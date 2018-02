Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 24 de ani din orasul Bumbesti Jiu, judetul Gorj, se zbate intre viata si moarte dupa ce a fost injunghiat de mai multe ori de catre un alt barbat. Momentul atacului a fost surprins de catre o camera de supraveghere. In imagini se observa cum un tanar este alergat de catre doi barbati. Unul…

- Incidentul a avut loc luni în jurul orei 12:45 pe strada Pepineriei, în fata Liceului Tehnologic „Somes” Dej. Din primele informatii, baiatul de 18 ani ar fi trimis mesaje de amenintare catre doua eleve ale liceului, care si-au înstiintat prietenii, doi baieti de 16…

- Un sofer care a circulat pe Autostrada Soarelui a postat pe contul sau de Facebook o filmare in care se observa foarte multe gropi pe prima banda a soselei de mare viteza. "Autostrada de mare viteza A2. Atentie merg cu o autoutilitara si nu am mers numai pe prima banda si filmarea tine cateva zeci de…

- La acest sfarsit de saptamana, un echipaj de Jandarmerie aflat intr-o actiune de patrulare in municipiul Bistrita, in zona intersectiei strazilor Garii cu B-dul Decebal, a surprins o bataie intre doi tineri. Un minor de doar 16 ani, ii aplicase unui tanar cu doi ani mai mare, mai multe lovituri cu pumnii…

- Un angajat al Directiei de Operatiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane a fost ranit, ieri-dimineata, in urma unui conflict izbucnit intr-un club din centrul orasului. Politistul iesean, fost membru al Serviciului de Actiuni Speciale - asa-zisii „mascati" ai Politiei, a…

- Sapte tineri, din Gaesti, judetul Dambovita, au fost retinuti de politisti, pentru ca s-au incaierat de la o femeie. Doi dintre scandalagii au ajuns la spital, unde au primit ingrijiri, dar nu au ramas internati. Ulterior, instanta a dispus fata cele 7 persoane masura controlului judiciar pentru 60…

- Viteza ucide nu este doar un motto sau denumirea unei campanii. Un pieton, care circula regulamentar, nu a mai ajuns ieri dupa-amiaza printre cei dragi, fiind spulberat de un autoturism condus cu viteza. Accidentul s-a produs in jurul orei 16.45, pe D.N.18, pe raza localitatii Moisei. Verificarile efectuate…

- Mircea Lucescu, selecționerul Turciei, și Cosmin Contra, antrenorul Romaniei, au trait cu sufletul la gura tragerea la sorți pentru Nations League. Nici noi și nici reprezentativa condusa de Lucescu n-au avut noroc la tragerea la sorți, insa "Il Luce" a simțit nevoie sa-i transmita cateva cuvinte de…

- S-au luat la pumni în plina strada. Este isprava a doi șoferi din orașul Balți, care nu au încaput într-o intersecție. Martorii susțin ca incidentul a avut loc vineri, pe 19 ianuarie, pe strada 1 mai din Balți. Din imaginile video, postate pe o pagina de pe rețelele…

- Medicii ieseni au intervenit la un caz de-a dreptul halucinant. Un barbat de 47 de ani a fost ridicat din strada dupa ce un caine de lupta i-a atacat barbatia si l-a lasat fara un testicul. Cazul a ajuns la Politie.

- Politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Buzau, au identificat la scurt timp de la comiterea faptei, principalii banuiti de comiterea unei talharii, pe raza municipiului Buzau. Fapta a fost sesizata Politiei la data de 10 ianuarie a.c. de persoana vatamata, o buzoianca in…

- Conducatorul unui autoturism nu a oprit la semnalele politistilor rutieri din Mehedinți, acesta fiind prins intr-o parcare din Drobeta Turnu Severin. Oamenii legii și-au chemat intariri și au aflat, in urma verificarilor, ca barbatul de aproximativ 50 de ani nu avea permis de conducere.…

- Proprietarul uneia dintre cele mai mari companii de lactate din Bulgaria a fost impuscat mortal luni, in plina zi, in fata biroului firmei la Sofia, au anuntat doua surse familiare cu acest caz, informeaza Reuters.

- Marius Șumudica traverseaza un moment foarte bun al carierei la Kayserispor, pe care a dus-o pe locul 5 la finalul turului, echipa fiind total transformata fața de sezonul trecut, cand s-a batut la retrogradare. Romanul se afla in cantonament in Antalya, iar in aceasta seara a fost vizitat de Mircea…

- Ciclonul bomba care lovește nemilos Statele Unite creeaza situații și imagini demne de filmele despre sfarșitul lumii. Viscolul polar s-a abatut peste Boston dupa ce zona aflata in apropierea...

