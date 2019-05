Imagini DE TOT RÂSUL: Cum fost luat la rost Dacian Cioloș de un POLIȚIST local Dacian Cioloș ar fost luat la intrebari, sambata, la Alexandria, in județul Teleorman, de catre un agent al Poliției Locale in timp ce incerca sa lipeasca un afiș electoral al alianței USR-Plus. Agentul local l-ar fi intrebat pe Cioloș daca are „poziția de la partidul electoral”, conform unei inregistrari video publicate de alianța USR-Plus pe Facebook. Dupa un scurt dialog cu Cioloș care amintește de prevederile legii privind lipirea afișelor, agentul local raspunde: „E bine ce faceți dumneavoastra”.... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

