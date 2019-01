Imagini incredibile într-un sat din Bihor: au ieşit cu barca la pescuit pe şosea Imaginile au fost surprinse in satul bihorean Șilindru. Dupa topirea zapezilor dar și din cauza ploilor, principala strada din localitate s-a transformat intr-un adevarat lac. Localnicii s-au conformat și au ieșit cu undițele la pescuit. Aceștia și-au luat chiar și o barca pentru a putea traversa apa. Prin gestul lor, satenii au vrut sa atraga atenția autoritaților. Ei spun ca an de an se intampla ca strada sa fie inundata, iar pana acum, nimeni nu a luat masuri. Filmulețul a fost postat pe rețelele de socializare unde a adunat sute de aprecieri și peste 500 de mii de vizualizari. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

