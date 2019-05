Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul evenimentelor pregatite de Ambasada Romaniei la Luxemburg sub egida președinției rotative a Consiliului Uniunii Europene, pe stadionul “Camille Polfer” s-a desfașurat miercuri seara, pe o ploaie mocaneasca, prima ediție a cupei “Robert Schuman” la fotbal. Delegația maramureșeana prezenta a…

- Muzica populara romaneasca a avut același ritm cu inima Europei. Au batut la unison cand Romania, care deține președinția Consiliului UE, a fost invitata de onoare a Marelui Ducat de Luxemburg la festivitațile prilejuite de Ziua Europei.

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a declarat joi, la Sibiu, ca isi doreste nominalizari pentru conducerea institutiilor europene pana in luna iunie, anuntand ca, in acest sens, va convoca o intalnire cu liderii UE pe 28 mai, imediat dupa alegerile europarlamentare. "As vrea sa anunt ca,…

- Reprezentativa președinției romane a Consiliului UE a infruntat in Luxemburg echipa instituțiilor europene. Deși frațeasca, infruntarea de pe terenul de fotbal a fost dramatica, iar sorții au suras adversarilor noștri, care s-au impus la loviturile de la 11 metri.

- Președinția romana a Consiliului UE a inregistrat un impresionant succes de public prin evenimentele pe care le-a organizat, ieri, la Bruxelles, cu ocazia Zilei portilor deschise la instituțiile UE de la Bruxelles. Vizitatorii au fost sedusi atat de standul interactiv, cat si de cele trei expozitii…

- Deputatul Mugur Cozmanciuc sustine ca PNL se bazeaza pe sprijinul institutiilor europene, dar si pe CCR, pentru asigurarea faptului ca Romania ramane un stat de drept in care e respectata Justitia, in contextul in care majoritatea PSD-ALDE a reusit sa treaca de Parlament codurile penale.

- Sebastian Mladen a crescut la Școala de Fotbal a lui Gica Popescu, care l-a vandut in 2008 la AS Roma. Fundașul central nu s-a adaptat acolo și a revenit in Romania, la Chindia, apoi la Viitorul, care in 2017 l-a transferat definitiv. Ajuns la 27 de ani, stoperul pare ca și-a gasit liniștea la Viitorul,…

- Reprezentativa U17 a Romaniei a pierdut și cea de-a doua partida din cadrul Turului de Elita, gazduit de Turcia, desfașurata sambata, scor 3-0, impotriva selecționatei Italiei și și-a luat gandul de a merge la Euro. In primul joc, Romania U17 ...