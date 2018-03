Stiri pe aceeasi tema

- Emil Boc a fost surprins dand zapada in centrul Clujului. Primarul orașului fusese taxat de PSD Cluj pentru modul in care au fost deszapezite drumurile, așa ca a pus mana personal pe lopata. Emil Boc, primarul din Cluj, a fost surprins la deszapezit in centrul orasului, sambata la pranz. Un clujean…

- Camerele de monitorizarea faunei montate de rangeri in Parcul natural Apuseni au surprins zilele acestea un urs plecat dupa hrana dupa o perioada destul de lunga de hibernare. Potrivit Romsilva, ursul a descoperit camera de monitorizare, ale caroro lumini s au aprins la trecerea lui prin raza de actiune,…

- Joi, 1 martie 2018, autoritațile județene au redeschis fostul de la Parscov, la capatul a trei ani de lucrari care au costat bugetul Consiliului Județean 350.000 de euro. Președintele CJ Buzau, Petre Emanoil Neagu, este cel care a insistat ca spitalul inchis acum șapte ani de guvernarea Boc sa fie redeschis…

- Atenție cu cine va strangeți in brațe! O noua metoda de furt face ravagii prin randul romanilor. Este o tehnica mai aparte, dar dest intalnita in ultima perioada. Aceasta metoda este cunoscuta in mediul judiciar polițienesc drept „furtul prin imprietenire”, victimele fiind aproape intotdeauna oameni…

- Victor Ponta a fost audiat, luni, a Inalta Curte de Casatie si Justitie, in calitate de martor, in dosarul in care fostul deputat Sebastian Ghita. In dosar, fostul deputat este acuzat de coruptie si santaj, alaturi de fosti sefi din politie si parchete din Prahova.

- Un tanar din Brașov a fost incatușat sambata dimineața, dupa ce polițiștii l-au urmarit ca in filme prin centrul Municipiului Cluj-Napoca. Tanarul, in varsta de 22 de ani, aflat la volanul unui autoturism BMW, nu a oprit la culoarea roșie a semaforului din Piața Lucian Blaga, fiind observat de echipajul…

- Urmarire ca in filme sambata dimineața in centrul municipiului Cluj-Napoca, un autoturism BMW fiind urmarit in trafic de mașini de poliție. Asta dupa ce noaptea trecuta un alt șofer ”cascador” a aterizat cu mașina in giratoriul din Maraști.

- Bicicleta dotata cu o placuta multilingva, vandalizata. S-a depus plangere penala Bicicleta dotata cu o placuta multilingva "Cluj-Napoca Kolozsvar-Klausenburg", parcata miercuri in curtea municipalitatii, a fost vandalizata. S-a depus si o plangere penala. Membrii miscarii „Musai-Muszáj"…

- “Dupa un an de întârzieri, nu exista niciun semn ca placuțele lipsa ar urma sa fie amplasate în viitorul apropiat. În semn de protest, cu ocazia primei aniversari a câștigarii procesului placuțelor, Musai-Muszáj va împinge o bicicleta dotata cu o pancarta…

- Chiriile exorbitante îi alunga pe investitori din zona centrala a orașului, iar ce ramâne în urma arunca Clujul în anii 90. Spirala chiriilor a lovit și spațiile comerciale, iar proprietarii nu se mai satura sa le creasca. Strada Napoca este…

- Boc, despre protestul pentru placute multilingve: "Este o mica furtuna intr-un pahar cu apa" + Iluminat festiv pentru Matei Corvin La un an de zile de la decizia Tribunalului Cluj prin care primaria a fost obligata sa puna inscriptii si in maghiara la intrarile in municipiu, miscarea Musai-Muszaj anunta…

- Potrivit acestora, procesul câștigat se pierde printre mâinile administratorilor români și maghiari ai orașului, în vazul cetațenilor. “În semn de protest, Musai-Muszáj invita cetațenii Clujului sa vina în 21 februarie de la ora 17:00…

