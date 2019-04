Stiri pe aceeasi tema

- In studioul MSNBC, realizatorul Ali Velshi vorbea vineri seara despre infrangerea califatului ISIS și despre ciocnirile din regiune, cand l-a introdus in scena pe Matt Bradley aflat pe teren, chiar la fata locului. "Matt, cum vezi situatia?", l-a intrebat Velshi, in timp ce Bradley, care nu stia…

- Fostul internațional egiptean Ahmed Hossam (36 de ani), mult mai cunoscut ca Mido, care a jucat la Ajax alaturi de Chivu și Lobonț, se ingrașase foarte mult, ajungand la 150 de kilograme. „Atunci s-a declanșat alarma. Medicul mi-a spus ca, daca voi continua cu același stil de viața, voi muri inainte…

- Octavian Leșcu deține o bucata de istorie. A Timișoarei. Locuri și vremuri pe care fiecare timișorean sau indragostit de Timișoara ar vrea sa le vada. Cum a fost pe-atunci… Cum arata Opera inainte de a fi placata și a fi ascunse statuile laterale, ce era cand nici Catedrala nu era construita,…

- Medicul de familie Valentin Boldea, fost sef al Directiei de Sanatate Publica (DSP) a judetului Galati, atrage atentia ca, in ciuda epidemiei de gripa, mustiucul aparatului etilotest nu este desigilat in fata soferului testat, iar dupa folosire este aruncat pe strada.

- O tanara din Constanta a fost depistata bauta la volan de politistii rutieri.Potrivit IPJ Constanta, la data de 17 februarie a.c., ora 05.45, politistii din cadrul Politiei orasului Navodari au identificat o tanara, in varsta de 20 de ani, din municipiul Constanta, care a condus un autoturism, pe bulevardul…

- Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca – Secția 2 Poliție, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Cluj-Napoca, desfașoara activitați pentru stabilirea identitații unei persoane banuite de comiterea infracțiunii de ultraj. Din cercetarile efectuate pana in prezent a rezultat…

- In dimineata de 14 ianuarie a.c., politistii au fost sesizati de doua persoane, angajati ai unui restaurant din Rm Valcea cu privire la faptul ca in localul respectiv, in timpul unei petreceri de botez, a izbucnit un conflict spontan intre mai multi meseni. Polițiștii din cadrul Politiei municipiului…

- La data de 2 ianuarie 2019, la ora 3 dimineata, un barbat din municipiul Rm Valcea a sesizat politia cu privire la faptul ca, in timp ce se afla la domiciliu, a observat doi barbati care incercau sa patrunda cu forta in scara blocului. Politisti din cadrul Politiei municipiului Rm Valcea si jandarmi…