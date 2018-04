Imagini incredibile. Cum arata restaurantul Beirut din Constanta, mistuit de un devastator incendiu in urma cu patru ani. Trei tinere au ars de vii (fotoreportaj+video)

Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, 3 aprilie 2018, la ora 04.44, dispeceratul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Unirea” al judetului Alba a fost anuntat despre producerea unui incendiu la o casa de locuit, proprietatea lui C.E din localitatea Mușca, comuna Lupșa. La fata locului s-au deplasat doua echipaje din cadrul…

- Pompierii constanteni au fost solicitati sa intervina la un bloc situat pe strada Soveja din municipiul Constanta, unde o conducta de gaze a luat foc. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al judetului Constanta, nu este pericol de explozie, dar trei…

- Pompierii actioneaza in aceste momente pentru a lichida un incendiu izbucnit la o conducta de gaz, pe strada Soveja din Constanta. Doua autospeciale de la ISU Dobrogea sunt la fata locului.Angajatii Engie sunt asteptati sa intervina.Stire in curs de actualizare. ...

- Alerta la pompieri O casa de pe strada Andrei Muresan din Constanta a fost cuprinsa de flacari.Doua autospeciale de stingere si un SMURD se afla la fata locului. Incendiu a fost localizat si nu s a extins la casele invecinate.Din fericire, nicio persoana nu a fost ranita. ...

- In aceasta dimineața, un incendiu a izbucnit la o garsoniera de la etajul 1 al unui bloc situat pe strada Brazilor, din cartierul Noua. Din cauza fumului dens, 20 de persoane au fost evacuate din imobil, șapte dintre ele fiind evaluate medical, iar patru fiind transportate la spital. Doua dintre…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Prahova au intervenit joi la un incendiu care a izbucnit in curtea rafinariei Astra din Ploiesti. Focul se manifesta violent si cu degajare mare de fum.

- Doua vagoane de marfa au deraiat duminica, in municipiul Constanta, fara a fi inregistrate nregistrat victime. Vagoanele sunt goale, la fata locului deplasandu-se un echipaj de pompieri, scrie news.ro.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea, un eveniment…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati astazi sa intervina pentru salvarea unei persoane care a cazut in Dunare de pe podul Sf. Maria din Cernavoda. La fata locului se deplaseaza pompierii Detasamentului Cernavoda si in sprijin…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati astazi sa intervina pentru stingerea unui incendiu ce a cuprins o locuinta in Agigea, Incinta Port Constanta Sud Agigea, Poarta 8.Potrivit ISU Dobrogea la fata locului intervin doua autospeciale…

- Un barbat si-a pierdut viata in noaptea de luni spre marti, intr-un incendiu izbucnit intr-o locuinta din judetul Constanta, trupul acestuia fiind gasit carbonizat de pompieri. De asemenea, casa in care barbatul locuia a fost distrusa in totalitate. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al judetului Constanta au fost solicitati in aceasta dimineata sa intervina pentru stingerea unui incendiu ce a cuprins un autoturism in municipiul Constanta, zona Podului de Butelii. ...

- Un conducator auto, aflat la volanul unei autoutilitare de culoare rosie a fost surprins conducand pe un bulevard intens circulat din Constanta fara a respecta nicio regula de circulatie. Mai exact, potrivit unor imagini postate pe internet, conducatorul auto a depasit coloana stationata la semafor…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati in aceasta seara sa intervina pentru stingerea unui incendiu ce a cuprins un autoturism pe strada Suceava din Constanta. Din primele informatii incendiul se manifesta pe strada Suceava…

- Doi barbati au fost gasiti carbonizati intr-o casa, ce a fost cuprinsa de flacari, in satul Ciocarlia de Jos, dupa ce pompierii militari au reusit sa stinga incendiul, joi noaptea, in jurul orei 12.00, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Constanta,…

- Salvatorii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea au intervenit astazi, in localitatea Cobadin judetul Constanta , pentru a prelua doi copii care aveau nevoie de ingrijiri medicale.Potrivit informatiilor transmise de purtatorului de cuvant al ISU Dobrogea, Anca Chirita, este…

