CHIȘINAU, 31 mai – Sputnik. Miercuri seara, un vapor de croaziera s-a scufundat în Dunare, în urma unei coliziuni cu o alta nava.

La bordul vasului care s-a scufundat în Dunare, la Budapesta, se aflau în total 33 de sud-coreeni. Sapte dintre ei si-au pierdut viata.

Între timp, a fost distribuita pe retelele de socializare o înregistrare video cu momentul în care vasul s-a ciocnit de o alta ambarcatiune, în apropiere de Podul Margareta din centrul Budapestei.

