- Imagini socante la Clinica de Hematologie din Craiova: peretii stau sa cada, tevile si chiuvetele sunt ruginite, iar usile de la intrare nu se inchid decat cu lanturi. Bolnavii se plang ca, dupa ce vechiul sediul al sectiei a intrat in renovare, sunt nevoiti sa indure conditii greu de imaginat.

- VIDEO. Noul clip de promovare a Romaniei a fost lansat oficial. Ce vedete apar in el. Ministerul Turismului a facut public noul videoclip de promovare a Romaniei. Filmul are 3 minute si jumatate si mesajul: „Romania, o destinație pentru 365 de zile de vacanța pe an”. In imagini apar cladiri istorice…

- Un medic din Galati a postat pe Facebook imagini in care se vede cum un barbat il impinge in timp ce vocifereaza, evident extrem de nervos. Medicul cade si se loveste cu capul de un birou. ”Postarea este un strigat despre comportamentul multor pacienti, ajungandu-se si la aceste agresiuni fizice. Nu…

- Un barbat a fost filmat in timp ce batea cu bestialitate o tanara, pe un drum din Dej (județul Cluj). Barbatul a fost arestat alaturi de ceilalti indivizi care au asistat la scenele de agresiune. Acestia sunt in din Jucu (Cluj) si se afla in arest pentru alte fapte de violenta, informeaza Observator.tv.Citește…

- Rosia Montana este cea mai cunoscuta localitate miniera din Romania, fiind atestata documentar acum nu mai putin de 1888 de ani. Numele localitatii Alburnus Maior, numele latin al Rosiei Montane, apare pentru prima data mentionat in tablita cerata nr. XVIII, datata 6 februarie 131.

- Imagini din timpul vizitei facute de Nicolae Ceaușescu în Coreea de Nord, în 1971, apar în cel mai recent videoclip al piesei "Give Stupidity a Chance" ("Dați prostiei o șansa") lansate de legendara trupa britanica Pet Shop Boys. Noua melodie…

- Romania a trecut de Cehia, scor 3-2, in turul 1 al Grupei Mondiale la Fed Cup, dupa 5 meciuri jucate la Ostrava. Semifinala dintre Romania și Franța se va juca pe 20 și 21 aprilie. Romania și-a egalat cea mai buna performanța din istorie, semifinala din 1973. Totuși, trebuie precizat ca in urma cu 46…

- Cozmin Gusa, actionarul Realitatea TV care din acest an modereaza si emisiunea "Romania 2019", a fost surprins de jurnalistii de la cancan.ro în timpul unor miscari de stretching, în Piata Centrala din Timisoara.