- A doua zi dupa „Nunta si botez in Paradis”, a avut loc baita Clarei Maria! Monica Davidescu „a facut legea”, asa cum spune traditia: cea care imbaiaza copilul trebuie sa fie nasa! Andreea Balan a privit totul cu emotii in suflet.

- Spectaculos. Superb. Mirific. Așa poate fi descris dansul mirilor pe care Andreea Balan și George Burcea l-au pregatit pentru invitații lor. Momentul a fost unul de-a dreptul sublim, iar toți cei prezenți au ramas impresionați de tot ceea ce s-a intamplat pe scena.

- Mai este doar o zi pana la cel mai frumos eveniment din viața Andreei Balan. Duminica, artista iși unește destinele cu George Burcea, dupa ce, in urma cu cateva saptamani, spunea „DA” in fața ofițerului starii civile. Tot in aceeași zi este botezata și mezina cantareței, micuța Clara, venita pe lume…

- Andreea Balan se pregatește pentru cel mai așteptat eveniment: nunta cu George Burcea și botezul fetiței lor, Clara Maria, ambele in aceeași zi. Andreea Balan a oferit toate detaliile despre nunta și botez intr-un interviu acordat Revistei Viva: „Oricum trebuia sa facem botezul fetiței și, cum stateam…

- Adelina Pestrițu mireasa, pe Instagram. Vedeta a impartași cu fanii poze de la nunta, imediat ce acestea au fost facute. Adelina Pestrițu și soțul ei, Virgil Șteblea, apar in imagini alaturi de domnișoarele și cavalerii de onoare. Vezi toate pozele in galeria foto! Adelina Pestrițu mireasa. Ce rochie…

- Actrita Sophie Turner (23 de ani) si cantaretul Joe Jonas (29 de ani) s-au casatorit religios si au avut petrecerea oficiala de nunta. Cuplul a facut publice si primele imagini de la eveniment.