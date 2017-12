Stiri pe aceeasi tema

- Imagini de colectie cu Nadia Comaneci! Prima gimnasta de zece din istorie apare într-o înregistrare video facând exercitii în sala de forta cu Arnold Schwarzenegger. Pe imagini se vede cum Nadia se antreneaza cu greutati, iar Arnold Schwarzenegger…

- Sarbatoarea Nașterii Domnului i-a unit pe sportivii romani și au petrecut alaturi de prieteni, familii, iubite, soții și copii. Dupa un an de munca, cu zeci de competiții și un program extrem de incarcat, sportivii romani au profitat din plin de zilele de vacanța și au petrecut alaturi de cei dragi.…

- Peste 100 de fotografii alb-negru din Oradea si Beius, care surprind atmosfera revolutionara din Bihor, dar si obiecte de colectie, au fost vernisate in Palatul Princiar al Cetatii din Oradea.

- Trecerea în neființa a Majestații Sale, Regele Mihai I, a adunat toate fețele importante ale monarhiei europene, respectul de care ultimul Rege al României a avut parte fiind elocvent, scrie evz.ro Casa Regala a publicat pe blogul personal o serie de imagini de la funeraliile…

- Președintele francez Emmanuel Macron a devenit ținta criticilor pentru petrecerea aniversara. Președintele francez a sarbatorit, in weekend, implinirea a 40 de ani, la cel mai mare castel de pe Valea Loarei – castelul Chambord, relateaza The Telegraph și presa franceza. Emmanuel Macron implinește 40…

- Antena 3 a intrat in posesia unor fotografii inedite cu Regele Mihai de la inaugurarea Arcului de Triumf, din 1936. La evenimentul de atunci au participat Regele Carol al II-lea, mama sa Regina Maria a Roma...

- Cantarețul de origine franceza Johnny Hallyday, supranumit „Elvis al Franței” a incetat din viața pe 6 decembrie, la varsta de 74 de ani, in urma unei lupte cu cancerul. Moartea lui șocanta a indurarat intreaga Franța, corpul starului fiind invins de cancerul pulmonar. Brigitte Macron, alaturi de soția…

- Acum aproape zece ani, Majestatea Sa, Mihai I, a vizitat, alaturi de Regina Ana, Portul Constanta. Martorii momentului isi amintesc cu drag de acea vizita, in timpul careia l-au vazut pe Majestatea Sa in ipostaze unice.

- Brigitte Macron a fost nașa pentru un pui de urs panda pe care aceasta a ales sa-l boteze. Chiar daca micuțul a fost cam nazdravan și a speriat-o puțin pe Prima Doamna a Franței, care l-a atins cu emoții mari, aceasta și-a intrat in rolul de “mama spirituala” impecabil. Numele ales pentru dragalașul…

- Casa ei arata ca un mini-SPA! O spune chiar ea, mandra de locușorul ei relaxant, pe care nu-l parasește pentru nimic din lume, atata vreme cat ii permite sa se simta rasfațata ca o regina. ”Jen este obsedata de baia ei mini-SPA. Are iluminare personalizata, jacuzzi și sauna.”, ne confirma și un apropiat.…

- Google va complementa sugestiile afisate in timp ce tastezi cuvintele pentru cautare cu rezultate alternative vizand cautari la care nu te-ai gandit inca. Totul, in incercarea de a te ajuta sa ajungi mai repede la rezultatul pe care il vrei de fapt. Joaca de-a ghicitul cuvintelor pentru cautare, practicata…

- Johnny Hallyday, pe numele sau adevarat Jean-Philippe Smet, a incetat din viața in aceasta dimineața, la varsta de 74 de ani. Acesta s-a stins in urma unei lupte cumplite pe care a dus-o cu un cancer pulmonar. Vestea tragica a fost data de soția acestuia intr-o declarație de presa: „Johnny Hallyday…

- Simona Halep a declarat in repetate randuri ca atunci cand era mica si-ar si dorit sa devina fotbalista si chiar incingea miute cu baietii. Pasiunea pentru fotbal nu i-a disparut, chiar daca a ajuns numarul 1 mondial in tenis. Postarea a adunat peste 40.000 de vizualizari in mai putin de doua…

- Urmand exemplul omoloagei sale Melania Trump, Prima Doamna a Franței a avut și ea parte de prima sa intalnire cu un ursuleț panda. Dupa ce Prima Doamna a Statelor Unite ale Americii a vizitat o gradina zoologica din Beijing și a hranit un urs panda in cadrul turneului oficial prin Asia, luni a fost…

- Brigitte Macron, sotia presedintelui Frantei, Emmanuel Macron, a participat luni la ceremonia prin care puiului de panda urias nascut in urma cu patru luni la gradina zoologica din Beauval i-a fost...

