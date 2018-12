Stiri pe aceeasi tema

- Autorul atacului din Piata de Craciun de la Strasbourg a fost impuscat mortal de politia franceza, in urma unei operatiuni care s-a desfasurat, joi seara, in cartierul Meinau, in apropiere de Neudorf, unde fortele de ordine i-au pierdut urma lui Cherif Chekatt in noaptea sangerosului atac, informeaza…

- Politia l-a gasit pe Cherif Chekatt in Strasbourg, in cartierul Neudorf. Atacatorul a fost ucis de o patrula joi seara, dupa 48 de ore de cautari. Cherif Chekatt, autorul atacului de marti seara de la targul de Craciun din Strasbourg a fost impuscat mortal dupa 2 zile de cautari, in urma unei operatiuni…

- Autorul atacului din Piata de Craciun de la Strasbourg a fost împuscat mortal de politia franceza, în urma unei operatiuni care s-a desfasurat, joi seara, în cartierul Meinau, în apropiere de Neudorf, unde fortele de ordine i-au pierdut urma lui Chérif Chekatt…

- Autorul atacului armat din Strasbourg a fost prins, la doua zile dupa ce a ucis trei persoane și a ranit alte 12. Potrivit presei franceze, Cherif Chekkat, in varsta de 29 de ani, era intr-un...

- Autorul atacului armat de marti de la Strasbourg a fost impuscat mortal joi de politie, relateaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres. Anterior, in cartierul La Meinau din Strasbourg au fost auzite focuri de arma, in cursul unei operatiuni a politiei in zona. Un reporter al Reuters a…

- Bilantul atacului care a avut loc marti seara asupra Targului de Craciun din Strasbourg (nord-estul Frantei) a fost revizuit in scadere miercuri dimineata, de prefectura departamentului Bas-Rhin, care a anuntat acum doua persoane decedate, sapte raniti grav si sapte raniti usor, informeaza AFP, informeaza…

- Pe rețelele de socializare au aparut deja filmulețe in care se poate observa teroarea prin care au trecut oamenii prezenți la Targul de Craciun din Strasbourg dupa ce un barbat a atacat intreaga zona.

- Un grav accident rutier a avut loc ieri, in judetul Constanta intre localitatile Seimeni si Dunarea.Conducatorul auto, agent de politie in cadrul Postului de Politie Seimeni, in varsta de 48 de ani, se deplasa cu autospeciala de serviciu la o interventie 112. Acesta a pierdut controlul directiei de…