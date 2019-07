Stiri pe aceeasi tema

- Ciclonul care a ras de pe fata pamantului plaje intregi a lasat in urma un tablou apocaliptic, sute de familii devastate si turisti inspaimantati. Imagini de la terasa din Nea Plagia, unde o romanca si copilul ei au murit, striviti de acoperisul smuls de vant.

- Cel putin sapte persoane au murit, intre care doi copii, si aproape o suta au fost ranite in urma unei furtuni insotita de vanturi puternice si ploi care a afectat miercuri noapte peninsula greaca Halkidiki, din nordul Greciei. Dureros este ca printre victime se afla și o romanca in varsta de 54 de…

