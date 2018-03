Stiri pe aceeasi tema

- Vlad Gherman, unul dintre foștii componenți ai trupei „LaLa Band”, a ajuns in sala de operații, dupa ce inainte a trecut prin cabinetul unui medic, care i-a recomandat sa faca o intervenție chirurgicala. La cateva ore de la operație, tanarul actor a plecat acasa, de unde le-a impartașit fanilor ceea…

- Iubitul Biancai Dragușanua trecut recent printr-o intervenție chirurgicala la piciorul stang, dupa ce s-a accidentat pe partia cu shi in urma cu mai bine de doua saptamani. In cadrul unui interviu recent, Victor Slav și partenera lui, dar și unul dintre medicii care s-a ocupat de prezentator au facut…

- Imediat dupa ce a plecat de la emisiunea pe care o prezinta, Bianca Dragușanu s-a grabit sa ajunga intr-un magazin. Paparazii CANCAN.ro, site-ul numarul 1 din Romania, au fost pe urmele ei și au surprins-o intr-o ipostaza inedita, in timp ce Victor Slav e pe patul de spital. Dupa ce și-a incheiat munca…

- Un bebelus in varsta de patru luni, care se afla cu parintii la un centru SPA, intr-o localitate apropiata municipiului Baia Mare, s-a inecat, vineri, in timpul alaptarii, apoi a intrat in stop cardio-respirator. Bebelusul a fost transportat de un echipaj SMURD la SJU Baia Mare, insa a decedat, a declarat,…

- IMAGINI SOC si GROAZA la Spitalul Judetean de Urgenta din Baia Mare. Un BARBAT a sarit de la ETAJUL X. A MURIT pe loc.FOTO Un barbat aflat in vizita la Spitalul Judetean de Urgenta din Baia Mare a sarit, sambata, de la etajul 10. Barbatul a murit pe loc. Sambata, barbatul a urmarit cand personalul medical…

- Moartea milionarului Vasile Turcu a provocat o mare suferința cunoscuților sai, dar mai ales familiei, care, in luna martie, se pregatește sa-i faca parastasul de un an. Soția omului de afaceri, Elena, iși alina dorul și se reculege destul de des la mormantul lui, loc de care are foarte mare grija.…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati in aceasta seara sa intervina pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuinta din Murfatlar Calea Bucurestiului nr 29.Din primele informatii focul a pornit de la un cos de fum. ...

- Crima din Chișinau a avut loc intr-un imobil din cartierul Telecentru. Viața actriței Anastasia Cecati a fost curmata de tatal copilului ei, la doar trei saptamani dupa ce a devenit mama. El și-ar fi parasit prima soție pentru ea, dar relația lor s-a degradat treptat. Ea se stabilise deja in Dubai,…

- O femeie a sesizat politia ca usa apartamentului mamei sale a fost incendiata. Deplasati de urgenta la fata locului, pe bulevardul Decebal din municipiul Baia Mare, politistii au constatat ca sotul apelantei, cu care se afla in proces de divort, a devenit violent si a incendiat usa apartamentului pe…

- IMAGINI PANICA GENERALA intr-un BLOC din BAIA MARE. SOTUL a dat FOC APARTAMENTULUI in care se aflau COPIII si SOTIA, apoi a FUGIT. FOTO+VIDEO Un incendiu a izbucnit in urma cu cateva minute pe strada Decebal din Baia Mare. Din informatiile noastre piromanul ar fi capul familiei, care intors de curand…

- Agenți ai forțelor speciale, alaturi de polițiști și procurori au descins marți la amiaza in mai multe zone din Baia Mare. Perchezițiile au loc intr-un dosar legat de traficul de droguri. Perchezitii de AMPLOARE la Baia Mare. VEZI cine sunt vizati… Perchezitii de AMPLOARE la Baia Mare. VEZI cine sunt…

- In cursul acestei nopti, pompierii din cadrul I.S.U. ,,Somes” Satu Mare au intervenit pentru stingerea unui incendiu produs in localitatea Iojib. Urgenta au fost anuntata la ora 23:47, la numarul unic pentru apeluri de urgenta 112. La fața locului s-au deplasat doua echipaje cu doua autospeciale de…

- Ieri dupa-amiaza, in jurul orei 15.40, politistii Biroului Poliție Transporturi au fost sesizați prin S.U.A.U. 112 ca la trecerea la nivel cu calea ferata situata pe raza localitații Sasar s-a produs un accident. In urma cercetarilor efectuate la fața locului s-a constatat ca trenul care circula pe…

- Petru si Lenuta sunt doi batrani dintr-un sat, din judetul Arad, protagonistii ai unui videoclip, realizat de catre un un tanar artist-fotograf, in care demostreaza ca dragostea dintre ei nu a murit nici dupa 50 de ani de casnicie. (VEZI SI: Povestea preotului ialomitean care hraneste sufletele necajite.…

