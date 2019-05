Imagini incredibile pe strazile din Lugoj. Meridian 22 face transport cu un autobuz fara geam

Imagini scandaloase la Lugoj unde transportul in comun este facut cu un autobuz fara geam. Imaginile au fost surprinse si postate pe o retea de socializare. In fotografie se vede autobuzul societatii de transport Meridian 22, care se afla in mers pe strada Cuza Voda si patru copii ce stau in dreptul geamului care lipseste. Mai multi internauti s-au declarat scandalizati de faptul ca cei de la societatea de transport in comun nu au decis sa retraga autobuzul de pe traseu desi exista riscul ca micutii nesupravegheati sa cada din mijlocul de transport. Reprezentantii Meridian 22 Lugoj nu au facut…