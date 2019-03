In studioul MSNBC, realizatorul Ali Velshi vorbea vineri seara despre infrangerea califatului ISIS și despre ciocnirile din regiune, cand l-a introdus in scena pe Matt Bradley aflat pe teren, chiar la fata locului. "Matt, cum vezi situatia?", l-a intrebat Velshi, in timp ce Bradley, care nu stia ca este in direct, scuipa in maini si si le trecea prin par. "Nu-l avem pe Matt, ne vom intoarce la el imediat ce vom restabli legatura", a spus apoi, vizibil jenat, Ali.

THIS JUST HAPPENED LIVE!!! pic.twitter.com/vEYfjtTo7S