloc situat pe strada Tineretului…

- Noi informatii au aparut in cazul dublei crime din Buftea, de duminica seara. Dupa ce initial s-a aflat ca barbat si-ar fi ucis fiica si sotia, de fapt, acesta a omorat-o pe nevasta lui si pe soacra. Barbatul a murit si el cateva minute mai tarziu.

- Stan Lee a murit la 95 de ani, dupa ce starea lui de sanatate s-a degradat in ultimul an. Co-fondatorul editurii de benzi desenate Marvel Comics a lasat in urma o avere de 70 de milioane de dolari. O ambulanța a fost chemata, luni dimineața, la casa lui Stan Lee din Hollywood. Deși a fost transportat…

- Maria Pauna revine in forta in peisajul lumii mondene din Romania! Dupa ce anul trecut le-a dat apa la moara gurilor rele, fiind protagonista unei relatii de scurta durata cu Adrian Cristea, „Printesa sprancenelor” uimeste din nou. De aceasta data, cunoscuta blondina joaca rolul personajului negativ.…

- La petrecere toata lumea s-a simtit foarte bine dupa cum se poate vedea din imagini, informeaza Romania TV. Citeste si Traian Basescu, in inspectie la pizzeria iubitului Elenei Basescu FOTO Membrii familiei Basescu au dansat toata noaptea, iar fostul președinte a avut chiar un moment…

- Veste bomba in lumea mondena de la noi din tara! Beyonce de Romania a ajuns de urgenta pe mainile medicilor, iar paparazzii Spynews.ro au imagini in exclusivitate cu blondina pe patul de spital.

- Dupa accidentul care a șocat Romania, in urma caruia au murit 9 romani, in Ungaria, in timp ce șoferul transmitea live, pe Facebook, o alta tragedie s-a petrecut in același fel. La Craiova, Daniel Radu, zis Briceag, in varsta de 48 de ani, a murit, duminica dupa-amiaza, in timp ce gonea cu mașina…

- Imagini de-a dreptul șocante de la un priveghi! Mortul este inconjurat de sticle cu bere, in jur de 20, iar la capatai, apropiații lui i-au plasat și cateva de coniac. Totul se petrece intr-o localitate din Romania, iar cel care a filmat scenele uluitoare a postat, cu nonșalanța, pe pagina lui de socializare.…