Stiri pe aceeasi tema

- Imagini fabuloase cu Gigi Becali. Latifundiarul mana oile cu matura. Aflat chiar in Pipera, zona unde Becali iși are reședința de lux, acesta a fost surprins in timp ce indruma o turma de oi catre o pajiște din apropiere.

- Patronul FCSB a aparut in mijlocul strazii, cu o matura in mana, pentru a dirija turma de oi, care se afla pe carosabil si blocase traficul. Becali are o stana unde a crescut aproximativ 400 de oi, pe un teren care se afla in spatele vilei din Pipera, iar acolo petrece in fiecare zi cateva ore ocupandu-se…

- Gigi Becali nu uita de unde a plecat. In ciuda faptului ca are acum o avere uriașa, estimata la circa 500 de milioane de euro, latifundiarul mai practica inca indeletnicirile de cand era tanar. Gigi Becali și-a scos cele 400 de oi pe care le are la plimbare, blocand traficul din Pipera. Imaginile sunt…

- Gigi Becali și-a scos oile la plimbare și a blocat traficul in Pipera. Imagini uluitoare cu patronul de la FCSB. Gigi Becali a fost cioban și nu și-a ascuns niciodata slabiciunea pentru oi. Patronul de la FCSB nu și-a pierdut abilitațile de a dirija turma. Cu o matura in mana, Gigi becali n-a ezitat…

- FCSB are meci cu Poli Iași, duminica de la ora 20:45, dar patronul echipei nu este cu gandul inca duelul cu echipa lui Flavius Stoican. Astazi, in jurul pranzului, Gigi Becali cu oile pe strada, in fața vilei sale din Pipera. Patronul FCSB a ieșit pe strada, cu o matura in mana, pentru a dirija turma…

- La iesirea din Suceava, insa, un TIR si patru autoturisme s-au ciocnit si au blocat soseaua in dreptul localitatii Patrauti. Autotrenul a iesit pe jumatate de pe sosea, in timp ce remorca s-a oprit de-a curmezisul drumului.

- Traficul rutier a fost blocat, vineri dimineata, pe DJ 21 Baraganu-Tandarei, din cauza depunerilor de zapada, dupa ce pe DJ211 B Baraganu - Victoria - Mihai Bravu circulatia rutiera a fost inchisa incepand cu ora 8:30, potrivit purtatorului de cuvant al ISU Braila, lt. col. Stefan Stoian, conform…

- Traficul rutier este blocat, vineri dimineata, pe un sens de mers al DN 1, in zona Liliesti, din cauza unei tamponari in lant in care a fost implicata si o ambulanta SMURD. Potrivit Inspectoratului Judetean de Politie Prahova, in eveniment au fost implicate cinci autovehicule, intre care o ambulanta…

- Gigi Becali a vorbit despre presupusa scrisoare a condamnarilor, de la Comisia Europeana. Patronul echipei FCSB ar fi fost si el inclus in presupusa scrisoare a Comisiei Europene care ar fi cerut condamnari pentru mai multi grei din Romania. Gigi Becali a povestit, la Romaniatv.net, cum a aflat ca va…

- Mai multe trenuri spre Constanta au fost anulate din cauza fenomenului de chiciura de pe firele de contact. Intre Ciulnisa si Constanta nu poate fi folosita tractiunea cu locomotive electrice. Conform CFR Calatori, trenurile de la Bucuresti Nord catre Constanta, Craiova, Galati, Ploiesti si retur…

- Traficul feroviar intre judetele Bistrita-Nasaud si Maramures este blocat in urma deraierii, joi seara, a unui tren incarcat cu cherestea, in zona statiei CFR Dealul Stefanitei, potrivit unui comunicat de presa postat vineri pe site-ul Companiei Nationale de Cai Ferate. Pentru trenurile de calatori…

- Centrul INFOTRAFIC al Politiei Romane informeaza ca in judetul Bistrita ndash; Nasaud, un tren de marfa cu 38 vagoane a deraiat intre statiile Sacel si Beclean, statia Dealul Stefanitei. Trenul era incarcat cu cherestea.Traficul feroviar este blocat intre Viseul de Jos si Salva. Potrivit sursei citate,…

- In Romania, ne-am obisnuit cu comportamentul dezgustator al lui Gigi Becali, cel care, dupa fiecare esec, isi face praf subalternii. In Franta, Nasser Al-Khelaifi a investit cat Gigi Becali nu va face niciodata. Arabul stie sa fie decent cand pierde, latifundiarul din Pipera, nu.

