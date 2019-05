Stiri pe aceeasi tema

- Inainte de a-și gasi sfarșitul in cumplitul accident de mașina, Razvan Ciobanu a umblat debusolat pe litoral, de la un local in altul. Roxana Dobrițoiu, nepoata lui Adi de la Valcea a fost ultima vedeta care l-a vazut in viața pe Razvan Ciobanu, cu doar cateva ore inainte de accident.

- Trei persoane au fost arestate la Iasi intr-un dosar de trafic de droguri in care acuzatiile se leaga de festivalul la care designerul Razvan Ciobanu a petrecut inainte de a muri intr-un accident rutier.

- Lacrimi și durere. Așa poate fi descris totul, dupa trecerea in neființa a lui Razvan Ciobanu. Designerul a fost condus astazi pe ultimul drum, dupa ce și-a pierdut viața, a doua zi de Paște, intr-un tragic accident auto.

- Imagini ingrozitoare cu Razvan Ciobanu au aparut pe rețelele sociale, iar reacțiile nu au intarziat sa apara. Un internaut a postat pe facebook un clip video in care Razvan Ciobanu apare aproape incapabil sa mearga. Cel mai probabil, el era sub influența drogurilor. Reacțiile au fost de mai multe tipuri.…

- Proprietarul mașinii conduse de Razvan Ciobanu a fost audiat în cadrul dosarului penal deschis dupa moartea creatorului de moda. Acesta le-a spus anchetatorilor ca designerul nu a fost cazat în Mamaia și nu știe ce a facut în cursul zilei de duminica, timp în care el a dormit.…