- O românca a fost înjunghita mortal pe o strada din Londra de fostul ei partener de viața, un barbat din Vaslui, în vârsta de 45 de ani. Acesta a dezvaluit motivul pentru care a recurs la acest gest, și anume faptul ca femeia avea o relație cu patronul restaurantului…

- Imagini incredibile au fost surprinse ieri pe strazile din Iasi • O femeie tipa ca in gura de sarpe dupa ce fostul ei prieten i-a smuls din brate copila de doar doi ani • Femeia a ingenunchiat de durere si a fost obligata de lege sa cedeze • Povestea a inceput in urma cu mai [...]

- O serie de atacuri cu cuțitul care au avut loc miercuri într-un oraș irlandez s-au soldat cu moartea unui om și ranirea altor doi. Poliția suspecteaza un atac terorist. Autoritatile irlandeze investigheaza daca înjunghierea mortala a unui japonez, într-o serie de atacuri…

- Bataie in plina strada la Dej. Un barbat de 46 de ani a fost batut cu batele pana a intrat in coma. Acesta a fost lasat intins pe asfalt. Atacatorii sunt acum cercetați pentru vatamare corporala grava, și cel mai probabil vor fi reținuți dupa care prezentați procurilor cu propunere de arestare preventiva.…

- La fața locului s-au deplasat de urgența mai multe echipaje de poliție dar și o ambulanța, care l-a preluat pe barbat și l-a transportat la Spitalul Municipal Dej. Deoarece ranile suferite au fost extrem de grave, dupa ce a primit ingrijiri la Dej a fost transferat la un spital din Cluj-Napoca.…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati in aceasta dimineata sa intervina pentru stingerea unui incendiu ce a cuprins un autoturism parcat pe strada Stefan cel Mare din municipiul Constanta in zona Policlinicii 2.Din primele…

- Barbatul care apare in imagini este cautat de politisti, fiind banuit ca ar fi atacat violent un tanar in strada, deposedandu-l de bani in suma de 1.200 de lei, telefonul mobil si bijuterii din argint.

- Nationala Romaniei nu s-a putut bucura, dupa Revolutie, de serviciile lui Mircea Lucescu, cel despre care se spune ca ar fi cel mai bun antrenor roman. ”Daca ma voia toata lumea, poate as fi fost selectionerul Romaniei”, avea sa spuna ”Il Luce”. A ajuns, totusi, la carma nationalei. Doar ca nu a noastra,…

- Un cititor tion.ro, caruia ii mulțumim pe aceasta cale, ne-a spus ca lucrarile au inceput la sfarșit de octombrie, s-a lucrat doua sau trei saptamani și au fost sistate. Cum arata acum Edgar Quinet? Exact cum o vedeți in imagini! „Avem o groapa mare plina cu apa, probabil o…

- Andrei Lazar (31 de ani), fiul judecatoarei Liliana Lazar, din Craiova, a fost implicat in urma cu doua zile intr-un nou scandal in plina starda in localitatea doljeana Malu Mare. Pe imaginile surprinse de camerele de supraveghere din zona se vede clar cum tanarul loveste cu o bata un alt autoturism…

- O intregistrate ce are ca protagonist un om al legii din Tulcea a ajuns nu doar in atentia opiniei publice, raspandindu-se rapid in mediul online, ci si a mai-marilor politiei locale. Mai exect, s-a aflat ca la nivelul IPJ Tulcea se vor face verificari, dupa episodul surprins in imagini de cativa amatori,…

- Madalina Ghenea si iubitul ei, Matei Stratan, au fost fotografiati in plina strada in timp ce se certau. Starea de nervozitate a vedetei era vizibila, dupa o dispute verbala puternica lasata si cu imbranceli, Madalina a coborat din autoturism si a fugit catre un taxi.

- Un accident rutier a avut loc in aceasta seara in municipiul Constanta pe strada Primaverii. Din primele informatii in evenimentul rutier au fost implicate trei autovehicule, un taxi si doua volkswagen. O femeie a fost ranita si a fost transportata la spital. Politistii fac cercetari la fata locului…

- In imaginile surprinse un barbat loveste cu bestialitate un catel chiar in mijlocul strazii. Acesta scoate animalul din masina si incepe sa il biciuiasca in fata celui care filmeaza scena socanta.

- Contractul lui Mircea Lucescu a fost facut public de presa din Turcia. Tehnicianul în vârsta de 72 de ani are un salariu anual de 3,5 milioane de euro, dar interesant este faptul ca federatia îl poate demite oricând, fara sa-i plateasca despagubiri. Daca ar fi reusit…

- Un tanar de 28 ani, originar din raionul Calarasi, a fost incatusat de catre ofiterii de investigatii ai Directiei de Politie Chisinau in timp mergea pe strada. Acesta este banuit de comiterea atacurilor talharesti pe timp de noapte, in ascensoarele caselor de locuit din sectoarele Rascani si Ciocana.

