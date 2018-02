Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera aradeni au descoperit un barbat in varsta de 32 ani, care era ascuns in interiorul unui microbuz, sub o patura, cu intentia de a trece ilegal frontiera romano-maghiara, deoarece avea interdictia de a parasi teritoriul Romaniei fara acordul prealabil al instantei. Potrivit unui…

- Finantatorul FCSB, Gigi Becali, crede ca se pune la cale un complot prin care CFR sa ia campionatul in anul in care se implinesc 100 de ani de la Marea Unire. "Parerea mea ca nu intra Dinamo in play-off. Ei au patru meciuri prea grele. Eu nu-i vreau, ca n-ai incredere in ei. Daca i-ar bate…

- Arthur Jorge și Andrei Vlad au gafat la golul primit de FCSB in amicalul cu Jiangsu Suning, caștigat cu scorul de 3-1. Artur Jorge, jucatorul adus de MM Stoica la FCSB, și Andrei Vlad, portarul despre care Gigi Becali a sugerat in numeroase randuri ca va ajunge cel mai bun din Romania, s-au facut de…

- Ambasada SUA în România a anuntat, luni, ca nu exista fonduri pentru desfasurarea activitatii reprezentantei diplomatice, dar serviciile consulare si de viza obisnuite si de urgenta vor continua. "Toate serviciile consulare si de viza obisnuite si de urgenta oferite de…

- Scandal cat casa in Liga a II-a din Romania! Evenimentele se petrec la Targoviște acolo unde Marcel Ghergu, președintele Chindiei și membru in Comitetul Executiv al FRF și-a amenințat doi jucatori cu moarte și ca vor avea probleme uriașe in oraș, dupa ce-au anunțat clubul ca din vara vor sa plece de…

- Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Dambovita a demarat cercetari, dupa ce un medic de la Spitalul Pucioasa a fost acuzat ca ar fi agresat ruda unui pacient, in mediul virtual fiind postata o inregistrare a incidentului. Din inregistrare rezulta ca incidentul a avut loc pe holul spitalului, chiar…

- Roxana Ciuhulescu a anunțat acum cateva luni ca a divorțatde soțul ei, dupa o relație pe cat de lunga, pe atat de discreta. Acum insa, vedeta este implicata intr-o noua relație și, weekendul acesta, femeia cu cele mai lungi picioare din Romania s-a șiafișat cu barbatul pe care il iubește.

- Au spulberat catedra cu un pachet exploziv. Chiar au imortalizat momentul si apoi au postat imaginile pe Facebook. Aceasta este isprava - din timpul orelor de curs - a unor elevi de la Liceul "Mihai Viteazu" Ineu, din Arad.

- Premierul Japoniei Shinzo Abe nu va mai merge, marti, in vizita la Palatul Victoria, in locul sau urmand sa participe, la o intalnire cu vicepremierul Paul Stanescu, director adjunct al cabinetului prim-ministrului Japoniei. Decizia vine dupa demisia premierului Mihai Tudose.

- La scurt timp dupa ce s-a casatorit, Sorina Docuz, ex-nevasta primarului Robert Negoita, a fost ”prinsa” intr-o telenovela. Fabulosul Madalin de la Giurgiu a facut luna de miere in Bali ”la pachet” cu proaspata sotie si... fosta partenera de viata. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta,…

- Fosta sotie a lui Robert Negoita, Sorina Docuz, s-a casatorit in mare secret! CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , va dezvaluie in exclusivitate detaliile acestei cununii-bomba din showbiz-ul romanesc. Sorina, pe care o chema inca Negoita chiar daca a divortat de primarul Sectorului 3, s-a cununat…

- Retailerul Mega Image, cel mai mare lant de supermarketuri din Romania, a deschis inca 11 magazine in a doua parte a lunii decembrie, ajungand la o retea de 596 de magazine, a anuntat compania. În luna decembrie, retailerul a deschis în total 21 de noi magazine în Bucureşti, Cluj,…

- Producatorii din industria alimentara anunța ca in Romania va avea loc un nou val de majorari de prețuri la carne, oua și paine. Creșterea euro in raport cu leul și producția slaba de anul acesta sunt principalele cauze. Deocamdata, producatorii din domeniu nu avanseaza procente clare. Veștile proaste…

- Un medic de la Spitalul Orasenesc Baicoi a fost filmata in timp ce rupea nervoasa fișa unui pacient trimis de Spitalul Județean din Ploiești, pe care refuza sa il interneze pe motiv ca „nu ii merge pixul”.

