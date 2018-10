Stiri pe aceeasi tema

- Elena Udrea si Alina Bica au fost retinute de Biroul National Interpol din Costa Rica, anunta institutia, care precizeaza ca ele au fost ridicate de pe strada. In imagini apare Elena Udrea, dar și un carucior, in care afla cel mai probabil copilul Elenei Udrea. Conform Organismului de Investigatii…

- Elena Udrea și Adrian Alexandrov se pregatesc sa devina parinți la sfarșitul lunii octombrie. Elena Udrea este inarcinata cu o fetița, fostul ministru al Turismului aflandu-se in continuare in Costa Rica. Adrian Alexandrov a spus ca atenția celor doi se axeaza in primul rand pe botezul micuței, pe care…