- Un accident rutier in care a fost implicat un tir a avut loc in aceasta dupa amiaza pe DN2A la iesire din localitatea Crucea, judetul Constanta catre Galbiori. Potrivit IPJ Constanta autotrenul s a rasturnat intr o curba si a blocat ambele sensuri de mers. Traficul in zona este blocat si se desfasoara…

- Chiar daca in sezonul trecut FCSB si Viitorul Constanta si-au disputat titlul de campioana la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne, Gigi Becali nu conteneste sa-i bage bani in buzunare lui Gica Hagi. Numai din ultimele trei transferuri (Florinel Coman, Dragos Nedelcu și Romario Benzar), latifundiarul…

- IMAGINI prapad pe sosea la Buciumi in urma cu cateva minute. Un TIR a rupt un stalp de curent si s-a oprit in peretele unei case. Trafic blocat. FOTO In urma cu cateva minute, a avut loc un accident rutier grav in Buciumi la intrarea dinspre Somcuta Mare, transmite ISU Maramures. Un tir a rupt un…

- Gigi Becali l-a criticat in termeni duri pe Razvan Burleanu și a anunțat ca a trimis o cerere oficiala pentru ca meciurile cu CFR Cluj din play-off sa aiba arbitri straini la centru. Patronul celor de la FCSB continua razboiul cu președintele FRF, Razvan Burleanu. De data asta in vizor i-a intrat și…

- Circulatia rutiera a fost inchisa, luni seara, din cauza viscolului puternic, si pe DN 38, intre Agigea si Negru Voda, astfel ca la aceasta ora traficul este blocat pe 11 drumuri nationale si pe doua autostrazi.

- Dinamo a ratat calificarea in play-off-ul Ligii I, iar Gigi Becali nu a ratat ocazia de a-l ironiza pe Cristi Borcea, fostul sef al „cainilor rosii”. Patronul clubului FCSB a dezvaluit mesajul pe care i l-a trimis finului sau.

- ACCIDENT DEVASTATOR. Implicate doua autotrenuri si un autoturism. Un barbat s-a sinucis dupa ce si-a injunghiat sotia. FOTO Un barbat in varsta de 54 de ani a murit in urma unui accident rutier petrecut pe DN2 (E85). In accident au fost implicate doua autotrenuri si un autoturism. Traficul a fost blocat…

- Traficul feroviar este complet blocat, miercuri dimineata, in Gara de Vest din Ploiesti, dupa ce o pasarela metalica grea de patru tone si lunga de 15 metri s-a prabusit peste liniile ferate. In urma incidentului nu sunt victime.

- Traficul feroviar este blocat in zona Garii de Vest din Ploiesti, dupa ce o pasarela metalica ce sustinea conductele de termoficare s-a prabusit miercuri peste liniile de cale ferata, fara a se inregistra victime, potrivit autoritatilor locale.

- O fetita de sase ani si-a pierdut viata intr-un accident in care au fost implicate doua autoturisme, vineri seara, la iesirea din Buzias spre Lugoj, pe DJ 592.In cele doua masini se aflau cinci persoane, dintre care trei adulti au ramas incarcerati iar un copil de sase ani a fost preluat de…

- Neintelegerile dintre cei doi au aparut in urma cu doua zile, atunci cand patronul i-a cerut soferului sa-si dea demisia. Barbatul a acceptat, insa a cerut sa fie platit pentru munca depusa in cele trei saptamani cat a fost angajat. Patronul a rabufnit. Mai mult, chiar si iubita soferului…