- A doua zi a lunii decembrie a adus cea mai așteptata surpriza pentru locuitorii din Briceni. Orașul a imbracat straie de sarbatoare peste noapte. Imagini inedite cu ce a de-a doua zapada au fost postate pe rețelele de socializare de catre mai mulți internauți.PUBLIKA.

- Sicriul cu trupul Stelei Tanase a ieșit din teatrul Constantin Tanase pentru a fi depus la cimitirul Cernica. Sicriul nu era acoperit, televiziunile de știri captand momentul cu trupul neinsuflețit al marii artiste. [citeste si]

- Sambata, 25 noiembrie, in cadrul muzeului municipal Calarasi a fost deschisa expozitia de fotografie Artgeografica. Profesori de geografie, posesorii unor fotografii valoroase ca material didactic dar si ca act de creatie, expun imagini inedite din calatoriile prin lume.

- Astfel, acestia au urmarit cum mai multi tineri au coborat dintr-un taxi si dupa ce se despart, unul dintre ei merge pe langa doua masini de politie aflate in parcare si loveste cu putere in oglinzile retrovizoare din partea soferului. Tanarul a fost identificat si retinut apoi imediat de politistii…

- Celebra actrita Stela Popescu a murit la varsta de 81 de ani. Aceasta fost gasita decedata de un membru al familiei, la domiciliul actritei, scrie presa de peste Prut.Salvatorii au ajuns la fața locului dupa doar 8 minute, insa tot ce au putut sa faca e sa constate decesul.

- Exact în preajma împlinirii a o suta de ani de la revoluție, societatea a început sa vorbeasca iarași despre necesitatea înhumarii lui Vladimir Lenin. Piața Roșie și Mausoleul sunt incluse în lista UNESCO, astfel ca orice schimbare poate fi facuta doar cu acordul prealabil…

- Au aparut noi imagini de la reședința regala din Elveția. La scurt timp dupa ce a fost transmisa informația ca regele Mihai este mai bine și a reușit sa manance, principesa mostenitoare Margareta si Principele Radu au fost surprinși afara.

- In Columbia este in plina desfasurare o saptamana a modei africane desfasurata pe pamant sud-american! Prima prezentare a fost organizata la 180 de metri sub pamant, intr-o catedrala de sare.

- Un istoric și comerciant de arta a publicat pe contul sau de Twitter cum șterge straturile de lac de circa 200 sute de ani, dezvaluind adevaratele culori ale portretului.A remarkable Jacobean re-emergence after 200 years of yellowing varnish 1/2 pic.twitter.

- Imagini inedite, autentice ale vieții de pe front, cu ofițerii și soldații Regimentelor de infanterie 2 (Brașov), 50 (Alba Iulia), 51 (Cluj) și 31 (Sibiu) sunt prezentate la Sala Unirii din Alba Iulia. Soldatii romani din perioada Primului Razboi Mondial pot fi vazuti in momentele dintre atacuri, in…

- Emmanuel Macron avea doar 16 ani atunci cand a cunoscut-o pe viitoarea Prima Doamna a Franței, cu 24 de ani mai in varsta decat el. Din cauza diferenței de varsta dintre ei, povestea lor de dragoste a cunoscut multe momente complicate, iar printre cei care s-au opus vehement acestei relații se numara…

- Saptamana trecuta a fost una plina de durere pentru una dintre cele mai influente familii de rromi din oras. Unul dintre cei mai iubiti membri ai comunitatii rrome s-a stins din viata. Elvis Mustata, cunoscut sub numele de Pitesteanu’ a fost condus pe ultimul drum. Unii soferi au injurat, altii au…

- Imagini inedite surprinse cu ministrul Agriculturii Petre Daea. Acesta a fost primit cu gaina fripta si cu muzica la un targ dedicat agriculturii. Momentul a fost unul unic pentru ca demnitarii sunt primiti in general cu paine si sare. Jocul gainii fripte este specific nuntilor, unde nasul trebuie…

- Smiley a vrut sa incerce si alta meserie. A vrut sa fie macaragiu. Artistul a respectat toate procedurile, asa ca a inceput cu o vizita medicala, scrie spynews.ro. Dupa ce doctorul l-a asigurat ca poate urca in macara, Smiley a ajuns la utilaj si a fost nevoit sa urce la 40 de metri inaltime.…

- Donald Trump a primit copii ca sa-l colinde, celebrând astfel Halloween-ul în avans, potrivit The Independent. „Când o sa fii mare, vrei sa calci pe urmele parintilor tai? Mai bine nu raspunde la aceasta întrebare. Nu o sa faca decât sa îmi creeze…

