- Cea mai noua ediție Chefi la cuțite, difuzata luni, de la 20:00, le va aduce telespectatorilor Antena 1 o serie de imagini emoționante cu Razvan Ciobanu, in ultima sa apariție televizata. In luna aprilie, chiar in etapa jurizarilor pe nevazute a sezonului 7 Chefi la cuțite, Razvan a ținut sa le faca…

- Razvan Ciobanu a murit in luna aprilie a acestui an, intr-un cumplit accident de mașina petrecut in județul Constanța. Designerul avea 43 de ani și a lasat in urma durere in sufletele celor care l-au cunoscut. Puțini sunt insa, cei care știu care a fost ultima filmare facuta de designer, intr-un show…

- Creatorul de moda Catalin Botezatu a trecut prin momente dificile, acesta fiind operat in strainatate. Catalin Botezatu a fost operat in Turcia. Designerul a trecut printr-o intervenție complicata, dar care i-a salvat viața. Pe contul sau de Instagram, creatorul de moda le-a oferit fanilor detalii despre…

- Pentru amuleta din seara aceasta, chef Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Ctalin Scarlatescu au avut de gatit un preparat cu totul aparte. Aceștia au avut de folosit creier, lamaie și zucchini.

- Ionut Gusan, un bucatar din Cluj-Napoca, in varsta de 29 de ani, care a adus in Romania conceptul „cooked by me”, a venit sa arate de ce este in stare el in bucatarie, la „Chefi la cuțite”.

- Sezonul 7 al celui mai indragit show culinar din Romania, "Chefi la cuțite", a debutat in forța cu farfurii inedite, povești de viața și un prim caștigator al celei dintai amulete puse la bataie.

- Chefi la cutite, premiera sezonului 7. Cu bateriile incarcate, pregatiți sa infrunte orice proba a sezonului 7 "Chefi la cuțite", cei trei bucatari intra in lupta pentru prima amuleta din noua infruntare. Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu sunt, dupa cum chiar ei declara, pregatiți…

- Se schimba regulile la „Chef la cutite”. Al saptelea sezon, care va avea premiera in toamna la Antena 1, va aduce adevarate provocari pentru cei trei chefi, potrivit click.ro. Ruleta cu provocari revine in viața juraților Chefi la cutite. Astfel, cei trei maeștri ai gastronomiei vor fi nevoiți sa-și…