- Șeful Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a replicat dupa dezinformarea facuta de premierul Viorica Dancila, care a spus ca la CLuj nu ar fi suficient teren pentru Spitalul Regional de Urgența. Alin Tișe a ținut sa precizeze, în ședința Consiliului Județean,…

- Imagini absolut incredibile pentru Romania anului 2018. O femeie din satul Jgeab, judetul Buzau, trebuia sa ajunga urgent la spital. S-a urcat intr-o masina de teren, cu 150 de cai putere, insa vehiculul a ramas impotmolit in noroi. A

- Imagini care te teleporteaza in trecut pe strazile din Paris, dar au fost realizate chiar in localitatea Dubasarii Vechi din raionul Criuleni. Fotografiile au aproape 100 de ani, fiind realizate in perioada interbelica.

- Fed Cup Cluj | Simona Halep s-a antrenat in Sala Polivalenta Prezenta la Cluj pentru a sustine echipa Romaniei in meciurile din Fed Cup contra Canadei, Simona Halep a intrat, vineri, pe teren pentru un antrenament. Simona Halep se afla la Cluj înca de marti si va asista din tribune la meciurile…

- DOI PE UN PAT… Imagini dezolante la sectia Boli Interne – compartimentul Cardiologie, din spitalul barladean, unde in seara de ¾ ianuarie un batran bolnav grav a fost pus in acelasi pat cu un alt bolnav, desi erau locuri libere, dar in saloanele pentru femei! Managerul spitalului barladean, Daniela…

- Traficul si transportul in comun, prioritatile bugetului Clujului in 2018 Masurile de fluidificare a traficului si de eficientizare a transportului public reprezinta prioritatea municipalitatii clujene in 2018, a declarat primarul Emil Boc, luni, in cadrul dezbaterii proiectului de buget pentru acest…

- Corina Bud (38 de ani) este, fara indoiala, una dintre cele mai controversate vedete din Romania. Celebra cantareata isi creste fiul singura, iar retelele de socializare au devenit refugiul sau. Nu o data, artista a publicat pe conturile sale fotografii provocatoare.

- Canadianul Oliver Rydell (40 de ani) inchide restaurantul pe care l-a inaugurat in 2014 in centrul Clujului, din cauza schimbarilor fiscale introduse de Guvern in ultimii doi ani. Doua prevederi noi, una privind impozitarea restaurantelor si cealalta privind salariile, i-au dat peste cap afacerea.

- Presedintele Klaus Iohannis a fost prezent sambata 27 ianuarie, din nou la schi in judetul Alba, in Muntii Sureanu. In weekendul trecut, pe domeniul schiabil din Romania aflat la cea mai mare altitudine au loc „Serbarile Zapezii”.

- Calatorii unui autobuz Transurban au avut parte azi, 25 ianuarie de o scena incredibila. Un cetațean german s-a pus in fața vehiculului, blocand autobuzul. Totul s-a intamplat dupa ce acesta, impreuna cu femeie, au fost dați jos din autobuz deoarece se comportau urat cu calatorii. Calatorii au incercat…

- Imagini rupte parca din timpuri demult apuse au fost filmate in curtea unui spital din Iasi. O ambulanta care nu putea inainta din cauza zapezii si a ghetii a fost trasa de o caruta la care erau inhamati. doi cai.

- Caz socant in orasul Borsa. Un tanar a fost pur si simplu snopit in bataie din motive inca necunoscute intr-o benzinarie din centrul orasului. Politistii au intrat pe fir si au deschis o ancheta. Bogdan (23 ani), din Borsa a povestit de pe patul de spital cum a fost pur si simplu lovit cu o sticla-n…

- Potrivit social democratilor clujeni, primarul localitatii, Nicolae Fagadar, a semnalat din timp aceasta problema si a notificat Executivul primariei municipiului Cluj-Napoca, implicit Compania de Transport Public, în contextul în care localitatea face parte din zona metropolitana.…

- Tanarul surprins de avalanșa, sambata dupa-amiaza ( VEZI DETALII ), pe Valea Coștilei, nu a fost gasit inca. Din cauza condițiilor de pe munte, salvamontiștii au fost nevoiți sa opreasca, in jurul orei 19.00, operațiunile de cautare, pentru a le relua duminica dimineața, pe lumina.