- Înaintea meciului decisiv de la Turneul Campioanelor, Simona Halep a ales sa promoveze România și limba româna. La provocarea WTA, Halep a realizat un filmuleț în care preda limba româna pentru toți iubitorii de tenis Liderul mondial se prezinta si rosteste…

- Nerabdator sa ajunga cat mai repede in mult așteptata ”luna” de miere, Vali Craciunescu a plecat direct de la nunta, la aeroport, caci in prima dimineața de dupa petrecere a zburat spre Barcelona. Vali a lasat pentru prima oara acordeonul din brațe și a luat-o pe Irina, cea care i-a devenit soție, …

- In timp ce o mare parte din țara se confrunta cu precipitații abundente și furtuni, iarna a venit deja in zonele montane. Imagini halucinante, surprinse in octombrie, cu zapada care deja depașește deja jumatate de metru, au aparut pe internet.

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, continuand traditia celorlalti presedinti de a avea un “prim caine”, l-a adoptat in luna august a acestui an pe Nemo, o incrucisare de griffon si labrador, in varsta de 2 ani. Ei bine, iata ca acesta s-a gandit sa-si surprinda intr-un mod absolut inedit stapanul,…

- Cainele Nemo al presedintelui Frantei, Emmanuel Macron, a fost filmat in in timp ce urina in semineul de la Palatul Elysee, potrivit BBC. In filmare apare cainele negru Labrador-Griffon care urineaza in spate, in timp ce Emmanuel Macron vorbeste cu trei membri ai guvernului sau. "Ma intreb…

- Genele lungi date cu mascara, bronzul cald și stralucitor sau coafura ușor ciufulita sunt doar cateva dintre trucurile de frumusețe folosite de Brigitte Macron. Prima Doamna a Franței a devenit un icon in materie de stil. Atat combinațiile vestimentare cat și alegerile ei in materie de frumusețe ne…

- Cuplul format de Madalina Ghenea și Matei Stratan trece, in aceasta perioada, prin framantari cat se poate de serioase. De altfel, recent, cei doi au fost surprinși in mijlocul unui scandal uriaș, in mijlocul strazii, iar acum cei doi par sa fi luat decizii extrem de importante cu privire la viitorul…

- Simona Halep, numarul 1 WTA a fost azi pe gheata patinoarului Telekom Arena, patinoar construit de omul de afaceri Ion Tiriac. Nu este singura legatura dintre Simona Halep și gheața. Tot de astazi Simona deține o echipa de hochei feminin care-i va purta numele. Este vorba despre o echipa de fete. Liderul…

- Pelerinii primesc o portie de 3-4 sarmale si cornul pelerinului (n.r.-vezi foto). Preparatele culinare sunt realizate de Directia de Asistenta Comunitara (DAC) si diversi sponsori. Potrivit directorului DAC, Luminita Munteanu, 20.000 de sarmale sunt pregatite de bucataresele care lucreaza la cantinele…

- Primele simptome au aparut dupa ce a devenit presedinte al Frantei. Brigitte Macron, Prima Doamna a Frantei, este ingrijorata si ar dori ca sotul ei sa aiba mai multa grija de propria persoana, scrie publicatia «One». Sms-uri la ora doua-trei... spre dimineata, sedinte nocturne, telefoane de la subalterni.…

- Brigitte Macron este ingrijorata privind starea de sanatate a soțului ei. Se pare ca funcția de președinte al Franței ii dauneaza lui Emmanuel Macron. Din cauza programului neregulat și cel mai probabil din cauza stressului, Macron sufera de insomnie, informeaz ONE. L’Express a dezvaluit ca prima doamna…

- Imagini incredibile, pe autostrada A1, intre Sebes si Sibiu, la Saliste. Trei ursi au fost surprinsi “la plimbare” pe carosabilul soselei de mare viteza. Desi imaginile par trucate, un cititor sustine ca i-a vazut pe autostrada in apropiere de ieșirea spre Ocna Sibiului. “Eu i-am surprins cand coborau…

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din RomA¢nia , vAƒ prezintAƒ imagini exclusive cu super-proprietatea de la Corbeanca a Gabrielei Cristea AYi a soAului ei, Tavi Clonda. Cuplul s-a mutat A®n vila de la Corbeanca A®nainte de a se naAYte fiica lor, Bella Victoria Margot. ( Soacra Gabrielei Cristea a venit la BucureAYti…

- Un interlop celebru din Capitala, pus de mulți polițiști pe lista celor mai buni spargatori de locuințe, s-a afișat, recent, alaturi de unul dintre cei mai iubiți actori, membru al generației de aur a teatrului romanesc.

- Un barbat din comuna Aghireș, județul Cluj, a postat o serie de filmari surprinse de camerele de supraveghere în ziua de 17 septembrie, când județul a fost afectat de o vijelie foarte puternica.