- Criticați public de patronul Gigi Becali, jucatorii celor de la FCSB au fost aparați de tehnicianul Nicolae Dica. "Am avut mereu discuții cu jucatorii care au fost criticați. Ei știau cand au venit ca se va intampla asta. Ar trebui sa fie puternici și sa treaca peste aceste momente. Daca vor juca bine…

- Circulatia rutiera pe Drumul National (DN) 15, in Defileul Toplita-Deda, a fost reluata, joi dupa amiaza, dupa ce un TIR a derapat pe zapada in localitatea Stanceni si a blocat complet soseaua mai mult de o ora, a anuntat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Mures, conform Agerpres.Din…

- Gigi Becali a anunțat ca a primit o oferta in urma cu doua luni de a prelua CFR Cluj, iar acum 6 luni o alta oferta pentru Dinamo. Legat de prima, discuțiile au fost semnificative, Arpad Paszkany, fostul patron al ardelenilor, ar fi facut o vizita la palat la Gigi Becali. Paszkany a vorbit despre declarațiile…

- Patru masini s-au ciocnit, marti dimineata, pe Drumul National 1, la iesirea din Capitala catre Ploiesti, fara a se inregistra victime. Traficul in zona este ingreunat, iar politistii anunta ca se circula in conditii de ceata, cu vizibilitate redusa.

- Gigi Becali a oferit sume mari de bani calugarilor de la Muntele Athos, pe care i-a vizitat in mai multe randuri. Patronul FCSB-ului a facut mai multe donatii pentru multe lacase de cult, insa in Grecia ar fi dat peste 5 milioane de euro. A

- Este o emblema a fotbalului romanesc dar, de anul trecut, turcii beneficiaza de el in calitate de selectioner. La 72 de ani, Mircea Lucescu ar putea fi considerat o somitate pe terenul de fotbal si nimeni n-ar fi zis ca e pasionat si de cratite sau tigai. Ziua in amiaza mare, in plina strada, Il Luce…

- Gigi Becali a dezvaluit amanunte incredibile de la ”Revelionul bogatasilor”, din Poiana Brasov, unde a participat si el. Aflat in sectorul VIP, patronul FCSB-ului le-a ”dat” rusine ambasadoarei Olandei, Stella Ronner Grubacic, si ”Regelui asfaltului” Nelu Iordache. Conform spuselor milionarului, cei…

- Gigi Becali, atac la CFR Cluj: ”Sunt disperați sa ia campionatul in Centenarul Romaniei!”. Razboiul dintre FCSB și CFR Cluj pentru caștigarea titlului este in plina desfașurare. Patronul FCSB, Gigi Becali, a atacat gruparea ardeleana pe motiv ca ar fi una ”ungureasca”!? „Ungurii sunt disperati sa ia…

- FCSB i-a adus in aceasta iarna pe Cristi Tanase și Valerica Gaman. Primul a mai jucat o buna perioada la formația roș-albastra. Gigi Becali a mai incercat sa dea o lovitura. Adi Popa a fost la un pas sa revina la FCSB și chiar a purtat discuții cu Gigi Becali inainte de a ajunge la Al Taawon, in Arabia…

- Angajatii Romsilva au filmat una din turme, alcatuita din 13 exemplare de zimbru, din care doi viței nascuți in libertate anul trecut. Parcul Natural Vanatori - Neamț este singurul loc din Europa in care exista zimbri in libertate, semilibertate și in captivitate, parcul fiind inclus recent…

- Florin Nița pleaca de la FCSB: ”Aducem portar in locul lui!”. Portarul titular al vicecampioanei Romaniei, Florin Nița, este pe picior de plecare. Patronul FCSB, Gigi Becali, a anunțat ca-l da pe Nița pentru 2 milioane de euro. „S-ar putea sa plece Nita zilele astea, doua milioane de euro am cerut.…

- IMAGINI ACCIDENT GRAV in Baia Mare in urma cu cateva minute. Trei persoane ranite. DOUA MAȘINI facute PRAF. O persoana incarcerata TRFAFIC BLOCAT.FOTO In urma cu cateva minute, a avut loc un accident rutier grav in Baia Mare pe strada Granicerilor, transmite ISU Maramures. Doua autoturisme au fost implicate…

