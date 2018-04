Stiri pe aceeasi tema

- Un control efectuat de comisarii CJPC Constanta in Piata Grivitei s a lasdat cu scandal in aceasta dupa amiaza. Mai exact, comisarii CJPC Constanta au cerut ajutorul pol,itistilor si jandarmilor dupa ce comerciantii de carne din miel au facut scandal. Potrivit comisarului sef adjunct al CJPC Constanta,…

- Florin Bratu a intampinat prima problema majora de la instalarea pe banca lui Dinamo, chiar cu un fotbalist de la care se astepta mai putin. Viata extrasportiva i-a daunat mijlocasului la revenirea in Romania, iar antrenorul dinamovist a hotarat sa-l lase in afara lotului pentru partida cu FC Botosani. …

- Protest inedit al unor politisti de frontiera constanteni. De ieri, o parte din cei care intra de serviciu, refuza sa se hraneasca pe parcursul celor 8 ore de munca, in semn de protest fata de ministrul Carmen Dan, care in opinia lor ingora cererile oamenilor legii de a primi salarii mai mari si conditii…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza in municipiul Constanta in zona Brotacei. Din primele informatii in accident au fost implicate doua masini au fost implicate, un Opecl Corsa si un Ford Mondeo. O persoana ar fi fost ranita in accident. Politistii au deschis o ancheta in acest caz.…

- In noiembrie va fi validata noua definiție a kilogramului, dar și a altor unitați de masura cu care suntem obișnuiți sa lucram. In prezent nu se poate spune cu precizie cat cantarește kilogramul, acest lucru fiind principala cauza a schimbarii. Potrivit Le Temps , intr-un loc aflat in vecinatatea Parisului,…

- In urma cu putin timp, un accident rutier a avut loc pe strada I.G. Duca din municipiul Constanta. Doua masini au fost implicate in eveniment. Un echipaj SAJ se afla la fata locului.In urma evenimentului, un copil de doi ani, speriat, a fost preluat de ambulanta pentru investigatii suplimentare.Politia…

- Mihai Bendeac și echipa lui au filmat in condiții extreme, la -20 de grade Celsius. Filmarile pentru cel de-al treilea sezon al serialului ”Baieți de oraș” i-au pus pe actori in situații limita, scenariul scris de Mihai Bendeac cuprinzand și scene filmate in condiții grele , in plina iarna, pe Transfagarașan.…

- Șeful Poliției Locale din Mangalia a fost agresat în timpul unei acțiuni de demolare a unei terase aflate pe domeniul public, care nu avea autorizație de construcție. Polițistul a fost lovit cu pumnul în gura chiar de catre patronul societații respective. Reprezentanții Primariei Mangalia…

- 107 decese din cauza gripei. Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) a anunțat ca doua femei și un barbat și-au pierdut viața din cauza virusului gripal, in ultimele 24 de ore, bilanțul ajungand la 107 decese. O femeie, in varsta de 68 de ani, din județul Bihor,…

- Nu exista drumuri nationale cu circulatia oprita din cauza vremii nefavorabile, insa se circula in conditii de iarna in aproape toata tara, cu precadere in jumatatea de sud a tarii, aflata sub incidenta unui cod galben de ninsori, precipitatii mixte, vant si polei, a anuntat marti Centrul Infotrafic.

- Agentia Romana de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare din Constanta organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiilor contractuale vacante, din cadrul Grup Nave, de: ofiter punte secund; marinar; motorist. Conditii specifice pentru ofiter punte secund: nivelul studiilor…

- Un restaurant din municipiul Constanța a fost închis temporar de Protecția Consumatorilor și amendat cu 10.000 de lei, dupa ce echipele de control au gasit mai multe nereguli, printre care produse neetichetate, lipsa igienei și marfuri depozitate necorespunzator. Șeful Comisariatului Județean…

- In urma cu putin timp, un accident rutier s a petrecut la intersectia strazilor Nicolae Iorga cu Mihai Viteazu. Doua masini sunt implicate in eveniment.Un echipaj al SAJ Constanta si un echipaj de politie se afla la fata locului.Ambulanta a preluat o victima ce prezinta traumatism la membrele inferioare.UPDATE:…

- Un accident rutier a avut loc astazi in municipiul Constanta, pe strada Constantin Bratescu. Din primele informatii o masina s a rasturnat si o persoana este incarcerata. La fata locului intervin pompierii de la Descarcerare si cadrele medicale de la Ambulanta. ...