- O ambulanta care transporta doi copii de la Tulcea la Constanta este blocata in zapada, in judetul Constanta, pompierii deplasandu-se in zona respectiva pentru scoaterea autospecialei, informeaza news.ro.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea, o ambulanta…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Delta al Judetului Tulcea, Detasamentul Tulcea intervine astazi cu 2 autospeciale de stingere cu apa si spuma, 1 echipaj SMURD, pentru limitarea efectelor unui incendiu care se manifesta la o casa in municipiul Tulcea.Din primele informatii…

- Traficul autovehiculelor pe trei segmente de drumuri nationale si pe sapte tronsoane de drumuri judetene din Tulcea este inchis marti dimineata, din cauza viscolului puternic, conform Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) "Delta". De asemenea, pe alte patru sectoare de drumuri nationale,…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea, in noaptea de luni spre marti, o autosenilata incadrata cu doi paramedici ISU, o asistenta si un ambulantier de la centrul de permanenta Baneasa, a plecat catre un barbat din localitatea Bugeac care a baut solutie de curatat…

- Saisprezece persoane au ramas inzapezite in Bulgaria, luni seara, la trei kilometri de punctul de trecere a frontierei Vama Veche si au solicitat ajutorul autoritatilor romane. Acestea au luat legatura cu autoritatile din tara vecina, care au intervenit si au preluat persoanele respective, asigurandu-le…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea, luni seara, la 112 a fost primit un apel care anunta ca saisprezece persoane care se aflau in zece autoturisme au ramas inzapezite in Bulgaria, la trei kilometri de punctul de trecere a frontierei Vama Veche. Centrul Judetean…

- O femeie insarcinata dintr-o localitate din judetul Constanta a fost preluata cu o autosenilata si dusa la ambulanta pentru a fi transportata la spital, dupa ce spusese cadrelor medicale ca are contractii, sarcina acesteia avand aproximativ 36 de saptamani. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului…

- O cisterna incarcata cu 23 de tone de butanol si octanol s-a rasturnat sambata pe drumul european E85 din Romania, la intersectia cu drumul european E 583, la aproximativ zece kilometri de municipiul Roman, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de

- Circulația rutiera a fost blocata, joi dupa-amiaza, in jurul orei 13.45, pe DN 2A, la intrarea in localitatea Crucea, județul Constanța, dupa ce un autocamion s-a rasturnat pe șosea, prinzand sub el o mașina care transporta butelii pline cu gaz. In urma accidentului rutier, 50 de butelii cu butan s-au…

- Un barbat in varsta de 81 de ani si o femeie de 75 de ani au murit in urma unui incendiu izbucnit, in noaptea de miercuri spre joi, la o locuinta din localitatea Arini, comuna Gaiceana, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ISU Bacau citati de Agerpres.ro La locul producerii…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati in aceasta seara sa intervina pentru stingerea unui incendiu izbucnit intr o banca din zona ICIl din Constanta. Potrivit unor martori a fost sesizat fum intr o zona a bancii in care sunt…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati in aceasta seara sa intervina pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuinta din Murfatlar Calea Bucurestiului nr 29.Din primele informatii focul a pornit de la un cos de fum. ...

- Un incendiu a cuprins astazi un camin militar din Constanta. Zeci de persoane au fost evacuate de pompieri. Un martor a surprins valvataia la scurt timp dupa ce a fost data alarma. In imagini se vad flacarile care ieseau pe fereastra unei garsoniere de la etajul I al cladirii si amenintau sa se extinda…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati in aceasta dupa amiaza sa intervina pentru stingerea unui incendiu ce a cuprins o locuinta din Ovidiu, judetul Constanta. ...

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența Dobrogea al Județului Constanța au fost solicitați, vineri dimineața, sa intervina pentru stingerea unui incendiu ce a cuprins o locuința din Negru Voda, județul Constanța.