- FCSB are și susținatori romani in Cala de Mijas (Spania), unde disputa cel de-al doilea cantonament din aceasta iarna. Un lautar roman plecat de 17 ani din Braila canta pe strazile Spaniei și ii surprinde pe iberici cu melodiile sale la acordeon. E suporter al FCSB-ului și al lui Marius Lacatuș. Costel…

- Gigi Becali, patronul FCSB, a avut un schimb de replici in direct la TV cu antrenorul Ionuț Chirila. Becali a intervenit dupa Chirila a precizat ca intr-o echipa jocul colectiv și automatismele sunt mai importante decat valorile individuale, patronul FCSB dorind sa-l contrazica. "Daca ai valori individuale…

- Patronul FCSB, Gigi Becali, a anunțat ca echipa sa l-a convins pe Valerica Gaman sa semneze un contract pe doi ani. Fotbalistul va putea pleca oricand de la echipa pentru doua milioane de euro. Becali a dezvaluit ca jucatorul a trecut deja vizita medicala și va incasa un salariu de 2 milioane de euro…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata pe DN3 intre localitatile Murfatlar si Ciocarlia de Sus. Din primele informatii in accident au fost implicate doua tiruri si o autoutilitara. Evenimentul rutier a avut loc din cauza conditiilor meteo drumul fiind acoperit cu zapada. Traficul este blocat…

- Premierul interimar Mihai Fifor a anuntat, joi, la MAI, ca, din cauza conditiilor nefavorabile, s-a intervenit operativ pe tot parcursul noptii pentru ca traficul sa nu fie blocat. "S-a intervenit operativ pe tot parcursul noptii pentru ca traficul sa nu fie blocat. (...) Am solicitat…

- Ca la noi, la nimeni! Instalatiile de sarbatori sunt demontate, la aceasta ora, de echipaje care au paralizat orasul! In zona centrala, unde traficul se desfasoara, oricum, in conditii inumane, echipele tehnice lucreaza de zor la indepartarea ornamentelor stradale, provocand un haos de nedescris.…

- Ianis Hagi este pe lista lui Gigi Becali, insa nu de acum, ci abia peste un sezon și jumatate. Patronul FCSB i-a transmis un mesaj clar lui Gica Hagi, cel cu care crede ca s-a impacat dupa episodul din vara, cand FCSB a mers sa se judece cu Viitorul la TAS pentru titlul de campioana in Liga 1. "Ianis…

- In urma cu putin timp, un carambol rutier a avut loc pe bulevardul Alexandru Lapusneanu, zona Scoala Spectrum. Trei masini sunt implicate in eveniment: o Dacia Duster, un Audi si o ambulanta.Traficul in zona este blocat. ...

- Un accident rutier a avut loc astazi in jurul pranzului in municipiul Constanta, in zona Trocadero. Din primele informatii in accident au fost implicate trei autoturisme: un taxi, un opel inmatriculat in judetul Tulcea si o masina sport. In accident au fost avariate cele trei autoturisme. Conform unor…

- Denis Alibec nu a renuntat la calculator, asa cum, in prima faza, i-a spus lui Gigi Becali. Emilia Stroe, mama atacantului de la FCSB, a precizat ca fiul ei continua sa aiba computerul deoarece ii este foarte util, insa nu cum crede latifundiarul din Pipera. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , va…

- Patronul echipei de fotbal FCSB, Gigi Becali si presedintele acestui club, Valeriu Argaseala, s-au prezentat astazi la Tribunalul Dolj, unde au fost citati ca martori in dosarul in care Adrian Mititelu, fostul finantator al formatiei FC Universitatea Craiova, este judecat ...

- Victor Becali a mers sa sarbatoreasca la un restaurant din Pipera, cunoscut drept locul de intalnire al familiei, imediat dupa ce a fost eliberat. Fostul impresar a fost insotit de un alt barbat cu care a purtat o discutie. Victor Becali a vorbit la telefon si a ras pe tot parcursul conversatiei,…