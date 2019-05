Stiri pe aceeasi tema

- HBO a ”lasat” sa se scurga imagini din viitorul episod Game of Thrones. Dupa cel mai dramatic episod Game of Thrones, care a adus in lupta directa dragonii, continuarea serialului devine din ce in ce mai intensa. Dupa ”The Long Night” continuarea vine pe 5 mai (in SUA) și luni dimineața in Romania.…

- ”John Wick 3: Parabellum”, cea de-a treia parte a celebrei francize, il gasește pe infailibilul asasin John Wick (Keanu Reeves) intr-o noua noua situatie la limita imposibilului: viața lui costa acum 14 milioane de dolari, drept pentru care o armata de vanatori de recompense neobosiți este pe urmele…

- Actrița americana Halle Berry și-a rupt trei coaste pe platourile de filmare ale lungmetrajului "John Wick: Chapter 3 - Parabellum", in care joaca alaturi de Keanu Reeves, insa spune ca ea considera rana drept o "insigna de onoare", potrivit contactmusic.net.Citește și: LOVITURA pentru Parchetul…

- Puțin dupa ora 8:30, am stat la povești cu Sergiu, solistul Carla’s Dreams. Și a fost tare fun! Daca nu ne-ai prins live la Virgin Radio Romania sau pe pagina de Facebook, poți vedea la finalul acestui articol inregistrarea video. Și cat dai scroll, am facut un rezumat in imagini al intalnirii dintre…

- Primele 6 ore au fost #boom! Urmatoarele se anunța și mai intense! Inceput vineri dimineața, la ora 10, Maratonul lui Niculae cu numarul 4 va continua pana sambata la aceeași ora. Adica 24 ore petrecute live alaturi de tine pe frecvențele Virgin Radio Romania și video live pe pagina de Facebook Virgin…