- Bataie si geamuri sparte in Floresti. Autorul e un sofer beat Un tanar de 24 de ani a fost reținut pentru 24 de ore, ub aspectul comiterii infracțiunilor de lovire sau alte violențe, distrugere, amenințare, tulburarea ordinii și liniștii publice și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.…

- Tarifele de parcare din zona centrala au fost majorate foarte mult fața de anul trecut. Practic s-a trecut la dublarea acestor tarife, comparativ cu cele platite în 2017. S-a facut o consultare publica, o simpla formalitate, dar decizia era luata de anul…

- Fostul premier Emil Boc a declarat, miercuri, la iesirea de la DIICOT, ca profesorul Mihai Lucan nu i-a cerut niciodata ajutorul in dosarul in care este cercetat, precizand ca a avut doua interventii chirurgicale, pe care le-a...

- Dupa mai bine de sase ore de audieri la DIICOT, fostul premier Emil Boc le-a marturisit jurnalistilor ca le-a spus procurorilor tot ce stie legat de cazul profesorului Mihai Lucan. "Am raspuns solicitarii DIICOT si am raspuns la toate intrebarile legate de asocierea Primariei Cluj Napoca cu…

- Fostul sef al Guvernului, actualmente edil al Clujului, se afla la momentul de fata in CApitala, mai exact la sediul din Bucuresti al DIICOT-ului. Emil Boc a ajuns in aceasta dimineata in fata procurorilor Directiei de Investigare a Criminalitatii Organizate pentru a da declaratii, in calitate de martor,…

- Emil Boc este audiat miercuri dimineața la DIICOT. Primarul Clujului este audiat in legatura cu relatia pe care a avut-o cu medicul urolog Mihai Lucan, anchetat pentru ca ar fi produs pagube de circa 1 milion de euro Institutului de Urologie si Transplant Renal din Cluj. Oameni apropiati…

- Fostul premier Emil Boc este audiat la DIICOT, in cazul medicului Lucan. Boc este acuzat de parlamentarul Emanuel Ungureanu ca a sprijinit acțiunile ilegale ale medicului Lucan și ca a beneficiat de tratamente medicale gratuite la clinica privata a doctorului. Fostul premier Emil Boc este audiat, in…

- Noi dezvaluiri in cazul medicului Mihai Lucan! Clinica privata a acestuia, construita pe un teren al Primariei din centrul Clujului, este o afacere care aduce un profit de circa 1 milion de euro pe...

- A primit 7 nominalizari la Oscar și este fericitul caștigator al unei statuete aurii, cunoscut pentru jocul sau actoricesc și numeroasele filme epice in care a aparut. In varsta de 68 de ani, actorul american Jeff Bridges, cunoscut pentru peliculele „The Big Lebowski”, „Tron: Legacy” sau „Iron Man”…

- Noi imagini aparute pe internet au creat panica. Oamenii din Argentina au surprins momentul in care deasupra lor zbura un obiect misterios, inconjurat de un altul extrem de luminos. Pare a fi...

