- Autoritatile judetene din Botosani au cheltuit peste 10 milioane de euro pentru o retea de apa aproape nefunctionala. Teava care ar trebui sa o alimenteze este veche, avariata si nu face fata numarului prea mare de consumatori. In momentul de fata nu exista solutii pentru reglarea presiunii, din contra…

- Ministerul Educației a finanțat construirea unui hotel pentru Clubul Sportiv Școlar „Gloria” Arad, cladirea fiind aproape finalizata pana in 2012, cand a fost sistata finanțarea. Au fost investiți aproximativ 8.200.000 de lei in cladirea cu o capacitate de cazare de o suta de locuri, o cantina…

- Uzina de la Mioveni sarbatoreste, luni, o jumatate de secol de la fabricarea primului autoturism marca Dacia, timp in care productia constructorului roman de autovehicule a depasit 6 milioane de unitati. Potrivit companiei, în data de 20 august 1968 era inaugurată Uzina de Autoturisme Piteşti…

- Un pod rutier pe de autostrada A10 s-a prabusit in apropiere de orasul Genova, a anuntat politia italiana, precizand ca nu exista momentan informatii despre ... The post Un pod rutier de pe autostrada, prabusit de la o inaltime de 100 m, in apropiere de orasul Genova. Primele informatii: Zeci de morti/…

- Satul Mihai Viteazu din comuna Ungureni, judetul Botosani, este considerat un adevarat memorial al durerii. Este o localitate formata integral din refugiati si urmasi ai acestora, din Tinutul Herta, astazi parte a Ucrainei.

- O viitura puternica a blocat complet un drum european din Vaslui. Puhoaiele au adus pe carosabil tone de noroi si pietris. Un tir a ramas blocat in malul de jumatate de metru de pe sosea. O furtuna puternica a facut prapad si pe litoral.

- UPDATE 14:20: Va prezentam primele fotografii de la locul avariei, in zona garii Darmanești, județul Bacau. UPDATE 12:40: Avaria a fost localizata in zona garii din Darmanești. UPDATE 12:25: Contactat de Ziarul de Bacau, primarul municipiului Bacau,... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Dupa ce toate companiile aeriene și-au retras zborurile de pe aeroportul din Tirgu Mureș, in 2016, cand s-a constatat ca autoritațile responsabile, Consiliul Județean și conducerea aeroportului, au dat ani la rand date false Autoritații Aeronautice Romane, au inceput și reparațiile majore.