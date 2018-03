Imagini inedite cu un grup de capre negre VIDEO

Stiri pe aceeasi tema

- Imagini foarte rare cu un ras care se hraneste cu prada sa, o caprioara, au fost surprinse intr-o padure administrata de Regia Nationala a Padurilor– Romsilva, in Ocolul Silvic Avrig. Fotografiile au fost postate pe pagina de facebook a...

- Regia Naționala a Padurilor – Romsilva a postat cateva imagini foarte rare cu un ras care se hranește cu prada sa, o caprioara, in padurile administrate de Ocolul Silvic Avrig. ”Exemplarele de ras sunt monitorizate de colegul nostru Daniel Lungoiu pe baza urmelor lasate de feline. Rașii au fost surprinși…

- Exemplarele de ras sunt monitorizate de angajatii Romsilva pe baza urmelor lasate de feline. Rașii au fost surprinși hranindu-se de mai multe ori din prada, ziua și noaptea, de fiecare data acoperind leșul cu frunze și pamant, pentru a nu fi furat de alt carnivor. Rasul este cea mai mare felina…

- „Imagini foarte rare cu un ras care se hranește cu prada sa, o caprioara, intr-o padure administrata de Regia Naționala a #Padurilor – #Romsilva la Ocolul Silvic Avrig. Read More...

- Volumul taierilor ilegale in fondul forestier de stat, administrat de Regia Nationala a Padurilor - Romsilva, s-a mentinut anul trecut la acelasi nivel scazut, fiind inregistrati 47.713 metri cubi de lemn taiati ilegal, un volum comparabil cu anul 2016, cand s-au constatat 47.788 de metri cubi proveniti…

- Volumul taierilor ilegale in fondul forestier de stat, administrat de Regia Naționala a Padurilor – Romsilva, s-a menținut anul trecut la același nivel scazut, fiind inregistrați 47.713 metri cubi de lemn taiați ilegal, un volum comparabil cu anul 2016, cand s-au constatat 47.788 de metri cubi proveniți…

- Angajatii Romvilsa au suprins, pe un versant muntos din Parcul Natural Bucegi, imagini rare cu o capra neagra care coboara pe stanci. Filmuletul a fost foarte apreciat pe pagina de Facebook a Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva.

- O capra neagra care coboara pe stanci a fost surprinsa in imagini in Parcul Natural Bucegi. Specialistii estimeaza o populatie de 500 de exemplare de capra neagra pe raza parcului, din totatul de peste 7.600 cate sunt in Romania. Imagini spectaculoase cu o capra neagra care coboara pe un versant…

- Imagini incredibile cu o capra neagra au fost surprinse de rangerii parcului in cursul acțiunilor de monitorizare a populației de capra neagra din Parcul Natural Bucegi. Specialiștii estimeaza o populație de 500 de exemplare de capra neagra pe raza parcului. Capra Neagra, Rupicapra…

- Au fost facute publice primele imagini aeriene cu o turma de zimbri în libertate într-o padure din Parcul Natural Vânatori Neamț din cadrul Regiei Naționale a Padurilor – Romsilva.

- Paza fondului forestier national constituie serviciu silvic obligatoriu. Pe langa administrarea fondului forestier proprietate publica a statului, Regia Nationala a Padurilor – Romsilva poate asigura, prin ocoalele silvice din subordine, administrarea sau servicii silvice pentru suprafetele de fond…

- Doi lupi filmați cu ajutorul unei camere de monitorizare a faunei amplasata intr-o #padure din Parcul Natural Putna Vrancea din cadrul Regiei Naționale a #Padurilor – #RomsilvaRangerii parcului au montat camera in rezervația naturala Tișița, in zona de protecție integrala a parcului,…

- Doi lupi au fost filmati cu ajutorul unei camere de monitorizare a faunei, amplasata intr-o padure din Parcul Natural Putna Vrancea. Camera a fost montata dupa ce rangerii au observat urmele lupilor in zona, in cursul actiunilor de patrulare si monitorizare. Specialistii estimeaza o populatie constanta…

- Imaginile, surprinse cu ajutorul unei camere de monitorizare a faunei intr-o padure din Parcul Natural Putna Vrancea au fost postate pe Facebook de catre reprezentantii Romsilva. Rangerii parcului au montat camera in rezervatia naturala Tisita, in zona de protectie integrala a parcului, dupa…

- Lucrarile silvice efectuate in zona sitului Sarmizegetusa Regia au loc in zona de management durabil a Parcului Natural Gradistea Muncelului - Cioclovina, in care acestea sunt permise, si nu se refera la defrisarea a 18,3 hectare, cum sustin reprezentantii organizatiei Agent Green, precizeaza Regia…

- Parcul Natural Gradiștea Muncelului – Cioclovina, unul din cele 22 de parcuri naționale și naturale administrate de Regia Naționala a Padurilor – Romsilva, are o suprafața de peste 38.000 de hectare, din care peste 26.500 de hectare sunt paduri. Parcul este situat in vestul țarii, pe raza județului…

- Consiliul Județean Vrancea a alocat 5,1 milioane de lei pentru continuarea proiectului Parcul Memoriei Naționale „Stejarii Romaniei – 100 de ani de istorie și demnitate” RO MANDRIA. In luna decembrie a anului trecut, Consiliul Județean Vrancea a aprobat in…

- Imagini inedite cu doua capre negre au fost surprinse de angajații Romsilva in Parcul Național Cheile Bicazului-Hașmas. Filmarea a fost postata pe pagina de socializare a Romsilva. Imagini inedite au fost filmate de rangerii din Parcul Național Cheile Bicazului-Hașmaș. Angajații Romsilva se aflau in…

- Imagini extrem de rare cu o lupta intre doi zimbri in libertate, un mascul și o femela, au fost surprinse de rangeri in Parcul Natural Vanatori Neamt din cadrul Regiei Naționale a Padurilor - Romsilva. Imaginile au fost filmate in cursul acțiunilor de monitorizare a turmelor de zimbri din…

- Angajatii Romsilva au filmat una din turme, alcatuita din 13 exemplare de zimbru, din care doi viței nascuți in libertate anul trecut. Parcul Natural Vanatori - Neamț este singurul loc din Europa in care exista zimbri in libertate, semilibertate și in captivitate, parcul fiind inclus recent…

- Capre negre in paduri din Parcul Natural Putna Vrancea din cadrul Regiei Naționale a #Padurilor – #RomsilvaFotografiile au fost realizate de colegii noștri in cursul acțiunilor de patrulare desfașurate in parc.Specialiștii estimeaza o populație de cel puțin 180 de capre negre in Parcul Natural…

- Capre negre in paduri din Parcul Natural Putna Vrancea din cadrul Regiei Naționale a #Padurilor – #Romsilva Fotografiile au fost realizate de colegii noștri in cursul acțiunilor de patrulare desfașurate in parc. Specialiștii estimeaza o populație de cel puțin 180 de capre negre in Parcul Natural…

- Specialistii estimeaza o populatie de cel putin 180 de capre negre in Parcul Natural Putna Vrancea, acestea fiind monitorizate permanent de personalul parcului. Capra Neagra (Rupicapra rupicapra) este un animal erbivor care traieste in zonele stancoase montane din Europa. Potrivit site-ului Parcului…

- Romsilva a publicat imagini rare cu patru cerbi care s-au apropiat de agajații Regiei aflați intr-o patrulare prin Ocolul Silvic Mehadia. Imagini rare publicate de Romsilva. Patru cerbi au fost surprinși de angajații Regiei care se aflau intr-o misiune de patrulare prin Ocolul Silvic Mehadia din județul…

- Romsilva a postat pe Facebook, imagini cu un exemplar de ras care cauta hrana in Parcul National Piatra Craiului. "Imaginile au fost captate cu ajutorul camerelor de monitorizare a faunei, dupa ce specialistii parcului i-au monitorizat urmele. In Parcul National Piatra Craiului, specialistii…

- Silvicultorii se pregatesc pentru campania de impadurire din primavara, in pepinierele Regiei Naționale a Padurilor – Romsilva fiind scoși la șanț puieții care vor fi plantați in perioada urmatoare. Puieții forestieri sunt pastrați in sol nisipos, care protejeaza radacinile, asigurand peste iarna pastrarea…

- Noua masina se bazeaza tehnic pe aceeasi platforma tehnica cu cea a lui VW Golf care se comercializeaza si in Romania. Noua Jetta se construieste ca si pana acum in uzina VW din Mexic, aceasta urmeaza sa fie importata si pe pietele din Europa. Gama de motorizari…

- Numarul pomilor de Craciun taiati ilegal a scazut puternic anul trecut, in urma intensificarii controalelor efectuate in ultimele doua luni ale anului de personalul Regiei Nationale a Padurilor – Romsilva, cu sprijinul politistilor si angajatilor Garzii Forestiere, anunta oficial Romsilva. Astfel, in…

- Dupa ce in urma cu cateva zile, in Parcul National Piatra Craiului, a fost filmata o haita de șapte lupi , acum, o camera de monitorizare a faunei a surprins imagini rare cu un ras, la trei ani dupa ultima aparitie in zona a unui asemenea exemplar. Exemplarul de ras a fost filmat dupa ce specialiștii…

- Aflata in hibernare, o ursoaica a fatat cinci pui in județul Valcea. Ursuleții au venit pe lume intr-un barlog din Parcul Național Cozia. Aceasta este o situație rar intalnita in Europa deoarece, in mod normal, da naștere la doi pui. Gonacii care au participat la o partida de vanatoare au dat peste…

- Intalnire de gradul zero intr-o padure din Argeș! Doi padurari de la Ocolul Silvic Vidraru, Direcția Silvica Argeș, intr-o patrulare, au intalnit o ursoaica cu doi pui. Unul din pui s-a urcat intr-un arbore, iar padurarii s-au retras pentru a permite ursoaicei sa-și recupereze puiul. In padurile Ocolului…

- Specialiștii de la Regia Naționala a Padurilor – Romsilva va invața cum se planteaza corect bradul ecologic pe care l-ați cumparat de Craciun. Daca ați cumparat de Sarbatori un pom de Craciun ecologic, care poate fi replantat, Regia Naționala a Padurilor – Romsilva va ofera cateva sfaturi pentru replantarea…

- Romsilva reactioneaza dupa ce Consiliul Concurentei a declansat o investigatie privind o posibila trucare a unor licitatii publice organizate Regia Nationala a Padurilor – Romsilva, Directia Silvica Hunedoara, pentru atribuirea serviciilor de paza la sediul administrativ al Directiei Silvice Hunedoara.…

- Romsilva raspunde acuzațiilor aparute in spațiul public cu privire la trucarea unor licitații. Direcția din Hunedoara subliniaza ca a sesizat Consiliul Concurentei asupra faptului ca cele doua din firmele participante la licitație aveau acelasi administrator si ca au depus propuneri tehnice asemanatoare.…

- Consiliul Concurentei a declansat o investigatie privind o posibila trucare a unor licitatii publice organizate Regia Nationala a Padurilor – Romsilva, Directia Silvica Hunedoara, pentru atribuirea serviciilor de paza la sediul administrativ al Directiei Silvice Hunedoara.”Investigatia a fost…

- Haita de lupi filmata intr-o padure in Parcul National Piatra Craiului din cadrul Regiei Naționale a Padurilor – Romsilva. Lupii au fost filmați de o camera de monitorizare a faunei. Lupul (Canis lupus), cea mai mare specie din familia Canidae, este un carnivor care traiește in haita și are un rol important…

- Romsilva a publicat imagini cu o haita de lupi filmata cu ajutorul camerelor de monitorizare a faunei din Parcul Național Piatra Craiului. Romania, cu peste 5.000 de exemplare, este țara din Europa cu una dintre cele mai mari populații de lupi. Romsilva a publicat imagini cu o haita de lupi filmata…

