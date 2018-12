Stiri pe aceeasi tema

- Imagini cutremuratoare:Noi detalii șocante despre bebelușul aruncat in rau, in Maramureș Detalii șocante ies la iveala in cazul bebelușului aruncat intr-un rau din comuna Poienile de sub Munte din județul Maramureș. VEZI: Vara 2019 in Insula Afroditei – Cipru Zbor charter din Cluj-Napoca Pruncul era…

- Unii oameni cred ca aceste clanuri controleaza, intr-un fel sau altul, intreaga lume., scrie protv.ro. 1.Familia Rockefeller Familia a devenit celebra mulțumita lui John Rockefeller, primul milionar din SUA. La sfarșitul secolului al XIX-lea, familia controla 90% din intreaga piața…

- Amal Hussein, o fetița de doar 7 ani din Yemen a carei fotografie publicata de New York Times a devenit un simbol al lungului conflict ce are loc in țara, a murit, a anunțat ministrul Sanatații din Yemen. Imaginea cu fetița a devenit celebra dupa ce a fost facuta de caștigatorul unui premiu Pulitzer…

- Sase persoane au decedat, alte doua sunt date disparute, iar peste 590 au fost ranite, in urma inundatiilor care au afectat regiunea Krasnodar, dupa ploile torentiale de saptamana trecuta, informeaza agentia Tass, citand surse din cadrul autoritatilor medicale locale, informeaza Mediafax.Cele…

- Pe 9 octombrie 2016, Andreea Balan devenea mama pentru prima data. Pe 25 octombrie 2018, vedeta a anunțat ca este insarcinata pentru a doua oara, iar tot in aceasta zi, Andreea Balan a aratat și primele imagini cu chipul fetiței sale.

- Zoe Archer, 22 de ani, și-a dat seama ca se intampla ceva cu fiica ei, Alisha Riley, dupa ce a vazut ca aceasta iși tot ținea capul pe partea stanga. Mama copilului de 14 luni a avut incredere in instinctele ei și a dus-o pe fetița la doctor, acolo unde, dupa ce i s-au facut mai multe teste, s-a descoperit…

- Dupa ce Tian Haicheng, din China, a ramas paralizat intr-un accident de mașina, soția lui (alaturi de care a stat șapte ani) l-a parasit. Din fericire, fetița lui a ramas sa-l ajute. Potrivit presei chineze, Tian a ramas paralizat de la piept in jos dupa ce a fost implicat intr-un accident, in martie…