- Un baiat in varsta de cinci ani, lasat singur intr-un apartament din municipiul Constanta, deoarece tatal era la munca, a fost preluat joi dupa-amiaza, de Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) care face o ancheta in acest caz. Pompierii fusesera solicitati de vecini…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea, pompierii au fost solicitati sa intervina pe strada Suceava din municipiul Constanta, acolo unde un copil s-ar fi aflat in pericol de cadere de la etajul patru al unui bloc. Echipele de interventie au fost alertate…

- Zece masini au fost avariate in noaptea de luni spre marti, in municipiul Constanta, de o conducatoare auto care a lovit autoturismele parcate, iar la un moment dat masina condusa de aceasta s-a rasturnat peste alte doua autovehicule. De asemenea, in urma acestui impact, ea a lovit si un stalp de electricitate…

- Un accident rutier grav a avul loc noaptea trecuta pe bulevardul 1 Decembrie, zona Trezoreriei. O soferita a pierdut controlul bolidului si s a rasturnat peste mai multe masini parcate. 12 autoturisme au fost avariate.La volan se afla o femeie care conducea un autoturism SUV marca Audi. Femeia a primit…

- Aproximativ 200 de persoane au fost evacuate, duminica dimineata, dintr-un bloc de garsoniere din orasul Targu Neamt, in urma unui incendiu, a anuntat dispeceratul Inspectoratului pentru Situatii de...

- Mai bine de sase ore s au luptat astazi pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta pentru a stinge incendiul violent ce a distrus mai multe locuinte din Medgidia. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Dobrogea, Anca Chirita, focul care a mistuit…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea, pompierii au fost solicitati sa intervina vineri dimineata, la un incendiu izbucnit in zona Ciment din Medgidia. In momentul in care echipele de interventie au ajuns la fata locului, incendiul afectase o casa pe o suprafata…

- Trei muncitori au fost raniti, astazi, dupa un incendiu la o conducta de gaz de pe strada Cetatea Neamtului din municipiul Piatra Neamt, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgente (ISU), Adrian Rotaru. Potrivit acestuia, cele trei persoane, care sunt angajate la compania…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati in aceasta dupa amiaza sa intervina pentru stingerea unui incendiu ce a cuprins laboratorul unei cofetarii situate pe strada Petru Vulcan nr.115 din Constanta. La fata locului intervine…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, dr. Raed Arafat, a anuntat la Constanta ca in urmatorii ani vor fi achizitionate mai multe nave maritime si fluviale, pentru interventii de stingere a incendiilor si de cautare si salvare.Prezent la sedinta de bilant a Inspectoratului pentru Situatii…

- Un incendiu puternic a izbucnit, in aceasta noapte, in orașul Reșița. Pompierii carașeni s-au luptat cu flacarile, care au cuprins o casa, doua anexe și o mașina, aproape șase ore. Din feriricire, nicio persoana nu a fost ranita. Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgența al…

- Anchetatorii au facut publice noi imagini în cazul hoților de bancomate care au facut prapad în hipermarket-urile și supermarket-urile din Constanța, Medgidia și Hârșova. Din imagini se poate observa metoda de acționare a hoților, inspirata probabil de filmele de acțiune. Intrau…

- Potrivit informatiilor furnizate de purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Braila, lt.col. Stefan Stoian, focul a izbucnit, din primele verificari, de la un scurtcircuit electric. In incendiu arzand deseuri de carton, cabluri electrice, precum si peretii falsi…

- Directorul societatii, Dan Balan, a declarat ca incendiul a fost sesizat de paznicul societatii in jurul orei 3:30 si ca deocamdata nu se cunoaste cauza izbucnirii acestuia. ”In garaj tineam autovehiculele care erau pregatite sa plece pe trasee in aceasta dimineata. Numarul total al autobuzelor…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati in aceasta seara sa intervina pentru stingerea unui incendiu ce a cuprins un apartament situat pe strada Garofitei nr. 22 din Constanta. ...