- Primaria Comunei Ghindaresti, cu sediul in comuna Ghindaresti, strada Aleea Cimitirului nr. 386, judetul Constanta, in baya Legii nr. 188 1999, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatorului post vacant pe perioada nedeterminata pentru functie publica de executie.Denumirea postului: inspector grad…

- Un restaurant chinezesc din municipiul Constanta a fost inchis temporar marti, de Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor (CJPC) si amendat cu 18.000 de lei, dupa ce echipele de control au gasit produse fara eticheta in limba romana, tinute in conditii improprii si conditii precare…

- Seful Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorilor (CJPC) Constanta, Horia Constantinescu, a declarat marti, ca echipele de control ale institutiei au efectuat o verificare la hipermaketul Auchan de pe Soseaua Mangaliei din municipiul Constanta. Comisarii au gasit mai multe legume si fructe…

- Echipa masculina de handbal HC Dobrogea Sud II Constanta a castigat meciul jucat astazi, pe teren propriu, cu ACS Atletico Alexandria, in etapa a zecea a Diviziei A.Gazdele s au impus cu 27 23. La pauza, scorul a fost egal, 12 12. Sursa foto: ZIUA de Constanta ...

- Gerul are si partile lui bune! A creat un regat stralucitor de gheata la Constanta. Faleza Cazinoului a sclipit ca in basme, localnicii au profitat ca sa faca fotografii rare, iar imaginile spectaculoase au ajuns la televiziuni celebre ca BBC si France2.

- 14 politisti se inghesuie intr-un birou cu suprafata de doar 10 metri patrati, fiind nevoiti sa perfecteze procesele verbale pe genunchi. In astfel de conditii, greu de imaginat, se lucreaza la Sectorul de Politie din satul Zirnesti, raionul Cahul.

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Române informeaza ca pe tronsonul Cernavoda - Medgidia al autostrazii A2 Bucuresti - Constanta (între kilometrii 160 si 193), circulatia rutiera se desfasoara în conditii de iarna

- O macelarie din municipiul Constanta a fost inchisa temporar de reprezentantii Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorilor (CJPC), dupa ce au fost descoperite produse expirate chiar si de o luna si depozitate in spatii insalubre, fiind confiscata peste o tona de marfa. Macelaria a fost amendata…

- O camera de supraveghere a surprins accidentul rutier ce a avut loc in aceasta seara pe Soseaua Mangaliei din Constanta. In imaginile surprinse se observa cum grupul de pietoni traverseaza pe marcajul pietonal. La un moment dat soferul autoturismului Volkswagen Polo intra in plin in grupul de pietoni.…

- Elevul care a intrat cu pistolul intr-un liceu din Arad a fost amendat. Adolescentul de 16 ani a fost sancționat cu 500 de lei, dupa ce a intrat, fara drept in Colegiul „Mihai Viteazul” din Ineu. Dupa ce a fost prins de polițiști, baiatul de 16 ani a spus ca arma de tip airsoft, pe care o avea asupra…

- Un incendiu a cuprins astazi un camin militar din Constanta. Zeci de persoane au fost evacuate de pompieri. Un martor a surprins valvataia la scurt timp dupa ce a fost data alarma. In imagini se vad flacarile care ieseau pe fereastra unei garsoniere de la etajul I al cladirii si amenintau sa se extinda…

- Potrivit politistilor, un barbat in varsta de 31 de ani, din Voitestii de Deal, judetul Gorj, conducea un autoturism pe bulevardul 1 Mai din municipiul Constanta. La un moment dat, conducatorul auto a intrat in coliziune cu o masina de politie din cadrul Sectiei 5 Politie, care stationa deoarece…

- O cofetarie din municipiul Constanta a fost inchisa temporar de inspectorii Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorilor (CJPC), iar sute de kilograme de produse au fost retrase de la comercializare, dupa ce echipele de control au descoperit mai multe nereguli, printre care ustensile vechi,…

- Un incident a avut loc in aceasta seara in municipiul Constanta, in cartierul de tineri de pe strada Baba Novac. Din primele informatii soferul unui autoturism ar fi intrat cu masina pana in scara blocului. In momentul in care a fost oprit de locatari soferul, care ar fi fost sub influenta bauturilro…

- Agresorul a intrat in local si, dupa o scurta discutie, a inceput sa-l loveasca pe salvamontist. Doar interventia celor din jur a facut ca scandalul sa nu ia amploare. Salvamontistul a avut nevoie de ingrijiri medicale si a fost internat in spital. El spune ca va depune plangere la Politie impotriva…

- Barbatul care a suferit arsuri ieri, in explozia de pe strada Teiului, a fost transportat aseara in Capitala. Barbatul a fost internat la Spitalul de Arsi Bucuresti cu arsuri pe fata, intubat si sedat, potrivit medicilor.Va reamintim ca, in cursul zilei de ieri, trei persoane, doi adulti si un copil,…

- Frigul este marea problema a Jocurilor Olimpice de Iarna 2018, organizate de Coreea de Sud, iar previziunile meteorologice pentru urmatoarele zile, care vorbesc despre valori ale temperaturilor de -25 grade Celsius, v...

