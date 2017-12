Stiri pe aceeasi tema

- Emmanuel si Brigitte Macron au surprins turistii, luni, la schi în statiunea La Mongie, în Pirinei. Cei doi petrec câteva zile de vacanta în La Mongie, la schi, noteaza The Times. Cuplul prezidential a fost fotografiat pe pârtie, apoi luând prânzul…

- Sarbatoarea Nașterii Domnului i-a unit pe sportivii romani și au petrecut alaturi de prieteni, familii, iubite, soții și copii. Dupa un an de munca, cu zeci de competiții și un program extrem de incarcat, sportivii romani au profitat din plin de zilele de vacanța și au petrecut alaturi de cei dragi.…

- Un incendiu devastator a izbucnit in seara de Craciun, luni, 25 decembrie, in centrul Constantei. Pompierii intervin cu tot Detasamentul Fripis la actiune, informeaza Adevarul. Incendiul a izbucnit in jurul orei 20.15, la o cladire din zona Miga, situata la intersectia bulevardelor Tomis si…

- Pompierii satmareni au surprins cateva imagini cu drona de la incendiul de la Moftin. Va reamintim ca un incendiu de proporții a izbucnit in noaptea de duminica, 17 spre luni, 18 decembrie, in jurul orei 01.30, la sonda de gaz din Moftinu Mare. Focul mai arde și la aceasta ora. Din fericire nu au fost…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati in aceasta dimineata sa intervina pentru stingerea unui incendiu ce a cuprins un autoturism parcat pe strada Stefan cel Mare din municipiul Constanta in zona Policlinicii 2.Din primele…

- Peste 100 de fotografii alb-negru din Oradea si Beius, care surprind atmosfera revolutionara din Bihor, dar si obiecte de colectie, au fost vernisate in Palatul Princiar al Cetatii din Oradea.

- O prezenta neasteptata la protestul pe care magistratii l-au tinut la Curtea de Apel a reprezentat-o si judecatoarea Dana Titian, consilierul personal al sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. Informatia a fost scoasa la iveala de jurnalista Sorina Matei, care dezvaluie faptul ca Titian nu era singura…

- Trecerea în neființa a Majestații Sale, Regele Mihai I, a adunat toate fețele importante ale monarhiei europene, respectul de care ultimul Rege al României a avut parte fiind elocvent, scrie evz.ro Casa Regala a publicat pe blogul personal o serie de imagini de la funeraliile…

- Gigi Becali l-a cumparat cu 2 milioane de euro pe Denis Alibec, care n-are nici un gol in actualul sezon, in timp ce Gica Hagi l-a adus liber de contract pe George Tucudean, care a inscris deja de 11 ori. Duelul FCSB - Viitorul nu propune doar duelul dintre vicecampioana si campioana si intre primii…

- Antena 3 a intrat in posesia unor fotografii inedite cu Regele Mihai de la inaugurarea Arcului de Triumf, din 1936. La evenimentul de atunci au participat Regele Carol al II-lea, mama sa Regina Maria a Roma...

- Acum aproape zece ani, Majestatea Sa, Mihai I, a vizitat, alaturi de Regina Ana, Portul Constanta. Martorii momentului isi amintesc cu drag de acea vizita, in timpul careia l-au vazut pe Majestatea Sa in ipostaze unice.

- Cateva dintre locuintele scumpe ale unor celebritati, situate in zona izbucnirii incendiului, sunt in pericol. Este vorba despre Jennifer Aniston, Jennifer Lopez, Arnold Schwarzenegger. De asemenea, pe partea cealalta a dealului mai au case Harrison Ford si Gwyneth Paltrow.

- Casa ei arata ca un mini-SPA! O spune chiar ea, mandra de locușorul ei relaxant, pe care nu-l parasește pentru nimic din lume, atata vreme cat ii permite sa se simta rasfațata ca o regina. ”Jen este obsedata de baia ei mini-SPA. Are iluminare personalizata, jacuzzi și sauna.”, ne confirma și un apropiat.…

- A doua zi a lunii decembrie a adus cea mai așteptata surpriza pentru locuitorii din Briceni. Orașul a imbracat straie de sarbatoare peste noapte. Imagini inedite cu ce a de-a doua zapada au fost postate pe rețelele de socializare de catre mai mulți internauți.PUBLIKA.

