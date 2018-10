La mai bine de doua ore dupa ce s-a aflat ca Ilie Balaci a murit dupa ce s-a simțit brusc rau, trupul sau nu a fost inca ridicat din apartamentul in care se aflat impreuna cu mama lui in aceasta dimineața. Dupa cum se poate observa in imaginile surprinse in fața blocului lui, s-au strans […] The post Imagini din fața locuinței lui Ilie Balaci. E cutremurator ce se intampla acum appeared first on Cancan.ro .