- Mandria Vioricai si a lui Ionita de la Clejani si-a inceput anul cu stangul. Fermecatoarea Margherita, crede ca fost lovita de farmece. Mai exact, bolidul ei de 70 mii euro. Descurcareata, Margherita si-a urcat masina pe rampa si a dus-o la service sa scoata toti dracii din ea. Cantareata apeleaza la…

- Madalin Voicu s-a despartit discret de fosta lui iubita, pictorita Carmen Olteanu, si, de cateva luni, are o noua "cucerire", pe care nu se fereste sa o arate tuturor! Mai mult decat atat, Adriana a intrat deja ”in familie” intr-un mod care, cu siguranta, o va infuria pe fosta partenera a lui Madalin.…

- Cu peste 5 000 de angajați și peste 200 de magazine in țara noastra, gigantul german se afla intr-o continua extindere, iar romanii par din ce in ce mai atrași de acest brand.Prețurile mici și noutațile in materie de produse alimentare au contribuit de-a lungul timpului la formarea unei imagini…

- ''Organizatia ALDE Giurgiu imparte locul intai la nivel national in cadrul partidului cu organizatia Prahova din punct de vedere al rezultatelor la alegerile locale si parlamentare. Din punctul de vedere al evolutiei politice a organizatiei de la Giurgiu eu sper ca in alegerile din anii urmatori,…

- Un moldovean a incercat sa introduca in Romania 18.800 de tigarete. Barbatul, insa, a fost prins. Potrivit politistilor de frontiera romani, moldoveanul de 37 de ani s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de control la Punctul de Trecere a Frontierei Radauti Prut -

- Seful Statului Major al Apararii, generalul Nicolae Ciuca, s-a intalnit duminica, 24 decembrie, in baza militara din Mihail Kogalniceanu, cu secretarul Fortelor Navale Americane, Richard Spencer, si cu comandantul Corpului de Infanterie Marina al SUA, generalul Robert Neller. Potrivit unui…

- S au stabilit, la final de an, superlativele rugby ului romanesc: cei mai buni jucatori, antrenori, cele mai bune echipe, cel mai bun arbitru etc. Au votat iubitorii sportului cu balonul oval, dar si o comisie special alcatuita pentru fiecare categorie in parte. Printre cei mai buni dintre cei buni…

- Un roman si mama lui au fost in autobuzul implicat intr-un accident teribil pe o autostrada din Germania. La scurt timp dupa aflarea vestii ca autobuzul era inmatriculat in Romania si in el erau 51 de persoane, Razvan, una dintre victime, a postat cateva imagini pentru a-si anunta prietenii ca este…

- Autoritațile judiciare, forțele de ordine și serviciile de informații din Romania au realizat 54 de cereri care au vizat 78 de conturi de Facebook, dintre 4 in regim de urgența, in perioada ianuarie – iunie a acestui an, potrivit raportului privind transparența publicat de catre gigantul american .…

- Industria online din Romania si piata de comert online au unul dintre cele mai mari ritmuri de crestere din regiune. In 2014, piata online locala depasea pentru prima data pragul de 1 miliard de euro, estimarile pentru 2017 vizand o incredibila suma ce se va apropia de 3,2 miliarde de euro. „O asemenea…

- Prietenul lui Florin Salam arunca bomba despre fuga Roxanei Dobre. Este vorba despre Eugen Dragoi, care a facut dezvaluiri șocante despre relatia celor doi. Veste bomba in lumea showbiz-ului din Romania. Roxana Dobre, partenera de viața a lui Florin Salam, a fugit de acasa. Ea s-a dus la fostul iubit,…

- Sefii de la Jilava au luat masuri speciale de protectie pentru Magdalena Serban, femeia care a impins in fata metroului o tanara de 25 de ani. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , a aflat detalii de ultima ora despre ”tratamentul” de care are parte criminala de la metrou in spatele gratiilor. (NU…

- Cu toții știm ca România are mii de locuri frumoase, dar parca de prea multe ori alegem aceleași destinații pentru vacanța. E mai simplu sa mergem unde știm, dar așa nu vom descoperi niciodata minunile țarii noastre!

- Angajatorii romani sunt cei mai optimisti din regiunea EMEA in ceea ce priveste activitatea de angajare in intervalul ianuarie - martie 2018, alaturi de cei sloveni, potrivit celei mai recente editii a studiului ManpowerGroup privind Perspectivele Angajarii de Forta de Munca. Previziunea Netă de…

- Adrian Despot, cel mai nou membru al juriului „Vocea Romaniei“, a facut dezvaluiri despre semifinala show-ului de la Pro TV. Artistul a marturisit ca Mano, cel mai votat concurent din echipa sa, a suferit o viroza respiratorie severa cu doar doua zile inainte de gala live. De asemenea, Despot spune…

- Nadine, care s-a intors pe bancile șoclii la 40 de ani, a facut publica prima imagine cu ea la liceu. Nadine, pe numele ei intreg Nadine Voindrouh, care anul acesta a implint 40 de ani, s-a facut remarcata in showbiz-ul din Romania dupa ce a partcvipat la show-ul „Școala Vedetelor”. Ulterior, vedeta…

