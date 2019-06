Stiri pe aceeasi tema

- Deși a parut extrem de rigid in prezența ispitei Nicoleta, Costas și-a dat arama pe fața! Barbatul se zbate intre rațiune și simțire, dar cu toate acestea o lasa tot mai mult pe blondina sa se apropie de el.

- O discutie interesanta ce avea loc intre Denisa si Andi a fost intrerupta de Geanina si, din cand in cand, si de Ionut Gojman. Rivalitatea dintre cele doua concurente a devenit in aceasta seara, mai vizibila ca niciodata!

- INSULA IUBIRII 2019: Prezența pe insula a cuplului Aurel si Diana și a ispitelor cu care cei doi au picat deja testul in urma cu un an genereaza, indiferent de situatia in care cei implicati interactioneaza, tensiune si o stare la limita conflictului. Se va intampla si in aceasta seara cand, in loc…

- Insula Iubirii mai 2019. Dupa ce s-a aratat incantata ca nicio alarma nu a fost despre iubitul ei, pe care il considera "un barbat calculat, care nu va pica in ispita", Geanina a marturisit ca nu are acces la telefonul lui, dar spera ca participarea in cadrul acestei competiții sa fie de bun augur,…

- Cel de-al treilea episod al emisiunii Insula Iubirii, ce a fost difuzat pe 6 mai 2019, a adus-o in atenția telespectatorilor pe Geanina, care s-a inscris in competiție pentru a-i arata iubitului ei Costas ca poate sa aiba incredere in ea.

- Geanina și Costas sunt impreuna de doi ani, și anul acesta au decis sa participe la Insula Iubirii dupa ce tanara de 20 de ani a decis ca in acest fel va reuși sa obțina un inel de logodna și va ajunge la altar. Atunci cand Gianina a vazut anunțul pentru castingul la Insula Iubirii a considerat ca…

- Noaptea a fost cea care a adus, teoretic, cea mai mare demonstratie de fidelitate si respect fata de partenera, printr-un gest suprem de respingere a ispitei facut de un barbat din cuplu. Costas a ales sa doarma pe jos, in baie, departe de ispita Nicoleta.