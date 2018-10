Imagine dezolanta la arena ”Dan Paltinișanu” in preajma derby-ului ASU Poli – UTA. Vechea sala de conferinte, precum si sala de forta amenajata in parcarea de langa vestiare sunt istorie. Aceste facilitati au fost demontate de catre proprietarul Primaria Timisoara in ultimele zile. Sala in care se aflau doua incaperi care puteau fi folosite pentru […] Articolul Imagini dezolante langa vestiarele „Dan Paltinisanu”. Sala de conferinte si sala de forta au fost demolate FOTO a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .