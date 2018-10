Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic, Theresa May, a aparut, miercuri, dansand pe scena, dupa care și-a aparat planul privind Brexit, dar a avertizat ca ar prefera sa paraseasca Uniunea Europeana fara a ajunge la un acord decat sa accepte imparțirea Marii Britanii, relateaza Reuters.May, care a fost primita…

- Premierul britanic Theresa May va cere miercuri, in discursul de inchidere a congresului Partidului Conservator, sprijin pentru planul sau privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, in contextul in care in ultimele saptamani sefa executivului a devenit tinta criticilor fostului ministru…

- Premierul britanic Theresa May a anuntat marti noi reguli in domeniul imigratiei in Regatul Unit, care vor intra in vigoare dupa Brexit si vor da prioritate muncitorilor calificati si vor suprima libera circulatie a cetatenilor europeni, relateaza AFP. ”Va fi un sistem bazat pe competente…

- Ministrii din guvernul condus de premierul britanic Theresa May sustin pe deplin propunerile acestuia privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, dupa ce saptamana trecuta liderii celorlalte 27 de state membre ale UE au respins propunerile Londrei cuprinse in 'Planul de la Chequers',…

- Intr-un interviu difuzat la postul de televiziune BBC, cu sase luni inainte de Brexit, sefa guvernului de la Londra a afirmat ca se concentreaza asupra acordului de iesire din UE, in curs de negociere. "Sunt putin agasata, dar aceasta dezbatere nu are legatura cu viitorul meu, aceasta dezbatere…

- Premierul britanic Theresa May si-a amenintat oponentii din Partidul Conservator ca va declansa alegeri anticipate in vara daca acestia voteaza impotriva planurilor Guvernului de la Londra privind politica vamala post-Brexit, relateaza presa britanica, citata de agentia Reuters.

- Premierul britanic Theresa May i-a atentionat pe membrii Partidului Conservator pe care il conduce ca s-ar putea sa nu mai aiba loc niciun Brexit daca ei ii resping planul privind iesirea din Uniunea Europeana, relateaza dpa. "Mesajul meu catre tara in acest weekend este simplu: trebuie sa ne concentram…

- Demisiile sefului diplomatiei, Boris Johnson, si ministrului pentru Brexit, David Davis, doua nume 'grele' ale guvernului britanic, au rezultat dintr-un 'dezacord' privind modul de a duce la bun sfarsit Brexit-ul, a declarat luni premierul Theresa May, transmite AFP, preluata de agrpres. 'Suntem…