- UPDATE ORA 19.48 O persoana dintre cele trei surprinse de avalanșa de vineri din Calimani a fost gasita, a declarat, pentru AGERPRES, șeful ISU Suceava, Ion Burlui. Este vorba de unul dintre cei doi pompieri, fiind disparuta și o femeie. Pompierul este conștient și se pregatește…

- Acesta povestește cum in 2015, cand conducea Ministerul Culturii, s-a opus unei masuri care astazi naște controverse și este contestata din toate parțile: trecerea contribuțiilor de la angajat la angajator, masura susținuta atunci de premierul Ponta, dar și de liberali. ”Pe 27 aprilie 2015,…

- Sicriul cu trupul Stelei Tanase a ieșit din teatrul Constantin Tanase pentru a fi depus la cimitirul Cernica. Sicriul nu era acoperit, televiziunile de știri captand momentul cu trupul neinsuflețit al marii artiste. [citeste si]

- Sambata, 25 noiembrie, in cadrul muzeului municipal Calarasi a fost deschisa expozitia de fotografie Artgeografica. Profesori de geografie, posesorii unor fotografii valoroase ca material didactic dar si ca act de creatie, expun imagini inedite din calatoriile prin lume.

- Celebra actrita Stela Popescu a murit la varsta de 81 de ani. Aceasta fost gasita decedata de un membru al familiei, la domiciliul actritei, scrie presa de peste Prut.Salvatorii au ajuns la fața locului dupa doar 8 minute, insa tot ce au putut sa faca e sa constate decesul.

- Fotografia unui ziarist al ziarului ”Unirea” – Sebastian Truța, locul 1 in topul celor mai spectaculoase imagini. Fotografia care a aparut pentru prima data in ziarul ”Unirea”, in urma cu mai bine de 30 de ani, și ilustreaza translarea blocului A2 de pe Platoul Romanilor, din municipiul Alba Iulia,…

- Nici pana in prezent nu s-a finalizat divorțul lui Arnold Schwarzenegger de femeia care i-a daruit 4 copii, Maria Schriver, dar asta nu il impiedica pe actor sa iasa in public cu iubita cu 27 de ani mai tanara. Ea ar putea fi considerata amanta, din moment ce actele care sa ateste ca actorul in varsta…

- O romanca, angajata la un azil de batrani din Italia, din localitatea Livorno, a fost surprinsa de camerele video in timp ce ii maltrateaza si ii injura pe batranii de care ar fi trebuit sa aiba grija.

- Exact în preajma împlinirii a o suta de ani de la revoluție, societatea a început sa vorbeasca iarași despre necesitatea înhumarii lui Vladimir Lenin. Piața Roșie și Mausoleul sunt incluse în lista UNESCO, astfel ca orice schimbare poate fi facuta doar cu acordul prealabil…

- Simona Halep a reacționat pentru prima data dupa imaginile surprinse de paparazzi in Italia, unde romanca și-a petrecut vacanța. In fotografii, Simona apare alaturi de Radu Marian Barbu (34 de ani), fost jucator de tenis. Numarul 1 WTA a ținut sa raspunda intr-o maniera originala speculațiilor. Halep…

- In Columbia este in plina desfasurare o saptamana a modei africane desfasurata pe pamant sud-american! Prima prezentare a fost organizata la 180 de metri sub pamant, intr-o catedrala de sare.

- Un istoric și comerciant de arta a publicat pe contul sau de Twitter cum șterge straturile de lac de circa 200 sute de ani, dezvaluind adevaratele culori ale portretului.A remarkable Jacobean re-emergence after 200 years of yellowing varnish 1/2 pic.twitter.

- Abia acum s-a aflat. Toata lumea si-a pus aceasta intrebare dupa ce Simona Halep a fost surprinsa in preajma acestui barbat. Cine este misteriosul iubit al celei mai bune jucatoare de tenis a lumii? Foarte discreta in privinta vietii personale, Halep a fost surprinsa, departe de Romania, alaturi…

- Imagini inedite, autentice ale vieții de pe front, cu ofițerii și soldații Regimentelor de infanterie 2 (Brașov), 50 (Alba Iulia), 51 (Cluj) și 31 (Sibiu) sunt prezentate la Sala Unirii din Alba Iulia. Soldatii romani din perioada Primului Razboi Mondial pot fi vazuti in momentele dintre atacuri, in…

- Presa tabloida scrie ca relatia dintre Selena Gomez si The Weeknd s-a incheiat. Dupa 10 luni in care si-au incantat fanii cu aparitii elegante in public, se pare ca povestea lor de dragoste a ajuns la final.

