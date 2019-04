Stiri pe aceeasi tema

- De ceva vreme, la emisiunea pe care o modereaza la postul de televiziune Kanal D, Andreea Mantea apare cu un inel pe deget, ceea ce a dat loc speculațiilor cum ca s-ar fi logodit. Andreea Mantea se afla in Turcia de cateva luni, acolo unde prezinta "Puterea dragostei", difuzata de postul de televiziune…

- Clipe grele pentru Oana Roman și soțul ei. Dupa mai bine de un an, timp in care fiica lor nu a mai avut nevoie de ajutorul medicilor, aceștia au ajuns din nou cu Isabela la spital, dupa ce micuța a racit foarte tare. Vedeta a postat pe contul de socializare o imagine, alaturi de care a scis un mesaj.…

- Connect-r și Misha au plecat alaturi de fetița lor, Maya, intr-o super vacanța in Zanzibar, așa cum Spynews.ro v-a anunțat in exclusivitate. Cei trei se simt excelent și au impartașit și cu fanii imagini de peste hotare.

- Bianca Dragușanu a aruncat bomba: s-a desparțit din nou de Alex Bodi, cel cu care a format un cuplu in ultimele luni. Bianca Dragușanu a implinit miercuri, 6 martie, 37 de ani. Vedeta este din nou singura: s-a desparțit de Alex Bodi, cel cu care a trait o poveste de dragoste in ultima perioada de timp.…

- Adelina Pestrițu a dansat, a cantat, a ras in hohote și s-a distrat pana in zori alaturi de aproape 200 de prieteni la petrecerea cu tema "Wonderland by EDA" pe care a organizat-o cu ocazia implinirii a 32 de ani. "A fost o petrecere exact așa cum imi place mie, am dansat non-stop, am avut alaturi…