- Trei tineri teribilisti si-au pus viata in pericol, urcand pe ruinele unei cladiri abandonate, din Baia Mare. In imaginile surprinse de un baimarean, in cursul zilei de miercuri, si trimise pe adresa redactiei ZiarMM, se vede cum acestia se plimba pe acoperisul cladirii aflate intr-o avansata stare…

- Pompierii maramureseni au lichidat patru incendii in ultimele 24 de ore, anunta ISU Maramures. Detasamentul de Pompieri ”Capitan Marchis Adrian” Baia Mare a intervenit marti, 6 februarie, pentru lichidarea a doua incendii. Primul incendiu a fost la un container de resturi menajare, pe strada Paltinusului,…

- Pompierii maramureseni au intervenit in intervalul 4-5 februarie in patru situatii de urgenta. Duminica, echipa pirotehnica a inspectoratului a ridicat o grenada defensiva din localitatea Leordina. Grenada a fost gasita in urma demolarii unui imobil vechi. Tot ieri, pompierii sigheteni, impreuna cu…

- Un caine fara stapan a fost salvat astazi de pompieri din apa inghețata a lacului Debarcader, din Targu Jiu. Cainele a ajuns in mijlocul lacului, iar un trecator a sunat la 112. Pompierii au intervenit cu o barca pneumatica și ...

- ACCIDENT GRAV in Baia Mare in urma cu cateva minute. DOUA MAȘINI facute PRAF. O persoana incarcerata In urma cu cateva minute, a avut loc un accident rutier grav in Baia Mare pe B-dul Bucuresti in fata la center, transmite ISU Maramures. Doua autoturisme au fost implicate intr-un accident grav de circulatie. …

- Simona Halep revine azi in tara din postura de finalista la Australian Open 2018. Romanca n-a luat trofeul, insa le-a cucerit inimile celor care i-au urmarit parcursul in ultimele doua saptamani. Cancan.ro, site-ul numarul 1 din Romania transmite live de pe Aeroportul Otopeni, unde sportiva este asteptata…

- IMAGINI ACCIDENT GRAV in Baia Mare in urma cu cateva minute. Trei persoane ranite. DOUA MAȘINI facute PRAF. O persoana incarcerata TRFAFIC BLOCAT.FOTO In urma cu cateva minute, a avut loc un accident rutier grav in Baia Mare pe strada Granicerilor, transmite ISU Maramures. Doua autoturisme au fost implicate…

- IMAGINI Tragedie IMENSA pe SOSEA. Trei oameni si-au pierdut viata intr-un accident cumplit Un grav accident rutier a avut loc sambata in judetul Hunedoara, in apropiere de Orastie. Accidentul s-a produs pe DN7, la ieșirea din Orastie, pe raza localitatii Romos. Trei persoane și-au pierdut viața in…

- Cainele e cel mai bun prieten al omului si cel mai mare inamic al crocodililor. Cam asta ar fi concluzia unor turisti porniti intr-o drumetie pe o insula in largul orasului australian, Sydney, scrie Digi24.ro.

- Mai multe incendii au izbucnit in noaptea de sambata spre duminica in Maramureș. Pompierii din Vișeu de Sus, Sighetu Marmației, Baia Mare și Borșa au intervenit pentru stingerea focului și pentru salvarea bunurilor. In jurul orei 2.00 s-a dat alarma cand focul a izbucnit la o cladire situata in spatele…

- A trecut aproape o saptamana de cand un apel la numarul unic de urgența 112 anunța ca un barbat este cautat dupa ce ar fi cazut de pe pod in raul Salauța, care traverseaza localitatea Salva.

- Codul Galben de vant puternic face ca locuitorii municipiului Constanta sa alerteze pompierii pentru orice situatie.Unele dintre ele de a dreptul bizare.Pentru ca nu se putea odihni din cauza unei table care se misca si facea zgomot puternic, probabil, o locatara a unui bloc de pe strada Suceava, din…

- Acuzatii grave si intrebari incomode dupa deversarea apelor de mina in raul Sasar. Cel care “arata cu degetul” este primarul municipiului Baia Mare, Catalin Chereches si care a semnalat numeroasele nereguli “din ograda” Remin. In cadrul unei conferinte de presa organizate marai, 9 ianuarie, edilul a…

- Imagini incredibile cu apele raului Sasar au aparut pe retelele de socializare. Culoarea apei i-a facut pe internauti sa se infricoseze si sa comenteze ca cel mai probabil este vorba despre poluare.

