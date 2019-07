Stiri pe aceeasi tema

- Observatorulph.ro a intrat in posesia unor imagini din locuința și curtea principalului suspect in cazul dispariției Alexandrei, o tanara de 15 ani care a fost vazuta ultima data in tip ce era luata la ocazie in Caracal.

- Situație in antiteza in cazul presupusului criminal din Caracal! Pe de-o parte polițiștii au gasit probe care il leaga direct de crimele petrecute, insa pe de alta parte, vecinii il descriu drept un om liniștit, care iși vedea mereu de treaba lui.

- Ramasitele gasite de oamenii legii in casa lui Gheorghe Dinca, presupusul criminal din Caracal, au fost ridicate si duse in duba Politiei, pentru a fi transportate in vederea efectuarii expertizei.

- De mai bine de zece ore, oamenii asteapta! In acest timp, politistii continua cercetarile. In urma cu cateva minute, angajatii de la spalatorie si-au impartit pumni, sub privirile ingrozite ale celor prezenti la fata locului.

- Cazul fetelelor disparute din Caracal ia amploare odata cu identificarea mai multor probe in locuința criminalului care le-ar fi ucis, desfigurat cu acid și ars in curtea casei. Ramașițele umane au fost gasite in mai multe butoaie metalice, in fantana dar și in frigider.

- Imagini greu de privit surprinse langa casa lui Gheorghe Dinca, presupusul criminal care ar fi ucis doua fete disparute in Caracal. Mama Luizei Melencu, una dintre adolescente, a fost filmata in timp ce urla de durere, strigand de ce i-a fost omorat copilul, potrivit observator.tv Luiza…

- Noi imagini din interiorul casei in care Gheorghe Dinca, mecanicul auto care a rapit și ucis cel puțin doua adolescente, au fost facute publice. Barbatul traia intr-o mizerie de nedescris, iar printre munții de gunoaie anchetatorii au gasit ramașite umane care ar proveni de la cel puțin patru cadavre.

- Au fost facute publice primele imagini din casa presupusului din Caracal, Gheorghe Dinca, cel care se banuieste ca le-ar fi ucis pe Mihaela Luiza Melencu (19 ani) si Alexandra Macesanu (15 ani), la Caracal!