- Delia are un apartament in care beneficiaza de tot confortul și care este aranjat exact așa cum și-a dorit artista. Delia, care a fost desemnata „Best Pop Artist” la Gala Elle 2017 , este una dintre cantarețele din Romania care se bucura de cel mai mare succes la public. A scos hit dupa hit, iar fanii…

- Industria software din Romania are potentialul de a asigura peste 10% din PIB in urmatorii ani, de la 6% in prezent, in interiorul industriei, insa, concentrarea afacerilor in mainile unui numar redus de jucatori, in special multinationale, tinde sa devina tot mai acut, avertizeaza KeysFin.…

- Medicul pediatru imunolog Alexis Cochino spune ca viețile a aproape 100 de copii sunt puse in pericol in acest moment din cauza lipsei imunoglobulinei de pe piața medicamentelor din Romania. Intr-un interviu pentru Europa FM, medicul a izbucnit in lacrimi, devoaland faptul ca, din cauza acestei probleme,…

- Fostul suveran a fost umilit in mai multe randuri de regimul fostului presedinte Ion Iliescu. Prima data, chiar de Craciun in 1990, autoritatile l-au oprit pe Regele Mihai - insotit si de Regina Ana si principesa Margareta - in drum spre Curtea de Arges si i-au obligat sa se intoarca la aeroport si…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, le transmite romanilor "La multi ani", intr-un mesaj video in care apare alaturi de sotul sau, Florentin Pandele, si de cei doi copii ai lor.Citește și: Mesajul premierului Mihai Tudose, de Ziua Naționala: '1 Decembrie le-a adus romanilor demnitate si indeplinirea…

- ”La guvernul pe care il conduc eu nu avem remaniere. Daca altcineva remaniaza alte guverne, e-n regula. Nu vorbim acum de remaniere”, a precizat premierul Mihai Tudose. Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a sustinut ca mesajul sau din timpul unei conferinte de presa a fost interpretat…

- Accidentat de Florin Nita in minutul 79 al meciului cu Astra (0-2), sarbul Bogdan Planic (25 de ani) a scapat de ceea ce se temea: nu are ruptura, ci o entorsa destul de grava, care i-a afectat ligamentele piciorului stang. Stoperul a efectuat un control imediat dupa meciul de…

- Dana Gîrbovan, președintele Uniunii Juriștilor din România (UJR) a anunțat, pe pagina personala de Facebook, ca senatorii și deputații au adoptat toate modificarile propuse de uniune. Drept urmare, susține Gîrbovan, toate hotarârile CSAT privind justiția, precum…

- Modificari pe liniile 3 si 25 Compania de Transport Public Cluj-Napoca anunta modificari, sambata, pe liniile 3 (Str. Unirii - P-ta Garii) si 25 (Str. Bucium - Str. Unirii). "Ca urmare a lucrarilor de sistematizare executate la intersectia str. Unirii - str. Al. Vaida Voievod, Compania de Transport…

- Secretarul de stat Rex Tillerson, șeful diplomației americane, a ajuns miercuri seara in Romania. Potrivit Biroului de Presa al Ambasadei SUA, Tillerson a innoptat la București la intoarcerea din calatoria pe care a efectuat-o in Asia și nu are niciun program oficial in Romania.Ambasada SUA…

- Seful Sectorului politiei de frontiera Giurgiu, Ionut Ifrim, este urmarit penal sub control judiciar de procurori Directiei Nationale Anticoruptie pentru santaj si cumparare de influenta. Suspectul ar fi reținut jumatate din suma de bani a unui barbat pe care l-a prins la vama cu 135 000 de dolari.…

- Romania a caștigat joi seara amicalul cu Turcia, 2-0, grație dublei reușite de Gicu Grozav. Jocul elevilor lui Cosmin Contra a fost unul excelent, iar tricolorii au dominat partida inca de la inceput. In plus, Romania a avut un joc spectaculos, cu multe faze care au incantat publicul de la Cluj. ...

- Daniel Isaila, selecționerul naționalei U21, a prefațat duelul extrem de important pe care Romania il va juca vineri cu Portugalia, in preliminariile pentru CE 2019. "E un meci extrem de important, pe care il astept cu mare nerabdare. Asta le-am transmis si baietilor, ca sunt mereu nerabdator sa-i…

- Soferii nervosi, aflati pe DN5, au claxonat in toiul noptii, locuitorii din zona fiind afectati de sunetele asurzitoare. Miercuri dimineata, coada s-a intins pe o lungime de peste 10 kilometri, timpul de asteptare fiind de aproximativ 40 de minute, conform ITPF Giurgiu. "Aproape de mijlocul…

- Prețul benzinei a atins 6 lei pe litru, majorarea venind dupa creșterea puternica a prețului petrolului, care a atins 64 de dolari pe baril pe bursele internaționale, ca urmare a arestarii unor prinți din Arabia Saudita . Scumpirea vine dupa o alta tura de majorari de preț, operate luna trecuta de catre…