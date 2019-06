Stiri pe aceeasi tema

- Oana Zavoranu a facut dezvaluiri la emisiunea pe care Teo Trandafir o modereaza la postul de televiziune Kanal D. Vedeta a vorbit despre superstițiile pe care le are. "Daca mi se zbate ochiul drept, stiu ca se intampla ceva. Nu ies din casa cu stangul. Stiu daca am o zi buna daca imi gasesc repede hainele…

- Chiar daca a lasat muzica pe planul secund, Oana Zavoranu nu poate uita marea ei dragoste, iar astazi au napadit-o amintirile. Frumoasa vedeta si-a amintit cu drag de clipele deosebite din momentul in care canta.

- Lady Gaga a fost prezenta la Metropolitan Museum of Art din New York in urma cu o seara, cu ocazia Galei Met. Artista a șocat pe toata lumea cand și-a facut apariția și a renunțat la loolkul cumințel pe care l-a afișat la Gala Premiilor Oscar.

- Un trup de invidiat cu cheltuiala se intreține, iar Oana Zavoranu știe cel mai bine acest lucru! Bruneta da mii de euro pe luna pe tratamente corporale și tot felul de proceduri și marturisește ca se simte cel mai bine atunci cand investește in propria persoana.

- Oana Zavoranu a postat pe contul de socializare, un anunț despre un cațel, pe nume Nero, care ar fi fost furat. Cel mai probabil este vorba despre patrupedul unei prietene, insa vedeta nu a specificat acest lucru. „Nero nu a fost capturat de hinghieri și nu a fugit dupa cațele, fiind castrat. E foarte…