- A apucat-o durerile nașterii în strada, acolo unde a și nascut pâna la sosirea unui echipaj medical, scrie știrilocale.md Cazul a avut loc ieri, 15 noiembrie, într-o stație de autobuze din orașul Cahul. Serviciul de Asistența Medicala Urgenta a fost solicitat pe motiv ca…

- Urmele cumplitului accident produs noaptea trecuta pe strada Mircea cel Batran din municipiu se vad si in aceasta dimineata. Masina zdrobita in care au murit cei doi tineri, soferul un tanar de 29 de ani si pasagerul o tanara de 20 de ani se afla inca la locul accidentului.Pompierii din cadrul Inspectoratul…

- Chiar daca este vorba doar despre un meci amical, Romania poate fi considerata favorita partidei. Cosmin Contra va incerca sa-si mentina statutul de invincibilitate si dupa acest meci, iar dupa cum se prefateaza aceasta partida, Gurita are toate sanse de a incheia anul neinvins la carma primei reprezentative.…

- Toata lumea îl cunoaste pe Cristi Chivu, dar nimeni nu stie cum arata locuinta pe care o are la Corbeanca. Proprietatea este acum scoasa la vanzare. Vila are 1.000 de metri patrati, sase camere, sapte bai, o sala de biliard, un cinema si piscina interioara. Palatul costa patru milioane de euro. …

- Politistii din Iasi sunt in alerta de cateva zile dupa ce unul dintre cei mai periculosi interlopi din oras a reusit sa fuga de sub nasul lor, la scurt timp dupa o bataie ca-n filme. Vandam Constantin, de 21 de ani, a fost dat in urmarire nationala dupa ce, alaturi de alti trei membri ai familiei sale,…

- Partida amicala dintre Romania și Turcia, de la Cluj, a debutat cu un moment special. Mircea Lucescu, selecționerul Turciei, a fost premiat de președintele Federației Razvan Burleanu, care i-a daruit un tricou al echipei Romaniei cu numarul 11, exact numarul pe care "Il Luce" l-a purtat de-a lungul…

- ROMANIA TURCIA. La sosirea in țara, marele antrenor roman a fost așteptat de mai multe persoane printre care și actorul Florin Piersic. "Mircea, te iubesc, ma! ", a spus marele actor, care l-a imbrațișat și pupat pe obraz pe "Il Luce". ROMANIA - TURCIA 2017. Mircea Lucescu: "Daca nu am putut…

- Pentru prima oara in cariera, Mircea Lucescu se va duela cu naționala Romaniei, reprezentativa pe care a slujit-o ani indelungați, atat ca jucator cat și ca antrenor. In frunte cu "Il Luce", delegația Turciei a ajuns astazi la Cluj, antrenorul roman avand parte de o surprize imensa la sosirea la hotelul…

- In rețea a inceput sa se distribuie un nou video scandalos cu Dorin Chirtoaca, care demonstreaza clar viața lipsita de griji a liberalului. Filmarea prezinta cum Chirtoaca cu prietenii, oprindu-se la marginea drumului in timpul unei dintre calatoriile sale in strainatate, incepe a dansa sub celebrul…

- Mircea Lucescu a ajuns la Cluj, unde a facut o declarație surprinzatoare: ”Nu m-a vrut toata lumea, daca eram dorit, ajungeam selecționer”. Mircea Lucescu, selecționerul Turciei, a sosit la Cluj-Napoca pentru amicalul cu selecționata Romaniei. Daca la reprezentativa din Țara Semilunei, Il Luce considera…

- "Il Luce" se va duela din nou cu romanii, in condițiile in care are doar eșecuri in partidele oficiale. Daca la "amicale" sta mai bine, Mircea Lucescu n-a reusit sa treaca cu Sahtior nici de Rapid in Cupa UEFA, nici de Poli Timisoara in CL. Selectionerul Turciei, Mircea Lucescu, se pregateste de o noua…

- O femeie de 35 de ani și-a pierdut viața, iar o tânara de 18 ani a fost grav ranita, suferind arsuri pe mare parte din suprafața corpului, dupa ce doua autoturisme s-au ciocnit, ieri seara, pe o strada din Sectorul 2 al Capitalei. Impactul a fost urmat de un incendiu de proporții care a cuprins…

- Tragicul accident din Capitala, soldat cu moartea unei femei in varsta de 35 de ani, a lasat in urma mult dispret, dar si durere in suflet. Martorii aflati la locul accidentului au scandat in plina strada, in toiul noptii.