IMAGINI GROAZNICE de la CARNAGIUL din Ialomița (VIDEO-FOTO) Primele cercetari efectuate de polițiștii rutieri din Ialomița arata ca accidentul in care noua oameni au murit și noua au fost raniți, sambata dimineața, s-a produs dupa ce TIR-ul ar fi patruns pe contrasens. Microbuzul ducea oamenii catre locul de munca. Vezi și: Rasturnare de situație in Parlament: Tariceanu da o lovitura cu impact major la prezidențiale Purtatorul de cuvant al Poliției Ialomița, Ludmila Mariana Dascalu, a declarat, corespondentului MEDIAFAX, ca accidentul s-a produs dupa ce TIR-ul a patruns pe sensul opus de mers și a izbit de microbuz. „Microbuzul din… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