- Panica printre baimareni dupa ce apele raului Sasar au capatat culoarea rosie. Incidentul a fost observat in cursul dupa-amiezii de luni, 8 ianuarie si numeroase imagini cu apa colorata au inceput sa circule in mediul on-line. Speriati, baimarenii si-au dat cu parerea si au cerut explicatii desi pana…

- UPDATE: Conform informatiilor oferite de reprezentantii Sistemului de Gospodarire a Apelor Maramures, raul Sasar a fost poluat in cursul zilei de luni, 8 ianuarie. In urma sesizarilor primite, specialistii institutiei s-au deplasat in amonte, pentru a identifica sursa poluarii. Din primele cercetari,…

- Stirista de la PRO TV a luat iar drumul Americii de Sud, destinatie care i-a devenit a doua casa dupa ce a nascut. Iar asta pentru ca tatal fetitei ei, Claudiu Anghel, locuieste in Buenos Aires, Argentina.

- Artista i-a mulțumit colegei sale pentru sprijinul acordat pe cand ea era la inceput de drum. Paula Seling face marturisiri emoționante despre Narcisa Suciu. Paula Seling a cochetat cu muzica inca de mica. A luat lecții de pian, impreuna cu fratele sau, cand alții copii jucau șotronul. Și, de la o varsta…

- Accident spectaculos ieri in jurul pranzului produs in parcarea de taxi situata vis-a-vis de Supermarketul VIVO Baia Mare. Soferul unui taximetru a reusit sa isi parcheze masina intr-un mod de-a dreptul ciudat. Manevra de mers cu spatele s-a dovedit a fi nepotrivita pentru cel de la volan si nu se stie…

- O casa din comuna Gioc, langa Timișoara, a fost cuprinsa de flacari, iar principalul „vinovat” este…cainele familiei. Patrupedul a ros un cablu electric, fapt care a provocat incendiul. Cauza incendiului care a cuprins casa este un scurtcircuit electric, provocat de cainele familiei. Animalul a ros…

- CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta imagini in exclusivitate nationala cu Principele Nicolae si logodnica lui, Alina Maria Binder, cea supranumita "Lady Di" a Romaniei. Vizibil afectati de trecerea la cele vesnice a Regelui Mihai, bunicul printului, cei doi au mers sa se plimbe in Parcul…

- Pompierii baimareni au intervenit ieri, 21.12, cu 4 echipaje de stingere pe strada Margeanului din Baia Mare, unde acoperișul unei societați comerciale a fost cuprins de flacari. In momentul sosirii la locul intervenției, incendiul se manifesta cu violența la acoperiș pe o suprafața de circa 400 de…

- Pompierii dejeni dar și reprezentanți ai Asociației Anima Pro Terra au fost anunțați in aceasta dimineața de o tanara care-și plimba cațelul in zona de agrement Balta, din Dej, despre faptul ca un caine este captiv intr-un tub de canalizare, dupa ce cazuse in apele inghețate.

- E o artista indragita si tine legatura cu fanii ei in cat de des poate! Lidia Buble s-a filmat in urma cu cateva ore in cada, alaturi de cainele ei. Vedeta a avut parte de un moment de relaxare, dar in baie a aparut si patrupedul, iar ea a imortalizat momentul.

- Pompierii maramureșeni au intervenit pentru soluționarea a 3 situații de urgența in intervalul 15-17 decembrie. Sambata, 16 decembrie, pompierii Detașamentului “Capitan Marchiș Adrian” Baia Mare au intervenit in localitatea Ilba, alaturi de pompierii voluntari, pentru lichidarea unui incendiu izbucnit…

- Pompierii maramureșeni au intervenit la 3 situații de urgența in intervalul 15.12.-17.12.2017. Sambata, 16.12, pompierii Detașamentului ” Capitan Marchiș Adrian” Baia Mare au intervenit in localitatea Ilba, alaturi de pompierii voluntari, pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la acoperișul unei case.…

- Reprezentanții ISU Alba au anunțat, luni, ca patru subofițeri, care s-au deplasat cu o autospeciala, au reluat cautarile unei persoane care este data disparuta in apele raului Arieș. In cursul zilei de vineri, inainte de pranz, printr-un apel la 112, a fost semnalata prezența unui cadavru in raul amintit,…

- La data de 14 decembrie 2017, la ora 14.00, in urma masurilor de cautare a Zenofiei L., de 75 de ani, din comuna Valea Moldovei, intreprinse de politisti din cadrul Politiei orasului Gura Humorului si lucratori ai IJJ Suceava, cu sprijinul Serviciului de Investigatii Criminale Suceava, pe albia din…

- Romania si-a pierdut Regele si se pregateste de cele mai mari funeralii din ultimii 50 de ani. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, transmite LIVEA de la Palatul Regal, locul in care familia Regala a anuntat ca va fi depus sicriul cu trupul neinsufletit al Regelui Mihai dupa ce va fi adus la Bucuresti.

- In intervalul 30 noiembrie – 3 decembrie, pompierii maramureseni au intervenit la 6 situatii de urgenta. Vineri, 1 decembrie, pompierii baimareni au intervenit pe strada Europa pentru a lichida un incendiu izbucnit la niste deseuri menajere. Flacarile au mistuit circa 600 kg de deseuri menajere. Sambata,…