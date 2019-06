Stiri pe aceeasi tema

- Doi agenti de la Sectia de Politie Cocorastii Colt au devenit eroii zilei dupa ce au reusit sa salveze de la inec un copil in varsta de 15 ani. Baiatul a vrut sa se scalde intr-un lac format intr-o balastiera, desi nu stia sa inoate.

- Bogdan, un tanar din Buzau, va ramane in memoria tuturor, pentru totdeauna, ca un erou. Baiatul si-a pierdut viata, dar a reusit sa faca ce si-a propus cand le-a vazut pe surorile sale mai mici, in pericol: sa le salveze.

- Imagini incredibile surprinse in China, acolo unde un tanar de 28 de ani a salvat viața unui copil care a cazut de la etajul cinci al unui bloc. Unul dintre cele mai mari pericole pentru un copil nesupravegheat este o fereastra deschisa.

- Și-a vazut moartea cu ochii pana in ultima secunda! Un tanar a reușit sa se sprijine pe pervazul geamului, dupa ce casa in care locuia a luat foc. Imagini video cu impact emoțional puternic

- Viața lui Razvan Ciobanu a fost una plina de controverse, dar și de mister! In timp ce toata lumea vedea cum celebrul designer trece prin momentele dificile in relația cu iubitul medic de la vremea respectiva, in viața lui Razvan Ciobanu exista un barbat care il facea sa zambeasca!

- Soferul unui TIR a scapat cu viata dupa ce, marti, in timpul unei interventii pentru depanarea autovehiculului, cricul folosit pentru ridicarea masinii a cedat, iar aceasta a cazut peste el, potrivit agerpres.ro.Citește și: Lovitura de teatru in scandalul momentului! Marian Godina a dezvaluit…

- Imagini clipe de panica la Sighetu Marmatiei. Accident sau sinucidere. Un tanar de 17 ani a cazut de la etajul 10 al unui imobil. Un tanar de 17 ani din Sighetu Marmatiei a decedat azi pe strada Independentei din oras. Din primele informatii acesta s-a aruncat de la etajul 10 al unui imobil. Cadavrul…

- Un copil de 5 ani și un tanar de 19 ani au murit in urma unui accident rutier cumplit, produs in comuna valceana Tetoiu. Autoturismul in care se aflau a lovit un cap de pod, iar pentru cei doi nu s-a mai putut face nimic.