- O haita de lupi a fost filmata cu o camera de monitorizare a faunei intr-o padure in Parcul National Piatra Craiului, iar imaginile au fost postate pe pagina de Facebook a Romsilva. Potrivit specialistilor, populatia de lup din Romania este de aproximativ 5.800 de exemplare, una din cele mai mari din…

- O haita de lupi a fost filmata cu o camera de monitorizare a faunei intr-o padure in Parcul National Piatra Craiului, iar imaginile au fost postate pe pagina de Facebook a Romsilva. Potrivit specialistilor, populatia de lup din Romania este de aproximativ 5.800 de exemplare, una din cele mai mari din…

- Anul 2017 a fost extrem de agitat pentru sectorul forestier, pe fondul unor modificari legislative importante, dar si al unor scumpiri agresive a masei lemnoase, Romania devenind - in premiera istorica - importator net de busteni. Masa lemnoasa licitata de Romsilva a fost adjutecata la preturi cu…

- Lemnele din Romania mai scumpe decat in import Anul 2017 a fost extrem de agitat pentru sectorul forestier, pe fondul unor modificari legislative importante, dar si al unor scumpiri agresive a masei lemnoase, Romania devenind - in premiera istorica - importator net de busteni. Masa lemnoasa licitata…

- Anul 2017 a fost extrem de agitat pentru sectorul forestier, pe fondul unor modificari legislative importante, dar si al unor scumpiri agresive a masei lemnoase, Romania devenind - in premiera istorica - importator net de busteni. Masa lemnoasa licitata de Romsilva a fost adjutecata la…

- Regia Nationala a Padurilor (RNP) – Romsilva a plantat peste 33 de milioane de puieti forestieri, in 2017, regenerand o suprafata totala de 15.451 de hectare de paduri de stat, in crestere cu 8% fata de programul anual, sumele alocate din fondul de conservare si cel de ameliorare depasind 181,3 milioane…

- Conform informațiilor pe care le-a obținut ecopolitic.ro, numarul incendiilor de padure a crescut cu 240% in acest an in padurile de stat administrate de Regia Naționala a Padurilor – Romsilva. in primele noua luni ale anului fiind inregistrate 284 de incendii, fața de 118 in perioada similara a anului…

- Un volum de circa 3 milioane de metri cubi de lemn a fost adjudecat la licitatia principala organizata in fiecare an in luna decembrie de catre Regia Nationala a Padurilor (RNP) - Romsilva, acesta reprezentand aproape 91% din volumul total de masa lemnoasa oferit la licitatie, iar pretul mediu de…

- Un volum de circa 3 milioane de metri cubi de lemn a fost adjudecat la licitatia principala organizata în fiecare an în luna decembrie de catre Regia Nationala a Padurilor (RNP) - Romsilva, acesta reprezentând aproape 91% din volumul total de masa lemnoasa oferit la licitatie, iar…

- Valoarea amenzilor aplicate in urma controalelor derulate in ultima luna de silvicultori si politisti in paduri, pe drumurile publice, dar si in piete si oboare a depasit 1,4 milioane de lei, iar numarul brazilor confiscati a fost de 3.266, potrivit datelor furnizate de Regia Nationala a Padurilor…

- Directia Sanitar Veterinara Suceava a identificat un porc mistret radioactiv in judetul Suceava, la o distanta de circa 10 kilometri de frontiera cu Ucraina, pe un fond de vanatoare care apartine Romsilva, a anuntat joi Regia Nationala a Padurilor – Romsilva.

- Caz alarmant in judetul Suceava, unde a fost impuscat un mistret contaminat cu cesiu radioactiv. A fost ucis pe un fond de vanatoare aflat la 10 kilometri de frontiera cu Ucraina, gestionat de Directia Silvica Suceava, a fost identificat cu depasiri ale nivelului de contaminare radioactiva Cs-137 si…

- Printr-un comunicat de presa al Comunitații Forestierilor din Romania – Fordaq, se atrage atenția asupra faptului ca, in contextul in care anul trecut, “criza lemnului de foc a afectat puternic mii de comunitați locale din Romania, anul acesta situația este mult mai grava”. Drept argument, sus-amintita…