- Imaginile cu animalul lasat aproape fara suflare pe asfalt de la loviturile cumplite i-au îngrozit pe oamenii care treceau aseara pe bulevardul Aurel Vlaicu, în zona cartierului CET. Martorii spun ca au încercat sa îl scape pe bietul animal din mâinile agresorului,…

- Consiliul Judetean Cluj informeaza participantii la trafic in legatura cu faptul ca, in cursul diminetii de miercuri, 7 februarie, pe raza judetului Cluj nu exista drumuri judetene blocate sau inchise traficului rutier, circulatia desfașurandu-se, pe majoritatea sectoarelor de drum, in conditii specifice…

- Femeile banuite ca ar fi agresat un baiat, elev al Scolii Gimnaziale nr. 28 din Constanta vor fi arestate la domiciul.La data de 30 ianuarie a.c., politistii din cadrul Sectiei 3 Politie au fost sesizati de directorul unei scoli gimnaziale din municipiul Constanta asupra faptului ca un elev al respectivei…

- Simona Halep a pierdut și a treia finala de Grand Slam, 6-7(2), 6-3, 4-6 cu Caroline Wozniacki in ultimul act de la Australian Open. Stere Halep, tatal Simonei, a urmarit partida la Constanța și a izbucnit in plans dupa infrangerea in fața danezei. Tatal Simonei n-a rezistat sa iși vada fata invinsa…

- Traficul feroviar se desfașoara in condiții normale in condiții normale de iarna pe toate magistrale feroviare. La aceasta ora nu sunt probleme in traficul feroviar, trenurile circula in condiții normale de iarna pe toate magistralele, nu sunt secții de cale ferata inchise și nici intarzieri semnificative.…

- „Inspre jandarmi au fost aruncate obiecte periculoase. Asupra unui protestatar s-a gasit o bata acum cinci minute”, a declarat Enache, la Antena 3. Acesta a precizat ca in urma filtrelor instituite la punctele de acces in Piața, s-au mai gasit un pistol de jucatie, o șurubelnița, un box și un cuțit…

- Temperatura medie de la suprafata Pamantului a fost, in 2017, a doua cea mai ridicata din 1880, anul in care au inceput masuratorile, potrivit unei analize a NASA, citata de NEWS.RO. Citeste si: Numire de ULTIM MOMENT in Politie! Ministrul de Interne a facut ANUNTUL: Cine ii va fi adjuct noului…

- Octavian Pantis de la Qualians, consultant in leadership, spune ca in acest moment principala problema pentru managerii romani este ca s-au instalat intr-o zona de confort, le este bine asa cum le este si din acest motiv nu mai vor sa mute muntii. In aceste conditii, lucrurile se petrec…

- Un accident rutier a avut loc duminica seara in centrul municipiului Constanta, in sona Capitol. Din primele informatii in accident au fost implicate doua autoturisme un BMW si un Mustang. In urma accidentului ambele autovehicule au fost avariate. Sursa foto: ZIUA de Constanta ...

- Prima ninsoare face victime in judetul Constanta. Un autoturism BMW seria 6 a fost serios avariat astazi dupa ce, din cauza carosabilului umed soferul a pierdut controlul volanului si a intrat in parapet. In urma impactului destul de violent autoturismul a fost avariat in partea din fata si a fost nevoie…

- Circulatia rutiera se desfasoara in conditii de iarna, sambata dimineata, pe autostrada A2 Bucuresti - Constanta, tronsonul Medgidia - Murfatlar - Constanta, si pe autostrada A4 Ovidiu - Agigea, unde ninge si s-a depus un strat subtire de zapada, anunta centrul Infotrafic al Politiei Romane.

- La data de 10 ianuarie a.c., un barbat in varsta de 28 de ani, din Constanta, a condus un autoturism pe DC 86, dinspre municipiul Constanta catre Navodari, moment in carel ar fi pierdut controlul asupra vehiculului, intrand in coliziune cu un stalp de beton.Potrivit IPJ Constanta, in urma accidentului…

- Pedofilul din Drumul Taberei, care a agresat doi copii in liftul unui bloc din Bucuresti este cautat de o tara intreaga. Seful OPC Constanta a oferit o recompensa de 1.000 de euro pentru prinderea suspectului. Horia Constantinescu incearca sa stimuleze in acest mod spiritul civic al romanilor.