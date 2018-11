Stiri pe aceeasi tema

- Paulina Gretzky (29 de ani), fiica lui Wayne Gretzky, cel mai mare hocheist din istorie, este unul dintre cele mai in voga personaje de pe Instagram. In urma cu doua luni Paulina le-a dat o veste dezamagitoare fanilor. Fiica legendei hocheiului canadian a renunțat la a posta poze pe rețelele de socializare.…

- De cateva luni, fiica celui mai cunoscut milionar de la noi din țara traiește o frumoasa poveste de dragoste cu un vestit crai de… Dobroești. (Angajeaza-te și caștiga 10.000$ lunar!) Cu toate ca fata renumitului afacerist a ținut relația ”la secret”, CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMANIA, a aflat detalii…

- Ana, fiica lui Cristian Popescu Piedone, s-a casatorit cu alesul inimii ei. odata cu acest eveniment fericit din viața ei s-a mai observat un detaliu care probabil ar fi vrut sa ramana momentan un secret, și-anume ca este și insarcinata. Cei doi tineri insuratei au trait acest eveniment important din…

- Mega-eveniment in familia unora dintre cei mai bogați romani. Prințișorul ”Frutti Fresh” și fosta lui logodnica, Ozana Pușcaș, și-au creștinat fiica. (Angajeaza-te și caștiga 10.000$ lunar!) Așa cum era de așteptat, Victoraș Micula a organizat o petrecere de cinci stele pentru botezul fiicei sale. CANCAN.RO,…

- Dupa aproape un an, de cand s-a spus despre Nicolae Guța ca are SIDA, din cauza faptului ca slabise incredibil de mult, aproape ca era de nerecunoscut, acum, manelistul șocheaza din nou cu apariția sa. In imaginile realizate in urma cu cateva zile, manelistul pare ca a pierdut lupta cu kilogramele.…

- Un primar din Argeș a ales sa faca din ziua nunții fiicei sale una tare speciala. Așa ca domnișoara, spre deosebire de alte mirese care sunt duse la altar cu mașini ultima fița, a acceptat sa fie condusa intr-o caruța trasa de boi. Primarul Ionel Dulama din Rucar a ales aceasta tema pentru toata nunta…

- Camelia Potec a devenit mamica pentru prima oara. Sportiva a nascut, in urma cu o saptamana, o fetița sanatoasa, care a primit nota maxima din partea medicilor. Anunțul a fost facut de Roxana Ciuhulescu, pe contrul personal de socializare, care este buna prietena cu celebra inotatoare. „Bucurie mare…

- Carmen Simionescu și regizorul Bogdan Daragiu și-au spus adio dupa doi ani de relație care urma sa se oficializeze. Și-au mulțumit elegant pe rețelele de socializare, cu pareri de rau, dar in realitate lucrurile par sa stea puțin altfel. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMANIA a surprins-o deja pe fiica…