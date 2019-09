Stiri pe aceeasi tema

- Poveste de viața uluitoare. E caz unic in Romania! O femeie a murit la un spital și a inviat la altul Poveste de viața uluitoare petrecuta la Spitalul CF2 din București și incheiata la Spitalul Universitare. Dar intre aceste doua puncte de reper este drama unei femei care nu va uita niciodata prin ce…

- Procurorii de la Parchetul de pe langa Tribunalul Buzau au decis, marti, extinderea urmarii penale in cazul barbatului care a atacat pacientii din Spitalul de la Sapoca, cat si a urmarii penale in rem sub aspectul infractiunii de neglijenta in serviciu si ucidere din culpa, fapte in legatura cu activitatea…

- In dimineata zilei de vineri, 9 august, la Remeti s-a petrecut un accident rutier, implicate fiind doua autoturisme. Din nefericire, au rezultat trei victime, femei, dintre are una a fost proiectata in afara autovehiculului, care a decedat. Persoana care si-a pierdut viata avea 51 de ani. Stirea initiala…

- Momente dramatice la Caracal, langa casa lui Gheorghe Dinca, presupusul criminal care ar fi ucis doua fete disparute la distanta de 3 luni una de cealalta, anunța observator.tv.Zeci de oameni s-au strans, astazi, in fata locuintei lui Gheorghe Dinca, acolo unde politistii si procurorii au…

- Șansele ca un copil mic sa scape cu viața dupa o cadere de la mare inalțime sunt minime, dar realitatea demonstreaza ca miracole se mai intampla. Marți seara in jurul orei 19.30, o fetița in varsta de 4 ani a cazut de la etajul 3 al unui bloc, pe strada Jiului din Cluj-Napoca. Fetița se …

- Un incident a avut loc in aceasta dupa amiaza la statia de metrou 1 mai din Bucuresti. Potrivit Metrorex, astazi, ora 13.56 mecanicul trenului care mergea in directia Gara de Nord 2, a sesizat caderea unei bucati de tabla in calea de rulare, la statia de metrou 1 Mai."Mecanicul a luat bucata de tabla…