- Sambata dimineața, in jurul orei 09.30, un clujean anunta, prin apel de urgenta 112, ca isi va ucide sotia. Barbatul avea in plan sa arunce un imobil, de pe strada Memorandumului, in aer. Politistii Rareș Samoila și Mirel Cazac s-au deplasat de urgenta la fața locului, la un bloc de locuinte din centrul…

- Simona Halep a schimbat, sambata, cateva mingi cu un pusti, spectator in tribunele arenei centrale de la Shenzhen, asteptand ca vremea sa se imbunatateasca si sa dispute finala turneului de categorie WTA International.Pentru ca nu prea putea sa returneze mingea, copilul a primit sfaturi si…

- Mister partial lamurit in cazul audierilor programate joi la DIICOT, in dosarul de delapidare al medicului Mihai Lucan. Edilul clujean, Emil Boc, si ministrul Sanatatii, Florian Bodog, care ar fi trebuit sa dea declaratii astazi, dupa cum afirmau surse judiciare, nu au primit citatiilela timp. In aceste…

- Deputatul Ungureanu a precizat ca, miercuri, a solicitat anchetarea fostul premier Emil Boc si i-a adus acuzatii inclusiv Ministrului Sanatatii Florian Bodog care ar fi intervenit pentru medicul Mihai Lucan, in timpul unui control.Citește și: ALERTA - Klaus Iohannis a PROMULGAT Legea Bugetului:…

- Un locuitor din Vrancea si unul din Bihor sustin ca au fotografiat pe cer, in dimineata zilei de marti, 26 decembrie, un obiect luminos imposibil de identificat. Imagini asemanatoare au aparut si in vestul Rusiei, iar asupra provenientei obiectului au fost emise mai multe ipoteze.

- Clujul va pierde în 2018 o suma mare din bugetul de investiții, 28 de milioane de euro. ”În bugetul pe 2018 avem o gaura echivalenta cu o sala polivalenta. Nu știu daca acest mecanism va fi pastrat și în anii viitori, dar daca va fi pastrat…

- Serviciul de Telecomunicatii Speciale a transmis joi ca a sesizat Parchetul Militar in vederea efectuarii cercetarilor ce se impun privind eventualele incalcari ale legii de catre operatoarea 112 care a procesat cazul primului atac de la metrou, in statia Costin Georgian. „Cu privire la…

- La sediul Primariei Cluj-Napoca a fost semnat luni, 11 decembrie, ”certificatul de naștere al centurii metropolitane a Clujului”. Mai precis a fost semnat protocolul de colaborare între Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere…

- Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, primarii din Apahida, Gilau, Floresti, dar si reprezentantii Companiei de Drumuri si ai Ministerului Trasporturilor au semnat luni protocolul de colaborare în scopul elaborarii studiului de fezabilitate și a documentației tehnice necesara pentru…

- Suedia s-a calificat in sferturile de finala ale Campionatului Mondial de handbal feminin din Germania, iar dupa meci nordicele au sarbatorit in ritm de reggaeton. In frunte cu una din vedetele echipei CSM București, Isabelle Gullden, suedezele s-au filmat in timp ce dansau in vestiar dupa victoria…

- Cativa clujeni protesteaza in fata sediului PSD din centrul orasului Cluj in dupa-amiaza zilei de joi, 7 decembrie. Tinerii au tinut sa-si manifeste sprijinul si sustinerea pentru protestatarii din Capitala si au scandat impotriva coalitiei aflate la guvernare.

- Portret de mari dimensiuni al Regelui Mihai in centrul Clujului Foto: Radio Cluj. În centrul municipiului Cluj Napoca a fost amplasat un portret de mari dimensiuni al Regelui Mihai. Portretul are 12 metri patrati si a fost asezat pe Bulevardul Eroilor. Este modalitatea prin care…

- Portretul are 12 metri patrati si include chipul Regelui, precum si câteva citate reprezentative pentru gândirea sa morala si politica. De la ora 18.00, clujenii sunt invitati sa îi aduca un ultim omagiu celui care a fost Regele Mihai I.

- Primaria Cluj-Napoca anunța ca a fost finalizat parkingul de pe strada Negoiu, din Manaștur, cu 372 de locuri.De asemenea, Emil Boc a precizat ca luni a început și procedura de recepție a parkingului, pentru a putea fi dat în folosința.”A inceput procedura…