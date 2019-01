Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii au limitat la acoperis incendiul care a izbucnit, marti dimineata, la un azil de persoane varstnice din localitatea Vama, judetul Suceava, nefiind inregistrate persoane ranite sau expuse la...

- Un incendiu de proporții a izbucnit marți dimineața la un azil de batrani din Suceava. Acoperișul este in flacari iar pompierii au intervenit imediat. La nivelul structurilor de intervenție a fost activat Planul Roșu. Pana in acest moment nu au fost inregistrate victime in incendiu iar pompierii au…

- Grupurile de uratori au invadat strazile Sucevei. Imbracati in costume mostenite de la bunici sau confectionate dupa datina strabuna, ursii, caprele, cerbii, imparatii, calusarii, generalii au dansat si au cantat spre incantarea publicului care i-a asteptat cu entuziasm.

- Trei copii au murit, duminica, intr-un incendiu izbucnit la o casa din localitatea Archita din județul Mureș, dupa ce au fost lasati nesupravegheați."Arderea s-a manifestat intr-o singura camera, fiind afectate in totalitate bunurile. Cauza incendiului a fost o soba lasata nesupravegheata…

- Pompierii bistriteni au salvat miercuri un pui de caine care a cazut intr-un put, in statiunea Colibita. Cel care l-a descoperit pe micut in put a fost un alt caine, care si-a indrumat stapanul spre zona unde se afla patrupedul. Cainele nu s-a miscat de langa put pana cand operatiunea de salvare nu…

- Pompierii din Targu Jiu au avut o misiune de salvare inedita zilele trecute. Ei au fost chemati in ajutor de un batran de 72 de ani pentru a-i salva cainele care cazuse intr-o rapa. Proprietarul a incercat minute bune sa-și salveze prietenul, insa in zadar. Așa ca a solicitat numaidecat ajutorul autoritaților.…

- O misiune de salvare emoționanta i-a ținut cu sufletul la gura pe pompierii argeseni dar și pe proprietarii Sashei, o cațelușa de 5 ani, cazuta intr-un puț. Pompierii au fost solicitați in urma cu putin timp de proprietarii animalului dupa ce acesta a cazut intr-un put cu diametrul de 50-60 cm. O autospeciala…

- Iata declaratia lui Varujan Vosganian: "Vreau sa vorbesc in cateva cuvinte despre ce ar fi trebuit noi sa facem: marile investiții pentru Moldova, este momentul pe care nu-l mai putem amana. Consolidarea, modernizarea drumului de la București la Roman, Suceava, cu centura Bacaului; apoi drumul expres…