- Incepand cu anul 2001, pe data de 26 septembrie se sarbatorește la nivel european Ziua Europeana a Limbilor. Pentru Liceul Teoretic Teiuș este deja o tradiție sa marcheze acest eveniment important, nu doar intr-o singura zi, ci pe parcursul unei intregi saptamani, sub coordonarea profesoarelor Barlog…

- Directorul aradean al DRDP Timisoara, Cristian Ispravnic, l-a promovat, la finalul lunii august, pe conjudeteanul sau, Mircea Andrei Lucaciu in functia de sef al Departamentului de Venituri. Ce-l recomanda pe Lucaciu pentru aceasta functie? Condamnarea penala pentru constituire de grup infractional…

- Va reamintim, inca din toamna lui 2018, aproape 150 de copii de la Școala 30 din Soarelui iși țin orele in construcții modulare, așa-zisele containere, care au fost amenajate in sali de clasa. Unele dintre ele arata mai bine decat salile existente deja in unitatea școlara. „In acest…

- Directorul financiar Wolfgang Schaefer a afirmat pentru Reuters ca firma este bine pozitionata dar a adaugat ca "problemele legate de tarifele vamale ii determina din ce in ce mai mult pe clientii nostri sa-si revizuiasca locul in care isi exercita activitatea. Ca rezultat, vom face si noi la fel".…

- Incident neplacut pentru Nicolae Robu, astazi, in Parcul Central din Timișoara, unde edilul a fost prezent pentru a inaugura lucrarile de modernizare a acestuia. La un moment dat, in timp ce detalia investițiile realizate, un timișorean, alaturi de o femeie, au inceput sa-i aduca cuvinte jignitoare.…

- Un șofer a fost surprins pe un bulevard din Timișoara in timp ce transporta cu mașina decapotabila o vana, imaginile postate pe Facebook starnind amuzamentul internauților. Mașina decapotabila, cu numere de Mehedinți, in care se afla cada, a fost surprinsa, astazi, pe Calea Șagului, la intrare in Timișoara.…

- Finala dezbaterilor a avut loc intre echipa județului Timiș și echipa județului Buzau, iar echipa formata din elevii George Mihalceanu, Mira Elena Tara, și Iulia Bragin, de la Liceul Teoretic ”Nikolaus Lenau” din Timișoara, a obținut la olimpiada naționala locul I la nivel național. Elevii au fost…

- Universitatea de Vest se menține in elita mondiala a Fizicii. Recent, universitatea timisoreana a primit din nou confirmarea excelenței, fiind inclusa in Topul Shanghai (Academic Ranking of World Universities), cu domeniul Fizica. UVT a fost plasata, pentru a treia oara, de specialiștii Shanghai Ranking’s…