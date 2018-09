Se anunta o zi plina de emotii frumoase pentru nepotul Regelui Mihai si aleasa acestuia, Alina-Maria. Cei doi indragostiti urmeaza sa fie cununati religios in cadrul unei ceremonii ce va avea loc, incepand cu ora 14.30, la Biserica Sfantul Ilie din Sinaia. In asteptarea inceperii evenimentului important din viata tanarului cuplu, invitatii au venit, rand […] Imagini LIVE de la cununia religioasa a fostului principe Nicolae (VIDEO) is a post from: Ziarul National