- Saptamana trecuta a fost una plina de durere pentru una dintre cele mai influente familii de rromi din oras. Unul dintre cei mai iubiti membri ai comunitatii rrome s-a stins din viata. Elvis Mustata, cunoscut sub numele de Pitesteanu’ a fost condus pe ultimul drum. Unii soferi au injurat, altii au…

- Imagini inedite surprinse cu ministrul Agriculturii Petre Daea. Acesta a fost primit cu gaina fripta si cu muzica la un targ dedicat agriculturii. Momentul a fost unul unic pentru ca demnitarii sunt primiti in general cu paine si sare. Jocul gainii fripte este specific nuntilor, unde nasul trebuie…

- Smiley a vrut sa incerce si alta meserie. A vrut sa fie macaragiu. Artistul a respectat toate procedurile, asa ca a inceput cu o vizita medicala, scrie spynews.ro. Dupa ce doctorul l-a asigurat ca poate urca in macara, Smiley a ajuns la utilaj si a fost nevoit sa urce la 40 de metri inaltime.…

- Donald Trump a primit copii ca sa-l colinde, celebrând astfel Halloween-ul în avans, potrivit The Independent. „Când o sa fii mare, vrei sa calci pe urmele parintilor tai? Mai bine nu raspunde la aceasta întrebare. Nu o sa faca decât sa îmi creeze…

- Înaintea meciului decisiv de la Turneul Campioanelor, Simona Halep a ales sa promoveze România și limba româna. La provocarea WTA, Halep a realizat un filmuleț în care preda limba româna pentru toți iubitorii de tenis Liderul mondial se prezinta si rosteste…

- Sunt gustoase și le putem folosi intr-o mulțime de rețete interesante, de la sos pentru carne pana la deserturi rapide. Descopera cateva sugestii ca sa folosești merele in preparatele tale! Merele sunt o sursa excelenta de fibre și nutrienți care ajuta la digestie și hranesc organismul. Pentru ca le…

- Nerabdator sa ajunga cat mai repede in mult așteptata ”luna” de miere, Vali Craciunescu a plecat direct de la nunta, la aeroport, caci in prima dimineața de dupa petrecere a zburat spre Barcelona. Vali a lasat pentru prima oara acordeonul din brațe și a luat-o pe Irina, cea care i-a devenit soție, …

- Șarpele nefericit a disparut pentru totdeauna in stomacul broaștei, ajungind in obiectivul fotografului. Biologii au incercat sa ințeleaga acțiunile eroilor fotografiei unicat și sa recreeze evenimentele, care au condus șarpele spre sfirșitul trist. Camera de fotografiat a prins momentul, cind broasca…

- Simona Halep, numarul 1 WTA a fost azi pe gheata patinoarului Telekom Arena, patinoar construit de omul de afaceri Ion Tiriac. Nu este singura legatura dintre Simona Halep și gheața. Tot de astazi Simona deține o echipa de hochei feminin care-i va purta numele. Este vorba despre o echipa de fete. Liderul…

- Pelerinii primesc o portie de 3-4 sarmale si cornul pelerinului (n.r.-vezi foto). Preparatele culinare sunt realizate de Directia de Asistenta Comunitara (DAC) si diversi sponsori. Potrivit directorului DAC, Luminita Munteanu, 20.000 de sarmale sunt pregatite de bucataresele care lucreaza la cantinele…

- Imagini spectaculoase au fost filmate intr-o padure din Parcul Natural Apuseni. Momentul in care un ras ataca doua caprioare a fost surprins de camerele de supraveghere, din Parcul Național Apuseni. In videoclipul filmat in cadrul activitatillor de monitorizare a faunei, se pot observa doua caprioare,…

- La 41 de ani de la momentul Nadia, gimnastica romaneasca a trait saptamana trecuta unul dintre cele mai triste momente ale sale. Campionatele Mondiale s-au incheiat duminica seara, la Montreal. Orașul care a insemnat atat de mult pentru gimnastica romaneasca in 1976. Orașul in care Nadia Comaneci a…

- Imagini incredibile, pe autostrada A1, intre Sebes si Sibiu, la Saliste. Trei ursi au fost surprinsi “la plimbare” pe carosabilul soselei de mare viteza. Desi imaginile par trucate, un cititor sustine ca i-a vazut pe autostrada in apropiere de ieșirea spre Ocna Sibiului. “Eu i-am surprins cand coborau…

- Un interlop celebru din Capitala, pus de mulți polițiști pe lista celor mai buni spargatori de locuințe, s-a afișat, recent, alaturi de unul dintre cei mai iubiți actori, membru al generației de aur a teatrului romanesc.

- Simona Gherghe a mers sambata, extrem de emotionanta, pentru a-si boteza fetita. Imbracata in alb complet, frumoasa prezentatoare TV a ajuns la Biserica și, sub ochii lui Ravan, atent la orice nevoie a fetelor sale, Simona și-a luat micuța din mașina, din scaunul special pentru copil, și a strans-o…

- Ultima fotografie facuta de sonda spatiala Rosetta inainte de a se ciocni de cometa 67P a fost descoperita recent de cercetatorii de la Agentia Spatiala Europeana (ESA), informeaza The New York Times.

- Un barbat din comuna Aghireș, județul Cluj, a postat o serie de filmari surprinse de camerele de supraveghere în ziua de 17 septembrie, când județul a fost afectat de o vijelie foarte puternica.